El turismo de EE.UU. se prepara para el Mundial y busca reconquistar al viajero internacional

Fort Lauderdale se convirtió esta semana en la capital mundial del turismo al albergar por primera vez el IPW 2026, la principal feria de promoción turística receptiva de Estados Unidos. Entre el 17 y el 21 de mayo, miles de compradores internacionales, medios especializados, destinos, hoteles, aerolíneas y atracciones se reunieron en el renovado Centro de Convenciones del Condado de Broward para analizar las tendencias que marcarán el futuro de los viajes hacia Estados Unidos.

La edición 2026 llegó en un momento especialmente estratégico. A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial FIFA 2026, la industria turística estadounidense utilizó este encuentro para presentar nuevos productos, fortalecer alianzas comerciales y proyectar al país como uno de los grandes destinos globales de los próximos años.

El Mundial y los grandes eventos impulsan la industria

Uno de los temas dominantes en los pasillos del IPW fue el impacto que tendrá la Copa Mundial FIFA 2026 en el turismo de Norteamérica. Diversos destinos aprovecharon la feria para presentar programas especiales, nuevas rutas aéreas, experiencias temáticas y paquetes vinculados al torneo, con la expectativa de captar parte de los millones de viajeros que llegarán a Estados Unidos, Canadá y México durante la competencia.

Sin embargo, la conversación fue más allá del fútbol. La industria también puso la mirada en otros hitos de alcance global, como las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, eventos que forman parte de una estrategia de largo plazo para atraer visitantes internacionales.

En este contexto, los mercados latinoamericanos continúan siendo prioritarios. Destinos de todo el país reforzaron sus acciones promocionales dirigidas a viajeros de México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina, apostando por una mayor conectividad aérea, contenidos en español y portugués y experiencias que combinan cultura, gastronomía, compras, deporte y entretenimiento.

Fort Lauderdale aprovecha su vitrina internacional

La elección de Greater Fort Lauderdale como sede no fue casual. Tradicionalmente opacada por Miami en la promoción internacional, la ciudad aprovechó la ocasión para mostrar una identidad propia basada en sus más de 480 kilómetros de vías navegables, su liderazgo en la industria náutica, sus playas y una oferta gastronómica y cultural en constante crecimiento.

Promocionada como la “Capital Mundial de los Yates” y la “Venecia de América”, la ciudad destacó experiencias ligadas al agua, marinas de lujo, deportes náuticos, cruceros y barrios históricos, además de las mejoras en infraestructura turística que incluyen la ampliación del Centro de Convenciones de Broward.

Según los organizadores, el evento reunió a representantes de más de 70 países y más de mil expositores, con un impacto económico proyectado de US$14.200 millones en futuros viajes hacia Estados Unidos durante los próximos tres años.

La cita permitió posicionar a Fort Lauderdale como una alternativa atractiva dentro del sur de Florida, ideal para complementar itinerarios que incluyen Miami, Orlando y los Cayos de Florida, gracias a una propuesta que combina vida costera, cultura, gastronomía y actividades al aire libre.

Experiencias auténticas y turismo de naturaleza ganan protagonismo

Más allá de los grandes eventos, una de las principales conclusiones del IPW 2026 fue la evolución de las preferencias de los viajeros. Los destinos estadounidenses están apostando cada vez más por experiencias auténticas que permitan una conexión más profunda con la cultura y la identidad local.

En lugar de centrar la promoción exclusivamente en los grandes atractivos urbanos, numerosos estados presentaron propuestas vinculadas a comunidades locales, rutas gastronómicas, turismo indígena, observación de fauna, parques naturales y experiencias inmersivas que reflejan la diversidad cultural del país.

La presencia de organizaciones dedicadas al turismo indígena evidenció además un creciente interés por incorporar relatos históricos y culturales que durante años tuvieron poca visibilidad en la promoción turística internacional.

Paralelamente, continúa creciendo la demanda por viajes más pausados y significativos. Parques nacionales, rutas escénicas, pequeños pueblos, experiencias ferroviarias y destinos menos concurridos están ganando espacio frente al turismo tradicional de grandes ciudades. La búsqueda de bienestar, contacto con la naturaleza y experiencias personalizadas está impulsando a numerosos estados a diversificar su oferta y atraer visitantes hacia regiones menos exploradas.

La inteligencia artificial redefine la experiencia del viajero

La tecnología también ocupó un lugar destacado durante el encuentro. Destinos, aerolíneas y empresas especializadas presentaron herramientas basadas en inteligencia artificial orientadas a personalizar recomendaciones, optimizar itinerarios y mejorar cada etapa del viaje.

La tendencia apunta hacia plataformas capaces de integrar transporte, alojamiento, actividades y servicios en una experiencia digital única, adaptada a los intereses y necesidades de cada usuario.

Más allá de los anuncios específicos, el principal mensaje que dejó el IPW 2026 es que el turismo estadounidense atraviesa una profunda transformación. La promoción centrada únicamente en grandes ciudades y atracciones emblemáticas está dando paso a una propuesta más diversa, donde la autenticidad, la sostenibilidad, la riqueza cultural, la naturaleza y la tecnología juegan un papel cada vez más relevante.

En ese escenario, Fort Lauderdale aprovechó su debut como anfitrión para mostrar que el futuro del turismo en Estados Unidos también pasa por destinos capaces de ofrecer experiencias diferenciadas, una fuerte identidad local y nuevas formas de conectar a los viajeros con el territorio.