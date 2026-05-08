White Sands National Park: el desierto blanco que cautiva a viajeros y fotógrafos

El parque ofrece una amplia variedad de actividades recreativas que van desde caminatas hasta experiencias más dinámicas como el deslizamiento en dunas.

Entre las rutas más conocidas destaca el Alkali Flat Trail, un circuito de 8 kilómetros considerado de alta dificultad, que atraviesa algunas de las dunas más extensas del parque.

Para quienes buscan recorridos más accesibles, el Dune Life Nature Trail —de 1,6 kilómetros— permite conocer la biodiversidad del desierto y su transición hacia el ecosistema de dunas.

Otra de las principales atracciones es el Dunes Drive, un recorrido panorámico de 25 kilómetros que conecta distintos miradores, áreas de descanso y zonas de picnic.

El deslizamiento en dunas es una de las experiencias más populares. Los visitantes pueden utilizar trineos especiales para descender por las pendientes de yeso, especialmente en sectores con mayor inclinación.

Experiencias nocturnas y turismo astronómico

Uno de los elementos distintivos de White Sands National Park es su programación nocturna.

Entre marzo y noviembre, el parque extiende su horario durante las noches de luna llena y organiza actividades guiadas que combinan senderismo, observación del entorno y eventos culturales.

Entre estas iniciativas destacan caminatas nocturnas como la “Moonlight Hike”, donde guías acompañan a los visitantes a recorrer las dunas bajo la luz de la luna, así como paseos al atardecer enfocados en explicar la geología y flora del lugar.

Estas actividades han contribuido a posicionar el parque como un destino atractivo para el turismo astronómico y experiencias al aire libre fuera del horario tradicional.

Acceso, clima y recomendaciones para visitantes

El parque se encuentra a aproximadamente tres horas y media por carretera desde Albuquerque, una de las principales ciudades de Nuevo México.

Permanece abierto durante todo el año, excepto en fechas específicas como Acción de Gracias y Navidad. La entrada general tiene un costo de 25 dólares por vehículo.

Las condiciones climáticas juegan un rol importante en la experiencia de visita. Durante primavera y otoño, las temperaturas suelen oscilar entre los 21 y 27 grados Celsius, lo que convierte a estas estaciones en las más recomendadas.

En verano, en cambio, los termómetros pueden superar los 43 grados, sumado a la presencia de tormentas eléctricas en ciertos periodos.

Debido a la escasa conectividad y servicios limitados dentro del parque, se recomienda a los visitantes llevar agua, alimentos y protección solar, además de planificar previamente el recorrido.

Turismo y entorno local

Aunque dentro de White Sands National Park no existen alojamientos, las ciudades cercanas como Alamogordo y Las Cruces concentran la oferta hotelera y gastronómica para quienes visitan la zona.

Además, existen alternativas de camping en parques estatales cercanos, lo que permite extender la experiencia en contacto con la naturaleza del desierto.

El impacto turístico del parque también se refleja en la actividad económica de estas localidades, donde servicios como guías, gastronomía y comercio se articulan en torno al flujo de visitantes.

Un destino en crecimiento dentro del turismo de naturaleza

White Sands se ha consolidado como un ejemplo de turismo basado en la singularidad del paisaje y la experiencia al aire libre.

Su combinación de geografía única, actividades recreativas y eventos nocturnos lo posiciona como un destino que va más allá del turismo tradicional, atrayendo tanto a aventureros como a quienes buscan experiencias contemplativas.

En un contexto donde el turismo de naturaleza y sostenibilidad gana relevancia a nivel global, este parque nacional de Nuevo México continúa ampliando su visibilidad como uno de los enclaves más particulares del continente americano.