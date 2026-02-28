Lanzan primera Guía Turística Convoca Alto Biobío: turismo, cultura y economía local

Ubicada en la precordillera andina de la Región del Biobío, la comuna de Alto Biobío es uno de los territorios con mayor presencia de comunidades pewenche del país. Su geografía está marcada por montañas, bosques nativos, ríos cordilleranos y paisajes de origen volcánico que configuran un destino de alto valor escénico y cultural.

Entre sus principales atractivos destacan la Reserva Nacional Ralco, un área protegida que resguarda bosques de araucarias milenarias, fauna nativa y senderos de trekking con vistas privilegiadas a la cordillera; la Laguna El Barco, espejo de agua rodeado de montañas que se ha convertido en uno de los paisajes más fotografiados del sur andino; y las Termas Alto Biobío, conocidas por sus aguas termales en entornos naturales de gran belleza. A ello se suma la imponente presencia del Volcán Callaqui, que domina el paisaje y forma parte del imaginario cultural del territorio.

En el marco del cierre del programa Convoca Alto Biobío 2025, impulsado por Fundación MC junto a la Municipalidad de Alto Biobío, se realizó el lanzamiento oficial de la primera versión física y digital de la Guía Turística del territorio, una iniciativa que pone en valor el turismo, la cultura y la economía local desde una mirada territorial.

La guía es el resultado de un proceso formativo y colaborativo que reunió a más de 50 emprendedores de distintas localidades de la comuna, quienes hoy cuentan con negocios en funcionamiento y procesos de formalización en marcha. Más que un catálogo, esta herramienta busca visibilizar el valor económico, cultural y territorial de los emprendimientos locales, promoviendo un turismo respetuoso, sustentable y con pertinencia cultural, alineado con la cosmovisión pewenche, donde la relación con la tierra, el bosque y el agua es central.

Organizada por localidades, la publicación incluye servicios turísticos, alojamientos comunitarios, experiencias de turismo rural, gastronomía pewenche basada en productos locales —como el piñón de la araucaria—, artesanía tradicional y una amplia variedad de productos elaborados en el territorio. Además, incorpora recomendaciones para visitar Alto Biobío, un glosario cultural y destacados turísticos que permiten comprender el valor natural y espiritual del lugar.

Desde Fundación MC y el municipio destacan que esta guía es un instrumento para fortalecer la economía local, visibilizar el trabajo de las comunidades y proyectar a Alto Biobío como un territorio que pone en el centro a su gente, su identidad cultural y su relación con la naturaleza.

La Guía de Turismo Convoca Alto Biobío se encuentra disponible en formato físico y digital, y será difundida en distintos espacios del territorio, con el objetivo de que tanto la comunidad como quienes visitan la zona puedan conocer, valorar y preferir la oferta local desde una mirada territorial, comunitaria y sostenible.