Aerolíneas chilenas alertan de que la subida sostenida del petróleo afectará a las tarifas

La Asociación Chilena de Líneas Aéreas (Achila) manifestó este viernes que un aumento sostenido de los precios del petróleo producto de la guerra en Oriente Medio repercutirá en las tarifas de sus servicios.

“Somos realistas frente al contexto internacional y si esta tendencia al alza en el precio del petróleo se mantiene, inevitablemente, ejercerá presión sobre los costos de operación de las aerolíneas”, señaló en un comunicado la organización, que agrupa a Latam -la más grande de Latinoamérica-, Sky, Jetsmart y otras compañías que operan en el país austral.

El costo del combustible representa “un 25 y 35 por ciento de los gastos operacionales, por lo que un aumento sostenido podría tener efectos en las tarifas”, explicó Achila,

El precio del combustible para aviones registró un alza del 58,4 % desde el inicio del conflicto el pasado 28 de febrero, tras el ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán y la escalada regional en Oriente Medio, según el monitor de precios del ‘jet fuel’ de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por su sigla en inglés).

Los posibles efectos en el incremento no solo afectarán al transporte de pasajeros, sino que también al de carga que cumple un rol fundamental para el comercio exterior del país, añadió la asociación.

El barril de petróleo de brent para entrega en mayo subió este viernes un 2,67 % y cerró por encima de los 103 dólares el barril, mientras que el petróleo de Texas (WTI) subió este viernes un 3,1 %, hasta acercarse de nuevo a los 100 dólares el barril.

Los inversores tienen los ojos puestos en el estrecho de Ormuz, por donde transita habitualmente el 20 % del flujo marítimo global de crudo, que permanece cerrado de facto por Irán y donde el tráfico lleva interrumpido casi por completo desde el inicio de la guerra, que ya cumple dos semanas.

Los inversores apenas reaccionaron al anuncio de que los 32 países fundadores de la Agencia Internacional de la Energía (AIE) van a liberar 400 millones de barriles de sus reservas estratégicas, puesto que todavía persisten las dudas de si será suficiente para compensar las pérdidas, equivalentes a 10 millones de barriles diarios, según el organismo.

Por su parte, Estados Unidos también ha confirmado este viernes que levantará temporalmente las sanciones para la compra de crudo ruso, además de liberar 172 millones de barriles de su reserva energética, con el objetivo de contener la escalada de precios.