Huntsville: la Rocket City en Alabama donde convive el sueño espacial con la vida sureña de EEUU

Para muchos extranjeros, el estado de “Sweet Home” Alabama —como dice la canción de Lynyrd Skynyrd— no suele figurar entre los destinos turísticos más populares. Menos aún Huntsville, una ciudad tranquila, verde y profundamente ligada a la vida sureña.

Sin embargo, la Rocket City tiene un encanto particular, ya que mantiene un vínculo directo con los programas espaciales que han marcado hitos, desde Apollo hasta Artemis. En esta ciudad se desarrolla parte fundamental de la ingeniería que hoy permite volver a mirar hacia la Luna, pero también ofrece experiencias pensadas para quienes quieren acercarse al universo.

Uno de sus íconos es el U.S. Space & Rocket Center que, más que un museo, funciona como un centro científico y educativo que conecta al visitante con el desafío de llegar al espacio.

Pero la experiencia parte incluso antes. Al aterrizar, las réplicas de naves espaciales en el aeropuerto ya anticipan lo que vendrá.

Al salir a la ciudad, un imponente cohete se levanta como postal permanente en una réplica del Saturn V construida en 1999 para conmemorar los 30 años del Apollo 11.

Y hay más. En Huntsville también se encuentra el Marshall Space Flight Center, uno de los centros neurálgicos de la NASA. Allí se desarrolló el propulsor del Space Launch System (SLS), el cohete que impulsó la cápsula Orion y permitió a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen completar una órbita alrededor de la Luna.

De los campos de algodón al corazón de la NASA

Antes de convertirse en la Rocket City, Huntsville era una localidad marcada por la agricultura. Fundada por el pionero John Hunt, su economía giró durante décadas en torno al cultivo de algodón, una herencia que todavía se percibe en los paisajes que rodean la ciudad.

El punto de inflexión llegó en 1958, cuando desde el Arsenal Redstone se puso en órbita el Explorer 1, el primer satélite estadounidense. Era plena Guerra Fría y la carrera aeroespacial comenzaba a intensificarse.

Huntsville dejó atrás su perfil rural para convertirse en un centro clave de la ambición estadounidense. Llegaron ingenieros, científicos y técnicos, y pasó de ser una ciudad tranquila del sur a uno de los principales polos de la exploración espacial, redefiniendo su identidad.

En 1960, en pleno gobierno de John F. Kennedy, se fundó el Marshall Space Flight Center bajo la dirección de Wernher von Braun. “Estamos yendo a la Luna”, afirmó el presidente en esos años, impulsando una carrera espacial que tendría en Huntsville uno de sus centros clave. Desde allí se desarrollaron los cohetes Saturno que hicieron posible la llegada del hombre a la Luna con el programa Apollo.

Desde entonces, Huntsville no ha dejado de mirar hacia el espacio. No es casual que haya sido aquí donde Wernher von Braun impulsó el desarrollo de los cohetes que hicieron posible llegar a la Luna. “He aprendido a usar la palabra ‘imposible’ con extrema cautela”, decía el ingeniero.

Del sueño espacial a viajar en gravedad cero

Para entender la historia de esta ciudad —y de la carrera espacial mundial—, hay que visitar el U.S. Space & Rocket Center. Considerado uno de los museos espaciales más grandes del mundo, alberga más de 1.500 artefactos vinculados a la exploración del universo.

Cohetes y exhibiciones permiten recorrer la historia de la NASA desde sus inicios hasta las misiones actuales. Allí se puede conocer cómo es una estación espacial por dentro, qué comen los astronautas, cómo realizan sus necesidades biológicas básicas, ver réplicas a escala real y dimensionar cómo es la vida lejos de la Tierra.

También se pueden experimentar distintos simuladores, tanto para niños como adultos, vivir la experiencia de un F-16 o incluso de gravedad cero. Este lugar es, literalmente, el Disney para los amantes del espacio exterior.

Otro de sus grandes atractivos es participar en un campamento espacial durante el año. El programa, iniciado en 1982, inspiró incluso la película de ciencia ficción SpaceCamp, sobre un grupo de adolescentes que asiste al mismo centro espacial, donde entrenan como astronautas. Pero, por error, los jóvenes terminan en órbita a bordo de un transbordador sin la preparación completa para una misión real y deben encontrar la forma de regresar a la Tierra.

Con actividades para familias, niños y adultos, estas experiencias certifican conocimientos en materias espaciales, tecnológicas y aeronáuticas, y han llevado a personas de más de 150 países a vivir esta experiencia. Más información en https://www.rocketcenter.com/

No solo cohetes: cultura, sabores e identidad del sur

En paralelo a su desarrollo tecnológico, Huntsville ha ido construyendo una identidad propia. Espacios como MidCity District reflejan ese crecimiento, con propuestas gastronómicas, actividades culturales y vida urbana.

Allí se encuentra el Orion Amphitheater, que acoge conciertos y eventos, y también The Camp, un punto de encuentro con música en vivo, food trucks y bares al aire libre.

En el centro, el Big Spring Park ofrece un ritmo distinto. Rodeado de arquitectura del siglo XIX, convive con espacios como el Huntsville Museum of Art y el Von Braun Center. La escena se completa con una laguna, senderos y escenas cotidianas que refuerzan ese aire de ciudad sureña.

Pero la experiencia local también pasa por la mesa. El BBQ es parte esencial de la identidad local, y uno de sus máximos exponentes es Big Bob Gibson Bar-B-Q, en Decatur, a solo 20 minutos del centro de Huntsville.

Fundado hace 100 años, este lugar es una institución para los amantes de la buena mesa. Su pollo ahumado a la leña, el pulled pork y su icónica Alabama White Sauce —a base de mayonesa, vinagre y pimienta— lo han convertido en un referente mundial, con múltiples campeonatos de barbacoa.

Ojo que la experiencia incluye ensuciarse las manos: la comida llega en una bandeja de metal con papel, donde se sirven acompañamientos como coleslaw, red o green beans, junto a la proteína elegida. Ni hablar de papas fritas. Acá no existen.

Cómo llegar y qué saber

El clima de Huntsville es subtropical húmedo, con veranos que pueden alcanzar los 35°C e inviernos donde la temperatura desciende hasta los 0°C. Primavera y otoño suelen ser las mejores épocas para visitarla.

Desde Chile no hay vuelos directos, por lo que es necesario hacer conexión, generalmente en Atlanta, Miami, Dallas o Houston. También es posible llegar a ciudades cercanas y continuar por carretera.

La ciudad se encuentra a solo una hora de Nashville, capital del country y de la vida nocturna musical. A 50 minutos se ubica Muscle Shoals, un lugar mítico para la industria musical, donde estudios como FAME y Muscle Shoals Sound Studio han recibido a artistas como Aretha Franklin, The Rolling Stones, Bob Dylan y George Michael, quien grabó allí una versión inicial de Careless Whisper.

Y a solo 40 minutos al norte se encuentra Lynchburg, Tennessee, donde está la histórica destilería de Jack Daniel’s. Allí es posible recorrer sus orígenes en un entorno natural que parece detenido en el tiempo, conociendo la historia de este icónico productor. La destilería se puede visitar a pie o en tours en buses de los años 50.

Tras el regreso de Artemis II, la exploración lunar dejó de ser una promesa para volver a convertirse en una realidad. En Huntsville, esa historia no se mira desde lejos, sino que forma parte de la vida cotidiana. Porque en la Rocket City el futuro espacial convive todos los días con la calma y la identidad del sur de Estados Unidos.