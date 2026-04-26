Viajar con mascotas será más caro y complejo: Europa y EE.UU. imponen nuevas exigencias

Viajar con mascotas se ha vuelto cada vez más frecuente a nivel mundial, pero ya no será tan sencillo como preparar las maletas y partir. Las regulaciones internacionales se han endurecido, especialmente en destinos como Estados Unidos y la Unión Europea, donde las autoridades sanitarias han reforzado los controles. En el caso europeo, desde el 22 de abril, entrará en vigor una nueva normativa que establece mayores exigencias para el desplazamiento de animales de compañía entre países miembros.

Las autoridades han reforzado los controles sanitarios para prevenir enfermedades, combatir el tráfico ilegal de animales y garantizar el bienestar durante los traslados. Chile también mantiene normas específicas que deben cumplirse antes de salir del país o transportar especies dentro del territorio nacional. Uno de los cambios más relevantes en 2026 proviene de la Unión Europea, que estableció nuevas exigencias para viajar con mascotas entre países miembros.

La normativa incorpora un preregistro obligatorio del animal en una base de datos antes del desplazamiento, esto con el fin de agilizar la fiscalización en fronteras. El requisito se suma a condiciones ya vigentes, como la identificación mediante microchip, vacunación obligatoria contra la rabia y la posesión del pasaporte europeo para mascotas, todos estos con la finalidad de acreditar su estado sanitario.

Si se suman los costos del pasaporte, vacunas, microchip y trámites, el valor de viajar con un animal puede variar entre los 80 y 150 euros. Si no se cuenta con la documentación exigida, hay riesgo de multas, cuarentena, retención del animal e incluso la prohibición de ingreso al país de destino.

Algunas naciones como Irlanda, Malta o Finlandia mantienen además exigencias adicionales para prevenir enfermedades específicas producidas por parásitos: los perros deben recibir tratamientos antiparasitarios previos al ingreso y estos quedar registrados en el pasaporte sanitario.

Para viajar con mascota a Estados Unidos, los perros deben tener más de seis meses o dieciséis semanas si vienen de países de alto riesgo, microchip ISO, vacuna antirrábica válida y el formulario de importación del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU., (CDC). Es obligatorio obtener un certificado sanitario veterinario dentro de los cinco a diez días previos y notificar a la aerolínea.

Desde Chile, viajar con animales de compañía también implica cumplir requisitos obligatorios. El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), exige obtener el Certificado Zoosanitario de Exportación, documento que acredita que la mascota cumple con las exigencias del país de destino. A nivel interno, la normativa establece que estas deben transportarse de forma segura, utilizando arnés o canil, y prohíbe llevarlas sueltas en los asientos delanteros, con el fin de evitar accidentes y resguardar su bienestar.

Las aerolíneas y empresas de transporte exigen certificado veterinario, vacunas al día y contenedores adecuados, por lo que se recomienda planificar el viaje con anticipación y revisar la normativa vigente, cuyo objetivo es proteger la salud pública y garantizar traslados seguros y responsables.