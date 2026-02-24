Isla Corona en Colombia: el destino privado y sostenible que abre sus puertas en el Caribe

En medio del archipiélago de las Islas del Rosario, a unos 50 minutos en lancha desde Cartagena, se encuentra Isla Corona, un destino privado que combina turismo de naturaleza con estándares de sostenibilidad.

La isla, creada por la marca Cerveza Corona, se presenta como una alternativa eco-turística en el Caribe colombiano y, aunque es de carácter privado, está abierta a reservas del público general.

Un enclave en las Islas del Rosario

El lugar solo es accesible por mar, lo que refuerza la sensación de aislamiento. El trayecto en lancha forma parte de la experiencia: a medida que se deja atrás la costa continental, el paisaje se abre hacia un entorno de aguas claras y vegetación tropical.

Los alojamientos consisten en bungalows frente al mar, construidos con materiales locales y diseñados para integrarse con el entorno natural, en un intento por minimizar el impacto visual y ambiental.

La propuesta invita a vivir el paraíso sin comprometerlo. Isla Corona opera bajo estándares de sostenibilidad, eliminando plásticos de un solo uso y promoviendo prácticas responsables que protegen el ecosistema marino.

De acuerdo con la información disponible, el proyecto se enfoca en la conservación del entorno y en reducir residuos, posicionándose como un espacio libre de plásticos desechables. Además, promueve actividades que buscan una conexión directa con la naturaleza, como snorkel en arrecifes, paddleboard al amanecer y sesiones de yoga frente al mar.

La oferta gastronómica, por su parte, prioriza ingredientes frescos de la región.

Más que alojamiento

Más que un resort, es un manifiesto tangible que nos demuestra que una marca puede materializar su filosofía en un espacio real, habitable y que tu puedes visitar.

La iniciativa busca trasladar la identidad asociada a la marca hacia un territorio físico, donde la estética, la arquitectura y las actividades giran en torno a la idea de desconexión y contacto con el entorno natural.

En un contexto donde el turismo sostenible gana relevancia, Isla Corona se inserta en la tendencia de destinos que combinan exclusividad con compromisos ambientales, en uno de los sectores más visitados del Caribe colombiano.