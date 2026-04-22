Viajar menos, pero mejor: el cambio silencioso que está redefiniendo el turismo

En el marco del Día de la Tierra, una nueva tendencia está cambiando la forma en que las personas viajan: ya no se trata de sumar destinos, sino de elegir mejor. Así lo revela el último estudio de Getty Images, el principal creador y distribuidor de contenido visual a nivel global, que muestra cómo los viajeros están priorizando experiencias más conscientes, auténticas y humanas.

El estudio, impulsado por su plataforma de investigación VisualGPS y basado en encuestas a 7.000 personas en 25 países, muestra que hoy la sostenibilidad sigue siendo importante para los viajeros, pero existe una tensión con nuevos intereses. Según cifras del reporte, el 59% de los viajeros está dispuesto a pagar más por opciones sostenibles, cifra que sube a 68% entre las generaciones más jóvenes. Sin embargo, esta intención convive con una dura realidad: solo el 14% dice priorizar efectivamente la sostenibilidad al momento de elegir a dónde y cómo viajar.

“El reporte parece mostrar una contradicción, pero cuando lo miras más de cerca, los datos revelan algo más profundo. Aunque los viajeros dicen no estar priorizando la sostenibilidad de forma explícita, sus expectativas sobre las empresas siguen siendo igual de exigentes: 8 de cada 10 cree que las marcas de viajes deberían generar conciencia sobre los problemas locales, además las personas están buscando activamente dejar un impacto positivo en los lugares que visitan”, explica Samuel Malave, gerente de investigación creativa de Getty Images. “Antes, el turismo ecológico estaba vinculado a emisiones cero, movilidad eléctrica e impacto ambiental. Hoy se trata de propósito: viajes conscientes, plenitud, desaceleración, conexión con la naturaleza”.

Mayor consciencia sobre problemas sociales como la “gentrificación” y “turistificación” están modificando la forma en la que las personas viajan. Ciudades como Barcelona se han convertido en un caso emblemático: el aumento sostenido del turismo y de los arriendos de corto plazo ha tensionado el acceso a la vivienda para residentes locales, impulsando restricciones a plataformas de arriendos temporales y movilizaciones ciudadanas contra la saturación turística. Este tipo de escenarios está llevando a los viajeros a cuestionar su impacto y a optar por alternativas menos invasivas y más respetuosas con las comunidades locales. ​

Los resultados del estudio indican que actualmente los viajeros rechazan la sobrexplotación turística, prefieren destinos menos saturados y eligen otros en favor de la reflexión y la renovación. Esto da pie al nuevo viaje consciente: una exploración de la salud ambiental que significa encontrar momentos de descubrimiento, retiro y respeto a las comunidades locales. ​

En Latinoamérica, y particularmente en mercados como Chile, este cambio se refleja en una creciente valoración por experiencias que contribuyen y aprenden con la cultura local, opciones sensibles con el cambio climático o de bajo impacto ambiental, y el interés por visibilizar experiencias que conecten con las personas en formas más significativas y en línea con una mirada más consciente del turismo.

El cambio también se refleja en la forma en que las personas se inspiran para viajar. El 53% señala que el video corto es su formato visual preferido para inspirar sus viajes y el 70% de los usuarios de TikTok dicen que probablemente reserven un viaje debido a un contenido visto en la plataforma. Así mismo, 7 de cada 10 Millennials y Gen Z ven el viaje como una forma de autoexpresión, lo que refuerza la idea de que los viajeros ya no eligen solo un lugar: también buscan una atmósfera, una identidad y una emoción.

“Con nuestra investigación vemos que las personas hoy no solo reservan viajes, sino que reservan versiones de sí mismas. Esto nos muestra que las narrativas actuales deben poner el foco en las emociones: experiencias inmersivas únicas, intercambios culturales y aventuras que parecen de otro mundo”, agregó Malave. ​