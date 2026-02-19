Anguilla rompe récord histórico: casi 230 mil visitantes y consolida su recuperación pospandemia

La Junta de Turismo de Anguila (ATB) informó que en 2025 Anguilla alcanzó el mayor número de visitantes de los últimos 33 años, con cerca de 230 mil personas. Esta cifra representa un crecimiento de algo más del 11 % respecto de 2024 y un aumento cercano al 40 % en comparación con 2019, antes de la pandemia.

Entre 2019 y 2025, las llegadas totales pasaron de poco más de 166 mil a casi 230 mil visitantes, es decir, unos 63 mil viajeros adicionales. En el caso de los turistas, el número subió desde cerca de 95 mil a casi 115 mil, mientras que los excursionistas crecieron desde aproximadamente 71 mil a casi 115 mil personas, lo que los convirtió en el principal motor del aumento.

De hecho, los visitantes por el día concentraron cerca de siete de cada diez nuevos viajeros registrados en ese período, lo que refleja la fortaleza del turismo regional y de corta estadía.

El crecimiento fue especialmente fuerte durante la temporada alta de invierno y hacia fines de año. En 2025, los meses con más movimiento fueron enero, febrero, marzo y julio, todos con cifras cercanas o superiores a los 22 mil visitantes, mientras que diciembre lideró con casi 29 mil personas, convirtiéndose en el mes más activo del año.

“Este logro pertenece al pueblo de Anguila, a nuestros inversionistas y actores del sector turístico, a los socios de la industria y a nuestros aliados de los sectores público y privado, cuya dedicación continúa distinguiendo a nuestro destino”, afirmó Cardigan Connor, miembro de la Asamblea de Anguila. “Seguimos enfocados en aprovechar este impulso, resaltando la resiliencia y el atractivo de Anguilla como un destino de primer nivel”, agregó.

En comparación con 2019, cuando los meses más fuertes no superaban los 20 mil visitantes, el avance de 2025 fue notorio. Solo en diciembre, el aumento fue de más de 12 mil personas, seguido por importantes alzas en enero, febrero, julio, junio y noviembre.

Estados Unidos volvió a consolidarse como el principal mercado emisor. Durante 2025, aportó cerca de 8 de cada 10 turistas y alrededor de 6 de cada 10 excursionistas, con más de 150 mil llegadas en total. Canadá, Europa y el Caribe también contribuyeron de manera relevante al crecimiento.

Diciembre de 2025 marcó un récord histórico, con casi 29 mil visitantes, lo que significó un aumento cercano al 21 %respecto del mismo mes del año anterior. En ese período llegaron más de 14 mil turistas y una cifra similar de excursionistas. Además, cerca de 38 mil pasajeros ingresaron al país, principalmente por vía marítima y, en menor medida, por vía aérea.

Durante ese mes, más de siete de cada diez turistas provinieron de Estados Unidos, seguido por Canadá y Europa. En la comparación entre 2024 y 2025, el mercado estadounidense fue el que más creció, con un alza cercana al 12 %, mientras que Europa avanzó de forma moderada y Canadá se mantuvo estable.

“Mientras celebramos estos resultados, nuestro enfoque sigue firmemente centrado en nuestra gente, nuestro producto y la prosperidad a largo plazo de Anguilla”, explicó Jameel Rochester, Anguilla Tourist Board. “Proteger la integridad de la marca Anguila significa ofrecer una experiencia excepcional al visitante, apoyar a nuestros socios del sector turístico y garantizar que el crecimiento sea equilibrado, sostenible y beneficie a nuestras comunidades”.

A partir de este desempeño histórico, la ATB continuará fortaleciendo su estrategia de posicionamiento, el marketing especializado y el desarrollo de experiencias sostenibles, con el objetivo de consolidar un crecimiento equilibrado y de largo plazo para el destino.