Proyectan fuerte movimiento turístico por el feriado largo del Día del Trabajador

El turismo interno volverá a movilizar miles de personas durante el próximo fin de semana largo del Día del Trabajador. Según las proyecciones entregadas por la Subsecretaría de Turismo y Sernatur, entre el jueves 30 de abril y el sábado 2 de mayo se realizarían más de 270 mil viajes con pernoctación a lo largo del país, impulsando la actividad económica y turística en distintas regiones.

Las autoridades estiman que durante el próximo feriado largo se concretarán 270.899 viajes turísticos con alojamiento dentro de Chile, cifra que representa un incremento cercano al 12% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se registraron 242.010 desplazamientos.

El aumento proyectado se explica principalmente por la configuración del calendario de este año, ya que el feriado del Día del Trabajador permite extender los viajes durante tres jornadas consecutivas, a diferencia de 2025, cuando el 1 de mayo cayó jueves.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, el 43,8% de los desplazamientos se concentraría el viernes 1 de mayo, convirtiéndose en el día de mayor movimiento turístico dentro del periodo.

Valparaíso y O’Higgins entre los destinos más visitados

Según la proyección entregada por las autoridades, la Región de Valparaíso sería la principal receptora de turistas durante el fin de semana largo, concentrando un 22,3% del total de viajes internos.

Más atrás aparecerían la Región Metropolitana, con un 17,4%, y la Región de O’Higgins, con un 11,1% de los desplazamientos estimados.

En cuanto a las comunas de destino, Viña del Mar, El Tabo y Algarrobo liderarían las preferencias de los viajeros, acumulando entre 18 mil y cerca de 26 mil viajes con pernoctación.

Región Metropolitana lidera la emisión de viajes

En términos de origen de los desplazamientos, la Región Metropolitana concentraría el mayor número de viajes emitidos, con un 42,2% del total nacional.

Las regiones de Valparaíso y Biobío también aparecen entre las principales emisoras, con un 9,4% y un 8,9%, respectivamente.

A nivel comunal, Puente Alto, Maipú y Las Condes serían las comunas que generarían la mayor cantidad de desplazamientos durante el feriado.

Turismo y activación económica regional

Desde el Gobierno destacaron que este tipo de fechas sigue consolidando al turismo interno como una herramienta relevante para dinamizar economías locales, especialmente fuera de la temporada alta.

María Paz Lagos, señaló que “para este fin de semana largo proyectamos alrededor de 270 mil viajes. Eso significa un incremento de alrededor de un 12% en relación con el año pasado, en la misma fecha. Las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana debieran ser las principales beneficiadas, pero finalmente también es un beneficio para la activación de las economías locales de las 16 regiones”.

Además, la autoridad agregó que, “la invitación es a conocer las experiencias que tenemos en Chile, en los parques nacionales, de gastronomía, y así también activar la cadena de valor que significa el turismo. Y siempre también recurrir a chileestuyo.cl, de manera de poder reconocer la oferta formal y sostenible de Chile”.

El llamado a preferir servicios registrados

Desde Sernatur también enfatizaron la importancia de contratar servicios turísticos registrados formalmente, especialmente durante fines de semana de alta demanda.

“Se espera que a nivel nacional Puente Alto, Maipú y Las Condes sean las principales comunas emisoras de este feriado, generando entre 26 mil y 36 mil viajes totales con pernoctación. En tanto, Viña del Mar, El Tabo y Algarrobo serán las principales comunas de destino de los turistas”, indicó Cristóbal Benítez, director nacional de Sernatur.

La autoridad también reiteró el llamado a utilizar plataformas oficiales para verificar servicios turísticos autorizados.

Un impulso para el turismo fuera de temporada alta

Las cifras proyectadas para este nuevo fin de semana largo reflejan cómo los feriados continúan siendo una oportunidad relevante para el turismo nacional, particularmente en periodos de menor movimiento turístico.

El aumento esperado en los desplazamientos podría traducirse en mayor actividad para alojamientos, restaurantes, comercio local y servicios asociados al turismo en distintas zonas del país, consolidando al turismo interno como uno de los motores de reactivación económica regional.