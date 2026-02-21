Isla Pasión encabeza el listado global de playas y consolida a Quintana Roo como referente turístico

Isla Pasión, en Cozumel, México, encabeza el ranking Travellers’ Choice 2026 de TripAdvisor como la mejor playa del mundo, según las valoraciones y comentarios de usuarios de la plataforma a nivel global.

La distinción fue otorgada por TripAdvisor en el marco de su ranking anual Travellers’ Choice, que se construye sobre la base de la calidad y cantidad de opiniones emitidas por viajeros de distintas partes del mundo.

El resultado sitúa a Isla Pasión por sobre destinos de amplia trayectoria turística internacional, consolidando su posicionamiento como uno de los principales referentes del Caribe mexicano.

De acuerdo con la información difundida, el reconocimiento consolida a Quintana Roo en la cima del turismo de playa internacional y refuerza su proyección como Capital Mundial de las Vacaciones, según el Gobierno de Quintana Roo.

Ubicación y características

Isla Pasión se encuentra a aproximadamente diez minutos en lancha desde Cozumel. El entorno destaca por sus aguas cristalinas, su paisaje natural y la presencia de flora y fauna propias del ecosistema caribeño.

Entre las especies que forman parte del entorno se cuentan rayas, flamencos y pelícanos, elementos que incrementan el atractivo natural del lugar para visitantes nacionales e internacionales.

Según las opiniones recogidas en la plataforma, los viajeros valoraron especialmente:

Playa con zonas de sombra y hamacas

Barra libre y buffet mexicano

Actividades como kayak y voleibol

Espacios para descanso y masajes

A través de su cuenta de X, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, señaló que el reconocimiento de TripAdvisor consolida la imagen del estado como epicentro mundial del turismo vacacional.

Asimismo, destacó que estos resultados responden a una estrategia centrada en el impulso del sector turístico, la sostenibilidad ambiental y la promoción internacional.

🏝️🇲🇽 ¡Orgullo mexicano! La Isla Pasión, ubicada a solo 10 minutos de #Cozumel, es reconocida como la mejor playa del mundo 🌎🏆 El galardón corresponde a los Travelers’ Choice – Lo Mejor de lo Mejor de @Tripadvisor, que distingue al máximo nivel de excelencia en viajes, con base… pic.twitter.com/WaBRfhbqOg — Mara Lezama (@MaraLezama) February 17, 2026

Las 20 playas más bonitas del mundo en 2026, según Travellers’ Choice

El ranking Travellers’ Choice 2026 incluye los siguientes destinos:

Isla Pasión, Cozumel, México Playa de Elafonisi, Creta, Grecia Balos Lagoon, Creta, Grecia Eagle Beach, Palm/Eagle Beach, Aruba Playa de Falés, Olhos de Água, Portugal Banana Beach, Phuket, Tailandia La Jolla Cove, La Jolla, San Diego, California La Pelosa Beach, Cerdeña, Italia Manly Beach, Sídney, Australia Boulders Beach Penguin Colony, Simon’s Town, Sudáfrica Falassarna Beach, Creta, Grecia Platja De Muro, Mallorca, España Tobacco Bay Beach, St. George, Islas Bermudas Paleokastritsa Beach, Corfú, Grecia Kite Beach, Dubái, Emiratos Árabes Unidos Kelingking Beach, Nusa Penida, Indonesia Clearwater Beach, Clearwater, Florida Isola dei Conigli, Lampedusa, Italia Bondi Beach, Sídney, Australia Playa de Maspalomas, Gran Canaria, España

El reconocimiento posiciona a Isla Pasión como uno de los destinos más valorados por viajeros en 2026 y refuerza la presencia de México dentro de los principales circuitos turísticos de playa a nivel global.