8 de los mejores destinos de playa del mundo, según la BBC (uno está en América Latina)

¿Por qué elegir solo una? En El Nido, en la isla de Palawan, hay numerosas playas en las islas y archipiélagos donde la arena mojada se desliza suavemente entre los dedos.

Mi familia, mis amigos y yo reservamos una excursión con una tripulación local de lancha rápida y pasamos el día navegando por las cristalinas aguas azules de la bahía de Bacuit en busca de playas y lagunas apartadas.

Entre estos grupos de islas de piedra caliza, nadamos, hicimos kayak y snorkel antes de anclar en una cala solitaria donde nuestros guías nos prepararon una comida con platos tradicionales filipinos de carne y mariscos.

Puedes reservar una excursión de isla en isla con una lancha rápida, un catamarán o una bangka filipina (embarcaciones de tamaño mediano a grande con balancín) conducidas por guías locales.

Después de un largo día en el mar, puedes explorar otras playas de arena blanca en tierra firme como Las Cabanas, Lio o Corong Corong. No hay nada como abrir una botella fría de cerveza y contemplar el cielo rojo intenso y dorado al atardecer.

Playa de Achmelvich, Escocia

Escocia no es el primer lugar que se te viene a la mente para unas vacaciones de playa, pero la escarpada costa de las Tierras Altas Occidentales es una de las más espectaculares del mundo.

Escondida entre sus numerosas calas, se encuentra la playa de Achmelvich, enclavada en una bahía.

En un buen día, podrás disfrutar de aguas turquesas que rivalizan con las del Mediterráneo y de un glorioso y tranquilo tramo de 200 metros de arena blanca que parece fuera de lugar en medio del paisaje rocoso.

En pleno verano, puede que veas a algunas familias chapoteando (o incluso nadando) en las aguas poco profundas y frescas del océano Atlántico, pero en primavera y otoño no es raro tener la bahía para uno solo.

El clima puede cambiar rápidamente: en una visita que hice hace unos años, el cielo estaba azul y el agua era de un verde esmeralda, pero esa noche nuestra tienda de campaña se vino abajo por una tormenta terrible.

Junto con el espectacular paisaje escocés durante el trayecto por sus zonas montañosas, merece la pena visitar esta joya escondida (puedes ir en transporte público, pero prepárate para un viaje mucho más largo).

Haz una parada en la famosa pastelería de Lochinver antes de emprender el viaje de 20 minutos hasta la playa.

Cerca de allí, también puedes visitar el Castillo del Ermitaño (el más pequeño de Europa). Recuerda llevar sombrero y chubasquero, por si acaso.

Richard Gray