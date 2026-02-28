Turismo en Nayarit: conectividad, pueblos mágicos y nueva infraestructura para atraer más visitantes

El estado mexicano de Nayarit aprovechó su participación en la Feria Internacional del Turismo para proyectarse como un destino que trasciende el modelo tradicional de “todo incluido” asociado a grandes cadenas hoteleras.

Ubicado en el Pacífico mexicano, el territorio busca fortalecer su posicionamiento internacional destacando su diversidad de experiencias, conectividad y crecimiento en cifras turísticas.

El secretario de Turismo de Nayarit, Juan Enrique Suárez, afirmó que en 2025 la entidad fue el destino de mayor crecimiento en México y que el desafío ahora es ampliar su propuesta más allá del sol y playa, incorporando alternativas culturales, naturales y de aventura.

Según cifras de la Secretaría de Turismo estatal —entidad que colaboró en la difusión de los datos—, en 2025 el sector superó los 6.000 millones de dólares en derrama económica y recibió más de 10 millones de turistas nacionales e internacionales.

Para 2026, las proyecciones apuntan a alcanzar 7.500 millones de dólares en ingresos turísticos, junto con la apertura de cuatro nuevos hoteles y la creación de más de 1.500 unidades adicionales de alojamiento temporal.

Conectividad y microdestinos

Suárez describió a Nayarit como un “hub” con alta conectividad terrestre y aérea, gracias al Aeropuerto Internacional de Tepic, que recientemente incorporó una nueva terminal de más de 74.000 metros cuadrados con 15 puertas de embarque.

“En Nayarit vas a encontrar más de 27 microdestinos en la zona de costa, tienes Bucerías, Punta de Mita, San Pancho, Sayulita, Cruz de Huanacaxtle, Rincón de Guayabitos, San Blas… Pero aparte, si quieres ir a un lugar que no sea sol y playa, a 35 minutos tienes el pueblo mágico de Compostela, el de Jala, que es donde está la mazorca más grande del mundo y una arquitectura extraordinaria, o puedes ir a la capital del Estado -Tepic- a los museos, restaurantes, etc.”, detalló Suárez.

La estrategia apunta a integrar los atractivos costeros con localidades del interior, como los denominados “pueblos mágicos”, bajo una lógica de circuitos turísticos de corta distancia.

Mundial 2026 como oportunidad

El secretario también consideró que la celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Estados Unidos, México y Canadá puede convertirse en un catalizador para la economía local.

“Sabemos que la gente va a venir a Guadalajara, pero va a ir a Nayarit a gozar de sus vacaciones porque somos la playa más cercana y que tenemos una gran conectividad con Monterrey (Nuevo León) y con Ciudad de México. Estamos trabajando en que también nuestros pueblos mágicos, nuestros lugares icónicos, puedan tener esta oportunidad de contar con atractivo turístico”, señaló.

Como parte de esa estrategia, mencionó iniciativas que vinculan productos tradicionales —como comunidades productoras de tequila o el pueblo mágico de Ixtlán del Río con la nieve de garrafa— con actividades temáticas adaptadas al contexto mundialista.

“Tenemos que buscar cómo tener creatividad para que la gente quiera llegar. (…) Vamos a generar diferentes actividades culturales para que cuando no haya partido puedan llegar con nosotros a celebrar fiestas y tradiciones mexicanas en nuestro Estado”, concluyó el secretario nayarita.

Con estos lineamientos, Nayarit busca posicionarse como un destino integral que combine playa, patrimonio cultural y experiencias locales, en un escenario de creciente competencia dentro del mercado turístico mexicano.