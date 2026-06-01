Manhattanhenge: qué es el fenómeno que transforma las calles de Nueva York en un corredor de luz

Por algunos minutos, las calles de Manhattan parecen convertirse en un gigantesco observatorio astronómico al aire libre. El sol desciende lentamente hasta quedar perfectamente alineado con las avenidas que cruzan la isla de este a oeste, generando un corredor de luz dorada entre los rascacielos.

El fenómeno, conocido como Manhattanhenge, es uno de los eventos visuales más esperados del calendario neoyorquino. Cada año congrega a fotógrafos, turistas y residentes que buscan observar cómo el atardecer queda enmarcado por la arquitectura de una de las ciudades más reconocibles del mundo.

Este 2026, el espectáculo volverá a repetirse durante los últimos días de mayo y tendrá una nueva edición en julio.

¿Qué es el Manhattanhenge?

El Manhattanhenge es un fenómeno astronómico que ocurre cuando el sol poniente se alinea casi perfectamente con la cuadrícula urbana de Manhattan.

Durante esos minutos, los rayos solares recorren de manera directa las calles orientadas de este a oeste, creando una imagen donde el disco solar parece quedar atrapado entre los edificios de la ciudad.

Aunque muchas veces se le conoce como el “solsticio de Manhattan”, en realidad no coincide exactamente con el solsticio de verano. El fenómeno suele ocurrir algunas semanas antes y después del inicio oficial de la estación.

El origen de su nombre

El término Manhattanhenge fue acuñado en 1997 por el reconocido astrofísico Neil deGrasse Tyson.

Según explicó el científico, la imagen del sol descendiendo entre los edificios de Manhattan le recordó a la forma en que la luz solar atraviesa el centro de Stonehenge durante determinados momentos del año.

Sin embargo, existe una diferencia fundamental. Mientras Stonehenge fue construido con una orientación específica vinculada a fenómenos astronómicos, el Manhattanhenge es una consecuencia accidental del diseño urbano de Nueva York.

La cuadrícula de calles diseñada para Manhattan terminó generando, por casualidad, uno de los espectáculos urbanos más fotografiados del planeta.

Cuándo ocurrirá el Manhattanhenge este año

La edición de mayo de 2026 comenzará con una alineación parcial durante la noche del jueves.

Según los horarios informados por medios especializados, la vista conocida como “medio sol” podrá observarse el jueves a las 20:14 horas.

El momento más esperado llegará el viernes 29 de mayo, cuando se produzca la alineación completa del disco solar a las 20:13 horas.

Durante apenas unos minutos, el sol quedará perfectamente encuadrado entre avenidas y edificios, creando la clásica imagen que cada año se multiplica en redes sociales y medios de comunicación.

Quienes no logren verlo en esta ocasión tendrán una nueva oportunidad más adelante. El fenómeno volverá a repetirse los días 11 y 12 de julio.

Los mejores lugares para observarlo

La ubicación es clave para apreciar el Manhattanhenge en toda su magnitud.

Entre los puntos recomendados para observar el fenómeno destacan:

Calle 57

Calle 42

Calle 34

Calle 23

Calle 14

Paso Elevado de Tudor City

Parque Hunter’s Point South, en Long Island City, Queens

Desde estos sectores es posible observar cómo el sol se alinea con la trama urbana y genera una perspectiva única entre los edificios.

Un fenómeno donde la astronomía y la arquitectura se encuentran

Parte del atractivo del Manhattanhenge radica en que combina dos elementos aparentemente distantes: la precisión astronómica y el diseño urbano.

Mientras el movimiento de la Tierra determina la posición exacta del sol en el horizonte, la orientación de las calles de Manhattan crea el escenario perfecto para que ambos elementos coincidan.

Por eso el fenómeno dura tan poco. Bastan unos minutos para que el sol abandone el eje de alineación y el espectáculo desaparezca hasta su próxima aparición.

Consejos para fotografiar el evento

Las autoridades de Nueva York recomiendan llegar con anticipación a los puntos de observación debido a la gran cantidad de personas que suele congregarse.

También aconsejan ubicarse mirando hacia el oeste para seguir la puesta de sol y desplazarse ligeramente hacia el este una vez finalizada la alineación, con el objetivo de capturar el resplandor que continúa iluminando las fachadas de los rascacielos.

Para fotógrafos aficionados y profesionales, el Manhattanhenge representa una oportunidad excepcional para registrar una de las imágenes más emblemáticas de Nueva York: una ciudad donde, por unos minutos, el urbanismo parece sincronizarse perfectamente con el movimiento del universo.