Viajar sigue marcando las vacaciones en Chile: 63% no concibe el descanso sin salir de casa

Viajar continúa siendo el eje central de las vacaciones para la mayoría de los habitantes de Chile. Así lo revelan los últimos datos del Target Group Index (TGI), estudio elaborado por Kantar IBOPE Media, que muestra que un 63% de las personas considera que las verdaderas vacaciones siempre incluyen un viaje, mientras que un 48% efectivamente salió de descanso durante el último año.

Las cifras confirman que, pese a los ajustes económicos y a los cambios en los hábitos de consumo, la experiencia de desplazarse sigue ocupando un lugar central en el descanso estival. En este contexto, el transporte aéreo se consolida como el principal medio para vacacionar dentro y fuera del país: un 68% de quienes viajaron durante el último año lo hizo en avión.

Entre los destinos preferidos en América del Sur destacan Brasil (11%), Argentina (10%) y Perú (8%), lo que refleja una inclinación por lugares cercanos, culturalmente afines y con buena conectividad aérea.

En vuelos nacionales, LATAM concentra el mayor uso (38%), seguida por JetSmart y Sky, ambas con un 15%. Al momento de elegir aerolínea, el precio aparece como el factor más determinante (60%), seguido por la seguridad (34%) y la conveniencia de los horarios (32%), lo que da cuenta de un consumidor cada vez más informado y exigente.

Otro rasgo clave del viajero chileno es la planificación digital. Un 82% asegura que internet es fundamental para organizar y reservar sus viajes, mientras que el comercio electrónico se integra de manera natural a la experiencia vacacional, especialmente en la compra de pasajes (26%) y en la reserva de hoteles o paquetes turísticos (17%). En paralelo, un 52% declara preferir destinos poco conocidos, abriendo espacio para propuestas emergentes y menos masivas.

“Estos datos del TGI muestran a un viajero chileno que sigue priorizando el viaje como experiencia, pero que toma decisiones cada vez más digitales y exploratorias. Hay una combinación interesante entre búsqueda de precio, planificación online y ganas de descubrir nuevos destinos”, explica Ignacio Mirchak, Country Manager de Kantar IBOPE Media Chile.

En cuanto al consumo durante las vacaciones, destaca la alta preferencia por productos asociados al verano y al calor. El helado lidera con un 67%, seguido por refrescos o gaseosas (65%) y agua envasada o mineral (64%), confirmando patrones estacionales vinculados al desplazamiento y al tiempo libre.

De este modo, el verano 2026 se perfila con un viajero activo, digital y abierto a nuevas experiencias, en el que el viaje no solo sigue vigente, sino que también se redefine en la forma de planificarlo, vivirlo y consumir durante el trayecto.