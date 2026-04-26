Puerto Natales apuesta por la gastronomía para consolidar su liderazgo turístico internacional

Ubicado en la puerta de entrada al Parque Nacional Torres del Paine, Puerto Natales ha construido su identidad turística históricamente ligada a la naturaleza extrema de la Patagonia: montañas, fiordos, glaciares y una geografía que atrae a viajeros de todo el mundo. Sin embargo, en los últimos años, el destino ha entendido que su proyección no puede depender únicamente de ese imaginario paisajístico ni de una temporada alta concentrada en los meses de verano.

Así, la gastronomía ha emergido como un eje estratégico para diversificar la oferta, fortalecer la identidad local y, sobre todo, romper la estacionalidad turística. A través de la puesta en valor de productos endémicos —como el cordero magallánico, los mariscos de fiordos australes y la despensa silvestre—, el territorio ha impulsado una narrativa culinaria propia que conecta paisaje, cultura y producción local. Este enfoque ha sido respaldado por organismos como la World Food Travel Association, que en 2024 distinguió a la ciudad como capital gastronómica mundial, consolidando un trabajo articulado entre sector público, privado y comunidades.

Innovación y turismo gastronómico

En esta línea, la ciudad da un nuevo paso en su posicionamiento internacional, ya que Puerto Natales está proyectando su liderazgo en turismo gastronómico internacional. Los días 28 y 29 de abril de 2026 se desarrollará el “Evento Internacional de Innovación y Turismo Gastronómico”, iniciativa impulsada por la Cámara de Turismo de Última Esperanza, con el apoyo del Comité de Desarrollo Productivo Regional a través del programa Viraliza de Corfo.

El encuentro contempla una convocatoria estimada de 200 participantes por jornada y reunirá a expertos nacionales e internacionales, emprendedores, empresarios del canal HORECA, productores locales, estudiantes y medios especializados, en torno a un programa que integra vinculación comercial, formación técnica y posicionamiento internacional del destino. Este reconocimiento responde a una estrategia sostenida que ha permitido consolidar a Puerto Natales como un referente en turismo gastronómico a nivel país e internacional.

Durante ambas jornadas, la ciudad será escenario de una completa agenda que incluye un Mercadito Gourmet Natalino, espacios de networking, masterclass, catas, demostraciones en vivo y el torneo gastronómico “Sabores Natalinos 2026”, además de un Seminario Internacional enfocado en innovación, sostenibilidad y desarrollo territorial del turismo gastronómico.

En este contexto, el eje culinario cobra especial relevancia como una cadena productiva integral que conecta a productores locales con la experiencia final de los viajeros. Se trata de una propuesta que pone en valor la identidad del territorio a través de sus sabores, aromas y texturas, reflejo de una Patagonia diversa: de montaña, pampa, fiordos y canales australes. Esta oferta diferenciada ha comenzado a movilizar a un nuevo perfil de visitante, interesado no solo en recorrer el paisaje, sino en comprenderlo y experimentarlo desde la mesa.

Identidad propia

La realización del evento en un período de transición entre temporadas refuerza, además, una señal clave: Puerto Natales mantiene una oferta activa más allá del verano, con especial énfasis en el turismo invernal y gastronómico. Esto contribuye directamente a mitigar la estacionalidad, uno de los principales desafíos históricos del destino, al tiempo que fortalece la generación de empleo y la dinamización económica local.

En este escenario, el foco está puesto en generar espacios de intercambio, promover oportunidades de negocio y desarrollar instancias formativas de carácter internacional, con el objetivo de impulsar nuevos productos turísticos basados en una sólida identidad local, hoy reconocida globalmente.

Adriana Aguilar, gerente general de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, explicó que “este evento representa una oportunidad concreta para impulsar a Puerto Natales como un destino de turismo gastronómico con identidad propia. Estamos articulando a productores, emprendedores, chefs, operadores turísticos y mercados internacionales en torno a una propuesta que nace desde el territorio y proyecta su valor hacia el mundo. La gastronomía es hoy un eje estratégico de desarrollo, porque conecta cultura, economía local y experiencia turística de alto nivel”.

El evento contará con la participación de destacados expositores internacionales provenientes de México, Brasil y Costa Rica, además de referentes nacionales, quienes compartirán experiencias sobre el turismo gastronómico como motor de desarrollo territorial.

De esta manera, el “Evento Internacional de Innovación y Turismo Gastronómico” se consolida como una plataforma estratégica para fortalecer la competitividad regional, generar encadenamientos productivos y posicionar a Puerto Natalesbajo el concepto de “Capital Gastronómica Internacional”, proyectando una identidad que ya no solo se mira en el paisaje, sino también en su cocina.