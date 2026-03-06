Asolo, el pueblo de los cien horizontes en Italia: historia, paisajes y arte en el corazón de Véneto

Entre colinas y viñedos del norte de Italia se encuentra Asolo, un pequeño pueblo conocido como “el pueblo de los cien horizontes”. Su ubicación privilegiada permite observar distintos paisajes desde casi cualquier punto, lo que ha convertido al lugar en un destino reconocido por su patrimonio histórico, cultural y natural.

Asolo se ubica en el corazón de la región de Véneto, a unos 190 metros sobre el nivel del mar. Desde su posición elevada, el pueblo ofrece vistas hacia la llanura de Treviso, la laguna de Venecia, las colinas Bérici y Euganeas, y los Prealpes, donde destaca el macizo del Monte Grappa.

La disposición geográfica del lugar permite que, desde distintos puntos del pueblo, los visitantes puedan observar paisajes variados. Esta característica es la que dio origen al sobrenombre de “pueblo de los cien horizontes”.

Origen y legado histórico

El nombre Asolo proviene del antiguo término “Acelum”, una palabra que alude a lo afilado o puntiagudo en referencia a las cimas sobre las que se asienta el poblado.

La historia de este asentamiento se remonta a miles de años. Se han encontrado vestigios de presencia humana desde tiempos prehistóricos, entre ellos huesos de un mamut hembra datados en aproximadamente 35.000 años.

Durante la época romana, a partir del año 59 a.C., el lugar comenzó a adquirir mayor relevancia tras la incorporación de los latinos a la comunidad paleoveneciana. Con el paso del tiempo, el control del territorio pasó por distintas autoridades hasta su anexión definitiva a la República de Venecia.

El periodo renacentista marcó uno de los momentos más significativos de su desarrollo. En ese entonces, la república veneciana otorgó el castillo local a Caterina Cornaro, reina de Chipre, quien transformó la ciudad en una corte frecuentada por artistas e intelectuales.

Entre quienes visitaron o residieron en el lugar se encuentran figuras como el poeta Robert Browning, el compositor Gian Francesco Malipiero, la actriz Eleonora Duse y la exploradora británica Freya Stark.

Arte y arquitectura en sus calles históricas

El centro histórico de Asolo, en gran parte peatonal, invita a recorrer sus calles y miradores a pie. Desde la torre cívica o la fortaleza medieval ubicada en la cima del monte Ricco, en días despejados incluso es posible divisar las islas de Venecia.

El escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe describió esta experiencia como una forma de comprender la esencia de una ciudad a través de su paisaje.

Entre los edificios más relevantes se encuentra la catedral local, que alberga un retablo del pintor renacentista Lorenzo Lotto. También destacan templos históricos como las iglesias de Sant’Anna, Santa Caterina y San Gottardo.

El Museo Cívico del pueblo reúne parte de la historia arqueológica y artística del lugar, con obras del pintor Bernardo Bellotto y esculturas del artista neoclásico Antonio Canova. El espacio también dedica secciones a tres mujeres vinculadas al legado cultural del pueblo: Caterina Cornaro, Eleonora Duse y Freya Stark.

Paisaje, vino y tradiciones locales

Además de su patrimonio histórico, Asolo mantiene vivas diversas tradiciones locales. Entre ellas destaca la producción de encajes artesanales y la elaboración del vino Prosecco, cultivado en las colinas que rodean el pueblo.

Las rutas de viñedos se extienden hacia localidades cercanas como Valdobbiadene y Conegliano, ambas reconocidas por su vínculo con la producción de este espumante.

En estos paisajes es habitual realizar recorridos en bicicleta entre colinas y viñedos, actividades que suelen terminar con aperitivos acompañados de productos regionales, una costumbre arraigada en la vida cotidiana de la zona.

Un pequeño pueblo con proyección cultural y turística

Con una superficie aproximada de 25 kilómetros cuadrados y una población cercana a los nueve mil habitantes, Asolo destaca por la conservación de su centro histórico y por el sentido de comunidad que caracteriza a sus residentes.

El pueblo forma parte de la lista de los pueblos más bonitos de Italia, reconocimiento atribuido a la preservación de sus tradiciones y a la hospitalidad de sus habitantes.

Además, su ubicación permite acceder fácilmente a otros destinos culturales de la región. Entre ellos se encuentran la Villa Emo y la Villa Barbaro, esta última declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

También se ubican a corta distancia localidades como Bassano del Grappa y Castelfranco Veneto, ciudad natal del pintor renacentista Giorgione.

Entre calles empedradas, balcones llenos de flores y el sonido de las campanas, Asolo mantiene un ritmo de vida que combina historia, paisaje y tradición en uno de los rincones más singulares del norte de Italia.