Beiras e Serra da Estrela impulsa el enoturismo con “Wine Villages” para atraer turistas

La región de Beiras e Serra da Estrela busca posicionarse en el mapa del enoturismo europeo a través del proyecto “Wine Villages”, una iniciativa que combina vino, cultura y territorio para diversificar su oferta turística.

La Comunidad Intermunicipal de Beiras e Serra da Estrela presentó en la Bolsa de Turismo de Lisboa su estrategia para fortalecer el enoturismo como un nuevo eje de desarrollo.

El proyecto, denominado “Wine Villages”, busca integrar la cultura vitivinícola con los recursos turísticos de la zona, caracterizada por su patrimonio natural, histórico y fortificado.

La iniciativa comenzó en 2024 con una inversión de 600.000 euros y cuenta con el respaldo de Turismo de Portugal.

Integración con rutas rurales y patrimonio

El plan contempla la articulación del vino con redes de turismo rural ya existentes en los 20 concejos de la región. Entre ellas destacan las rutas de Aldeias Históricas, Aldeias de Montanha y Aldeias de Xisto, reconocidas por su valor cultural y paisajístico.

En estos territorios también se ubican bodegas pertenecientes a la denominación de origen Beira Interior, lo que permite integrar la experiencia del vino con otros atractivos como la naturaleza, la gastronomía, el bienestar y el patrimonio.

“El objetivo es que el vino complemente a los recursos turísticos existentes”, explicó Rodolfo Queirós, presidente de la Comisión Vitivinícola Regional da Beira Interior.

Actualmente, la región ha desarrollado 35 experiencias vinculadas al enoturismo, que combinan visitas a viñedos, actividades gastronómicas y propuestas relacionadas con la cultura local.

Estas iniciativas buscan adaptarse a distintos perfiles de visitantes, incluyendo familias y grupos de diferentes edades, ampliando así el alcance de la oferta turística.

Foco en el turismo español

Tras consolidar el proyecto en sus primeros años, la estrategia ahora apunta a atraer turistas extranjeros, especialmente desde España, dada la cercanía geográfica con regiones como Castilla y León y Extremadura.

“La intención es la de llegar y atraer a turistas españoles”, señaló Queirós, destacando el interés de ese mercado por experiencias ligadas al vino.

La denominación de origen Beira Interior reúne cerca de 70 bodegas y registra una producción promedio anual de 20 millones de litros de vino.

Con esta base productiva, la apuesta por el enoturismo busca fortalecer la economía local, diversificar la actividad turística y posicionar a la región como un destino que combina identidad, paisaje y cultura del vino.