Destino Valparaíso: el proyecto que busca rescatar la historia y revitalizar el turismo cultural

Hablar hoy de Valparaíso es hablar de una ciudad que enfrenta un momento decisivo. Con una identidad patrimonial reconocida a nivel mundial, una escena gastronómica en constante crecimiento y una vida cultural única en Chile, la ciudad puerto continúa posicionándose como uno de los principales destinos turísticos del país.

Cada año, miles de turistas nacionales y extranjeros buscan llegar a esta ciudad, que muchas veces es criticada por diversas problemáticas ligadas al abandono urbano, la delincuencia o la falta de inversión sostenida. Sin embargo, para la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, precisamente en esa autenticidad radica el principal valor turístico de Valparaíso.

“Valparaíso tiene algo que hoy es muy valioso para el turismo internacional: su identidad, que lo convierte en patrimonio de la Unesco. Es una ciudad construida para el turismo; es una ciudad auténtica, con historia, vida cultural y una personalidad propia que justamente la hace atractiva para quienes buscan experiencias distintas y con identidad”, señala la autoridad.

Desde la Subsecretaría de Turismo observan que el principal desafío ya no pasa solamente por atraer visitantes, sino por transformar al turismo en una herramienta concreta de desarrollo económico, recuperación urbana y generación de empleo local.

“El desafío ya no es solamente atraer visitantes y generar experiencias, sino transformar el turismo en una herramienta concreta de desarrollo económico para la ciudad. Eso significa más inversión, más empleo y más actividad durante todo el año, de manera de superar la estacionalidad que afecta a las regiones de nuestro país”, agrega Lagos.

La mirada también apunta a generar una ciudad activa de manera permanente, capaz de sostener actividad turística más allá de eventos específicos o temporadas altas.

“Creemos que Valparaíso no puede depender de un solo evento para proyectar su desarrollo turístico. El desafío es construir una ciudad con capacidad de atraer actividad durante todo el año, con una oferta diversa vinculada a la cultura, la gastronomía, el patrimonio, los eventos, el turismo urbano y las experiencias ligadas al borde costero y a la identidad porteña”, sostiene.

La subsecretaria recalca, además, que hoy las ciudades compiten globalmente por atraer visitantes y que la identidad se ha transformado en uno de los elementos más valorados por los viajeros.

“Hoy los turistas comparan ciudades a nivel global. La identidad importa y eso es parte de la experiencia. Por eso creemos que Valparaíso puede transformarse en uno de los principales polos de turismo urbano y cultural de Chile, pero eso requiere una visión compartida y sostenida en el tiempo”, afirma.

Además, enfatiza que existe un cambio profundo en la manera de comprender el turismo dentro de ciudades patrimoniales como Valparaíso.

“Hay un cambio de mirada que es clave: el turismo no puede entenderse solo como una actividad recreativa. Hoy también es inversión, recuperación urbana, dinamización económica y generación de empleo local”, agrega.

Un homenaje a la memoria y a los inmigrantes que construyeron la ciudad

En ese contexto aparece Destino Valparaíso, una de las apuestas privadas más ambiciosas vinculadas a la recuperación patrimonial y turística de la ciudad puerto en los últimos años.

El proyecto, encabezado por Eduardo Dib —cuya familia llegó a Valparaíso desde Siria—, nace como un homenaje a los inmigrantes que arribaron a la ciudad entre fines del siglo XIX y comienzos del XX, personas que cruzaron océanos y cordilleras para construir una ciudad que durante décadas fue considerada uno de los polos culturales, comerciales y financieros más importantes de Latinoamérica.

La iniciativa recuperó el histórico ex Colegio Alemán, inmueble declarado Monumento Nacional en 2015, transformándolo en un polo cultural, gastronómico, artístico y patrimonial abierto a la comunidad.

Desde el proyecto explican que la intención es generar una experiencia inmersiva que permita revivir el Valparaíso de antaño, conectando generaciones a través de la historia, la cultura, la gastronomía y los relatos de quienes ayudaron a construir la identidad porteña.

Dentro de sus espacios más emblemáticos se encuentra el Museo del Inmigrante, considerado el segundo museo más grande de Chile, con 1.600 metros cuadrados dedicados a rescatar de manera concreta la memoria de miles de personas que dejaron sus países de origen para aportar al desarrollo de la ciudad puerto.

El recorrido incluye relatos inmersivos, espacios audiovisuales, patrimonio arquitectónico original y experiencias sensoriales ligadas a la gastronomía típica de las comunidades inmigrantes que llegaron a Valparaíso.

Porque hablar de Valparaíso también es hablar de una ciudad que durante décadas fue pionera en múltiples ámbitos para Chile. Aquí llegaron tecnologías inexistentes en otras ciudades del país, nacieron algunos de los principales medios de comunicación nacionales y se desarrollaron instituciones fundamentales para la historia chilena, como el primer equipo de fútbol del país.

Y detrás de ese desarrollo hubo personas que llegaron a aportar: inmigrantes, comerciantes, artistas, intelectuales y emprendedores que encontraron en Valparaíso un lugar para construir ciudad y contribuir al desarrollo cultural, económico y social del país.

Precisamente esa es una de las reflexiones que hoy vuelven a instalar proyectos como Destino Valparaíso: la necesidad de impulsar inversiones privadas comprometidas con el patrimonio, la cultura y la recuperación real de la ciudad, más allá del beneficio económico inmediato.

Una nueva infraestructura cultural y turística para el puerto

La alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto, valoró el impacto urbano, cultural y turístico que representa este proyecto para la comuna.

“Como municipio valoramos profundamente iniciativas como Destino Valparaíso y el Museo del Inmigrante, que representan una inversión responsable y comprometida con la recuperación patrimonial, cultural y turística de nuestra ciudad. La reconstrucción del ex Colegio Alemán y su transformación en este espacio abierto a la comunidad demuestran que es posible poner en valor nuestro patrimonio, generar desarrollo y ofrecer experiencias de calidad tanto para vecinos y vecinas como para quienes visitan Valparaíso”, señaló.

La jefa comunal destacó además el rol que cumple el espacio en la preservación de la memoria histórica de la ciudad.

“Ubicado en pleno Sitio de Patrimonio Mundial, nos conecta con nuestra historia, nuestra diversidad y nuestra identidad porteña. Necesitamos seguir impulsando alianzas público-privadas que crean en Valparaíso y aporten a su recuperación desde el respeto por su historia y su gente”, agregó.

Iniciativas como Destino Valparaíso aparecen hoy como una señal concreta de cómo la inversión privada puede transformarse en un aporte real y tangible para la ciudad cuando existe una visión de largo plazo, respeto por la identidad local y una intención genuina de revitalizar la oferta turística con propuestas de calidad, de alcance nacional y con un relato trabajado de forma profesional.

Porque, finalmente, el gran valor de Valparaíso sigue estando en aquello que ninguna otra ciudad puede replicar: su historia, su mezcla cultural, su identidad porteña y la memoria de quienes ayudaron a convertirla en una de las ciudades más importantes y reconocidas de Latinoamérica.