CFA descarta error aritmético en deuda y complica ofensiva contra exministro Grau

Comisión revisora deja debilitada acusación contra exministro Grau

La comisión revisora de la Cámara recomendó rechazar la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, tras una votación mayoritariamente adversa al libelo. Tres parlamentarios votaron en contra, hubo una abstención y solo un respaldo, del diputado Luis Sánchez. El debate estuvo marcado por el informe del Consejo Fiscal Autónomo, que no detectó inconsistencias aritméticas en las proyecciones, aunque sí advirtió supuestos fiscales no explicitados. La Sala revisará el informe este martes 23 de junio desde las 10:00 horas, mientras la defensa buscará frenar la tramitación con cuestión previa.

Diputados DC rechazarán acusación contra Nicolás Grau

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana anunció que votará en contra de la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, al concluir que el libelo no reúne méritos suficientes. Jorge Díaz dijo que no hay fundamentos legales ni elementos del área de Hacienda que justifiquen apoyarla. Héctor Barría afirmó que la acusación no tiene mérito y llamó a priorizar crecimiento, trabajo y seguridad pública. Álvaro Ortiz, presidente de la DC, sostuvo que la postura fue acordada con la mesa nacional del partido.

CFA contradice a Quiroz y descarta inconsistencias en deuda durante gobierno de Boric

El Consejo Fiscal Autónomo afirmó que no detectó inconsistencias aritméticas en las proyecciones de deuda del Informe de Finanzas Públicas del cuarto trimestre de 2025, pese a la acusación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por un eventual desfase de $9,6 billones. Según el organismo, los cuadros de fuentes y usos de financiamiento son internamente consistentes, aunque sí advirtió supuestos de ajuste o gestión financiera no explicitados. El CFA pidió mejorar la metodología para proyectar la deuda bruta y transparentar esos criterios, especialmente por su impacto en el límite prudente de deuda, fijado en 45% del PIB.

Jalaff quiebra con Hermosilla y agrava su situación judicial del abogado tras reconocer sobornos

El acuerdo de colaboración de Álvaro Jalaff con la Fiscalía Oriente marcó un quiebre con Luis Hermosilla. Jalaff reconoció el pago de $410 millones en sobornos para destrabar Parque Capital, proyecto inmobiliario de Grupo Patio en Lampa, y quedó con arraigo nacional y firma mensual. Según la investigación, entregó antecedentes probatorios que permitieron imputar a Hermosilla por cohecho, un delito con penas más altas que el tráfico de influencias. La defensa del abogado prepara una contraofensiva, mientras Hermosilla, Leonarda Villalobos y los hermanos Sauer se encaminan a juicio oral.

CDE se querella contra Hermosilla y Jalaff por Parque Capital

El Consejo de Defensa del Estado presentó una nueva querella criminal contra Luis Hermosilla y Álvaro Jalaff por gestiones para favorecer el proyecto Parque Capital, ligado a Grupo Patio en Lampa. La acción les atribuye delitos de cohecho, soborno y tráfico de influencias. Según el escrito, Hermosilla habría aprovechado su rol como asesor del Ministerio del Interior y sus contactos en el gobierno para intervenir en autorizaciones del proyecto. El CDE sostiene que pidió cerca de $300 millones, pagados en cuotas, sin documentos de respaldo, y apunta a reuniones y contactos con autoridades de Vivienda entre 2020 y 2021.

Colegio de Abogados expulsa a Hermosilla por Caso Audio

El Colegio de Abogados resolvió expulsar a Luis Hermosilla tras una investigación ética vinculada al Caso Audio. La decisión fue adoptada por unanimidad el 4 de junio por el tribunal ético del gremio, luego de pesquisas iniciadas de oficio en 2024 y 2025 por hechos públicos y notorios que podían ser sancionados por el Código de Ética Profesional. Hermosilla apeló el 17 de junio ante la Corte de Apelaciones de Santiago, que ahora deberá revisar la medida. El gremio sostuvo que la sanción se ajusta a sus estatutos y reafirmó su compromiso con la fe pública y la dignidad de la abogacía.

Evo Morales suspende bloqueos en Cochabamba

Evo Morales y organizaciones afines anunciaron una pausa en los bloqueos de carreteras que seguían activos en Cochabamba, tras el acuerdo entre el gobierno boliviano y la Central Obrera Boliviana para bajar las movilizaciones. La decisión fue comunicada junto a dirigentes de las seis federaciones cocaleras del Trópico de Cochabamba. Morales dijo que se trata de “un cuarto intermedio” y negó haber promovido la renuncia del presidente Rodrigo Paz. El gobierno reportó que los cortes bajaron de más de 50 a seis, aunque aún persistían interrupciones hacia el Chapare y Copacabana.

Irán dice que administrará el estrecho de Ormuz y que no volverá a operar como antes de la guerra

El jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que el estrecho de Ormuz “nunca volverá” a operar como antes de la guerra y que será administrado por Teherán, aunque respetando normas internacionales. El mensaje llegó tras una primera ronda de conversaciones en Suiza con representantes de Estados Unidos, orientadas a sellar un acuerdo permanente para terminar las hostilidades en Oriente Medio. Qalibaf dijo que hubo avances sobre Ormuz, Líbano, exenciones petroleras y activos congelados, pero advirtió que el proceso recién comienza y acusó a Israel de intentar sabotearlo.