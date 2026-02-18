Turismo en República Dominicana crece 5% y alcanza máximo histórico en enero de 2026

República Dominicana inició 2026 con un máximo histórico en turismo. Durante enero recibió 1.219.606 visitantes, según cifras oficiales del Ministerio de Turismo, superando los registros de los dos años anteriores y confirmando la tendencia de crecimiento sostenido que el sector mantiene desde la reapertura internacional posterior a la pandemia.

El resultado refuerza el posicionamiento del país como uno de los destinos más dinámicos del Caribe, tanto en turismo aéreo como en cruceros.

Crecimiento sostenido tras la pandemia

El nuevo récord se enmarca en el proceso de recuperación iniciado tras el desplome del turismo en 2020, cuando la emergencia sanitaria global redujo las llegadas a niveles mínimos históricos.

Desde entonces, las cifras han mostrado un incremento progresivo. En enero de 2024 el país contabilizó 1.067.733 visitantes, en 2025 la cifra ascendió a 1.155.484 y en 2026 el total superó por primera vez el umbral de 1,2 millones en un solo mes. Este avance representa un crecimiento acumulado significativo respecto de los años más críticos de la crisis sanitaria.

El ministro de Turismo, David Collado, detalló que 825.847 turistas arribaron por vía aérea durante enero. Dentro de este grupo, la llegada de extranjeros creció 9,1% respecto al año anterior, mientras que el flujo de dominicanos residentes en el exterior o repatriados aumentó 6,3%.

Punta Cana lidera las llegadas aéreas

El Aeropuerto Internacional de Punta Cana se mantuvo como la principal puerta de entrada al país, concentrando el 63% de los turistas internacionales que arribaron por vía aérea. Este porcentaje representa un incremento del 10% en comparación con enero de 2025.

Otros aeropuertos con participación relevante fueron Las Américas, que concentró el 18% de las llegadas, Cibao, con 9% y Puerto Plata, con 6%. La distribución refleja la fuerte centralización del turismo en los polos tradicionales de sol y playa, especialmente en la zona este del país.

El impulso del turismo de cruceros

En paralelo al crecimiento aéreo, el turismo marítimo también registró cifras récord. Durante enero arribaron 393.759 cruceristas, lo que equivale a un aumento del 8,7% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

De acuerdo con las autoridades, este desempeño posiciona a República Dominicana en el tercer lugar del Caribe en recepción de pasajeros de cruceros.

En el ámbito portuario, Puerto Plata concentró la mayor actividad. La terminal Taino Bay recibió 147.000 cruceristas y Amber Cove 111.110, sumando en conjunto el 65% del tráfico total de cruceros del país durante el mes.

Un sector clave para la economía dominicana

El turismo es uno de los principales motores económicos de República Dominicana, con impacto directo en empleo, inversión extranjera y generación de divisas. El comportamiento registrado en enero de 2026 confirma la consolidación del sector en la etapa pospandemia y proyecta un escenario favorable para el resto del año.

Las cifras reflejan no solo la recuperación de los flujos internacionales, sino también la fortaleza de la conectividad aérea y marítima del país dentro del Caribe, en un contexto regional de alta competencia entre destinos turísticos.

Con este inicio de año, República Dominicana reafirma su posición como uno de los principales receptores de visitantes en la región, apoyada en la expansión de su infraestructura aeroportuaria y portuaria y en la sostenida demanda internacional.