Escapadas para reconectar: el otoño en Panguipulli Sietelagos invita a bajar el ritmo

Amantes del frío o del calor, la discusión es conocida. Pero más allá de las estaciones, hay algo en lo que cada vez más personas coinciden: la necesidad de detenerse, bajar el ritmo y reconectar.

En Panguipulli Sietelagos, el otoño se vive justamente así. Canopy entre bosques teñidos de tonos amarillos, rafting en ríos que bajan con más fuerza desde la cordillera, termas al aire libre en medio de la lluvia, senderos cubiertos de hojas, con ese aroma a bosque húmedo, a tierra y hojas después de la lluvia, y una gastronomía que rescata productos de temporada como la murta, los piñones y los changles, donde el tiempo parece ir más lento.

Ubicado en la Región de Los Ríos, este territorio se posiciona como una alternativa ideal para escapadas de fin de semana, especialmente fuera del verano. Cuenta además con buena conectividad a través de los aeropuertos más cercanos en Valdivia y Temuco, facilitando el acceso desde distintas zonas del país.

Panoramas para los próximos fines de semana

Para quienes están pensando en una escapada en las próximas semanas y fines de semana, el destino ofrece múltiples alternativas. Desde experiencias de turismo aventura como canopy, rafting y trekking, hasta pesca recreativa —vigente hasta el último domingo de mayo—, recorridos escénicos y una red termal activa, de más de 14 centros termales, ideal para los días más fríos.

A esto se suma una agenda de actividades en el intagram del destino, @panguipullisietelagos que funciona como guía para planificar viajes de corta duración, con eventos deportivos, ferias gastronómicas, programación cultural y experiencias en la naturaleza distribuidas en distintas localidades como Panguipulli, Coñaripe, Liquiñe, Neltume y Choshuenco.

Entre los eventos deportivos destacan iniciativas como Los Ñadis Trail Running, junto a espacios de encuentro como los Bulevares Paseo Las Rosas en Panguipulli, además de una programación del Teatro educativo de las Artes de Panguipulli con una cartelera cultural activa que permite complementar la experiencia de viaje durante el otoño.

Para revisar el detalle de actividades, alojamientos, restaurantes, termas y servicios turísticos disponibles, se puede visitar el sitio web oficial www.sietelagos.cl, donde también es posible acceder a la oferta de tour operadores locales.

Naturaleza, bienestar y experiencias que conectan

El territorio invita a recorrer distintos paisajes y experiencias en contacto con la naturaleza. Destacan espacios como la Reserva Biológica Huilo-Huilo, el Parque Nacional Villarrica en su acceso sur por Coñaripe, la Reserva Nacional Mocho Choshuenco, el recién inaugurado Parque Pirinel y una amplia red de senderos y recorridos escénicos que permiten explorar bosques nativos, miradores naturales, ríos y lagos en un entorno de alto valor paisajístico.

Asimismo, el destino integra experiencias de turismo mapuche y rural en sectores como Pucura, Traitraico, Panguipulli y otros territorios, donde es posible disfrutar de la vida de campo, las tradiciones ancestrales y una relación respetuosa con las comunidades locales.

Uno de los recorridos más atractivos en esta temporada es la ruta CH-203, que conecta sectores como Choshuenco, Neltume y Puerto Fuy, integrando naturaleza, cultura y experiencias al aire libre.

Desde este último punto también es posible realizar el cruce internacional Hua Hum, una experiencia escénica que combina navegación en barcaza por el lago Pirehueico con conexión hacia San Martín de los Andes, en Argentina.

Hacia el sector norte, Coñaripe y Liquiñe concentran una de las redes termales más grandes de Sudamérica, ofreciendo alternativas de descanso y bienestar en entornos naturales, especialmente valoradas durante la temporada otoño-invierno.

Turismo aventura, pero con confianza

Para quienes buscan mayor actividad, el territorio ofrece experiencias como rafting en el río Fuy o San pedro, canopy, trekking y excursiones guiadas en entornos naturales de alto valor escénico.

Estas actividades se desarrollan a través de servicios formales y se encuentran respaldadas por la implementación de la Ordenanza de Turismo y Aventura, impulsada por la Municipalidad de Panguipulli, que establece estándares en seguridad, operación y calidad para los prestadores de servicios.

Gestión para una oferta activa todo el año

Desde la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico Local, esta programación forma parte de una estrategia que busca activar el territorio durante todo el año, especialmente en temporada media y baja, promoviendo escapadas de fin de semana y fortaleciendo la oferta turística local.

En este contexto, el destino invita a planificar viajes sin prisa, reconectar con la naturaleza y descubrir el sur de Chile desde una perspectiva más consciente. Panguipulli Sietelagos mantiene una programación activa durante todo el año, junto con canales de información que permiten organizar la experiencia de viaje de manera simple, a través de su sitio web www.sietelagos.cl, su cuenta de Instagram @panguipullisietelagos y contacto directo vía WhatsApp.