Metepec: la capital del barro y del Árbol de la Vida en México

Con cerca de 240 mil habitantes y una extensión de 70 kilómetros cuadrados, el municipio de Metepec se ha consolidado como uno de los principales referentes de la artesanía en barro en México. Su emblema es el “Árbol de la Vida”, pieza icónica que resume siglos de tradición alfarera y constituye uno de los mayores atractivos culturales de la zona.

Ubicado en el Estado de México, este municipio forma parte de los denominados Pueblos Mágicos, distinción que reconoce su valor histórico, cultural y artístico.

El “Árbol de la Vida”: símbolo de identidad local

Las piezas elaboradas en barro en Metepec destacan por su detallado trabajo manual y su colorido. Cada “Árbol de la Vida” narra escenas religiosas, pasajes culturales o representaciones fantásticas, convirtiéndose en una expresión artística profundamente ligada a la identidad del territorio.

La tradición alfarera se mantiene viva a través de más de 400 productores locales, cuyos talleres forman parte de la denominada “Ruta del Árbol de la Vida”, un recorrido que permite conocer de cerca el proceso artesanal y el patrimonio histórico del municipio.

El itinerario incluye también el ex convento del siglo XVI y la iglesia de San Juan Bautista, además del Museo del Barro, espacio dedicado a exhibir obras representativas de los artesanos locales.

“Este museo expone las grandes obras de los artesanos metepequenses y exhibe también la olla de barro más grande del mundo, reconocida con el Premio Guinness”, explicó el alcalde en una entrevista a EFE.

Festividades y cultura: motor de visitantes

La propuesta cultural de Metepec se extiende más allá de la artesanía. El municipio organiza diversas celebraciones a lo largo del año, entre ellas el Festival Internacional de Arte y Cultura Quimera, el Paseo de la Agricultura, la Feria de San Isidro, actividades por el Día de Muertos y Navidad, además de eventos gastronómicos como la Feria del Taco.

El Festival Quimera, que se desarrolla durante dos semanas, es uno de los encuentros culturales más convocantes de la zona, con un promedio anual cercano a los 450 mil asistentes.

Según datos municipales, Metepec recibe alrededor de un millón de visitantes al año. La mayoría proviene de municipios cercanos y de la Ciudad de México, ubicada a aproximadamente una hora por carretera. También registra presencia de turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos.

Pueblo Mágico y proyección internacional

Metepec integra la lista de los 177 Pueblos Mágicos de México, categoría que distingue a localidades con atributos culturales, históricos y artísticos destacados.

El alcalde, Fernando Flores Fernández, ha señalado la importancia de fortalecer la promoción turística y la captación de recursos para consolidar la oferta cultural y artesanal del municipio.

“En los últimos años, los gobiernos han dejado la distinción de pueblo mágico pero han recortado los recursos económicos, y lo que queremos nosotros es recuperar esa partida para nuestro municipio”, ha manifestado el edil mexicano.

Historia y origen prehispánico

El nombre Metepec proviene del náhuatl y significa “En el Cerro de los Magueyes”. Esta referencia alude a un espacio natural de relevancia ecológica y cultural cuya historia se remonta a tiempos prehispánicos.

En 2014, en ese entorno se halló un colmillo de mamut con una antigüedad estimada de 12 mil años, evidencia del pasado remoto que complementa la riqueza cultural que hoy distingue al municipio.

Entre tradición alfarera, patrimonio histórico y actividad cultural constante, Metepec mantiene en el barro no solo una técnica artesanal, sino una expresión viva de su identidad colectiva.