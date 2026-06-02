Monterrey 2026: qué hacer en la ciudad de las montañas más allá del Mundial de Fútbol

Cuando el Mundial de Fútbol 2026 llegue a México, millones de personas pondrán sus ojos en las ciudades que recibirán partidos del torneo. Entre ellas estará Monterrey, la capital del estado de Nuevo León, una urbe que durante años ha construido una identidad ligada a la industria, los negocios y la modernidad, pero que hoy busca posicionarse también como un destino turístico.

Conocida como “La Sultana del Norte”, Monterrey combinará la actividad mundialista en torno al Estadio BBVA —conocido popularmente como el “Gigante de Acero”— con una oferta que mezcla montaña, naturaleza, gastronomía, patrimonio urbano y entretenimiento.

La estrategia apunta a que los visitantes no solo asistan a los partidos, sino que prolonguen su estadía para conocer algunos de los principales atractivos de una ciudad rodeada por los paisajes de la Sierra Madre Oriental.

Naturaleza a pocos minutos de la ciudad

Uno de los principales atributos de Monterrey es su cercanía con espacios naturales que contrastan con el paisaje urbano.

Para quienes buscan actividades al aire libre, el Parque Ecológico Chipinque aparece como una de las alternativas más populares. Ubicado en las laderas de la Sierra Madre, ofrece senderos para caminatas, miradores y panorámicas privilegiadas de la ciudad.

Otro de los lugares más visitados es La Huasteca, un área natural reconocida por sus enormes formaciones rocosas y por ser uno de los puntos preferidos para el senderismo, la escalada y el ciclismo.

La oferta se complementa con las Grutas de García, un sistema de cavernas donde los visitantes pueden observar formaciones de estalactitas y estalagmitas que se han desarrollado durante miles de años.

La posibilidad de combinar fútbol y naturaleza en una misma visita es precisamente uno de los elementos que Monterrey busca destacar durante la cita mundialista.

Parque Fundidora: el corazón recreativo de Monterrey

Entre los espacios urbanos más emblemáticos aparece el Parque Fundidora, considerado uno de los principales pulmones verdes de la ciudad.

El recinto ocupa terrenos que antiguamente pertenecieron a una importante siderúrgica y hoy funciona como un gran parque público que reúne áreas recreativas, espacios culturales, museos y zonas para actividades deportivas.

Quienes lo visitan pueden recorrerlo en bicicleta, pasear por sus amplias áreas verdes o acceder a distintos atractivos distribuidos en el lugar.

Dentro del parque también se encuentra el Paseo Santa Lucía, uno de los proyectos urbanos más reconocidos de Monterrey. Se trata de un canal artificial navegable que conecta distintos sectores de la ciudad y permite recorrer parte de su historia y desarrollo urbano desde una perspectiva diferente.

Durante el Mundial 2026, este espacio también tendrá un papel relevante gracias a la instalación del FIFA Fan Festival, donde los asistentes podrán seguir los partidos, participar en actividades relacionadas con el torneo y conocer parte de la gastronomía regional.

El centro histórico y la vida urbana

Más allá de los estadios y los parques, Monterrey ofrece una agenda urbana que atrae a miles de visitantes cada año.

La Macroplaza, considerada una de las plazas públicas más grandes de México, funciona como el corazón de la ciudad. Allí convergen edificios históricos, áreas verdes, monumentos y una intensa actividad comercial.

Muy cerca se encuentran algunos de los principales atractivos arquitectónicos de Monterrey, incluyendo la Catedral Metropolitana y distintos espacios culturales que permiten comprender la evolución histórica de la ciudad.

Para quienes buscan una experiencia más vinculada al entretenimiento, el Barrio Antiguo concentra gran parte de la vida nocturna regiomontana. Sus calles, bares, restaurantes y espacios culturales lo convierten en uno de los sectores más concurridos durante las noches.

Otro punto tradicional es el Mercado Juárez, donde es posible acercarse a la gastronomía local, la artesanía y algunos de los productos típicos de la región.

San Pedro Garza García y la oferta premium

En el extremo opuesto aparece San Pedro Garza García, considerado uno de los sectores más exclusivos del área metropolitana.

La zona concentra hoteles de alta gama, restaurantes reconocidos y una oferta orientada a quienes buscan una experiencia más sofisticada durante su visita.

Las autoridades locales y el sector turístico proyectan que este sector jugará un papel importante durante el Mundial, especialmente para visitantes internacionales y viajeros vinculados al turismo de negocios.

Gastronomía y cultura norteña

La cocina también será una de las protagonistas de la experiencia mundialista.

Monterrey pretende aprovechar la vitrina internacional del torneo para mostrar algunos de los sabores más representativos del norte de México mediante festivales gastronómicos y actividades temáticas vinculadas al fútbol.

La ciudad ya es reconocida por su cultura culinaria, que forma parte esencial de la identidad de Nuevo León y que se complementa con una creciente escena de restaurantes y propuestas contemporáneas.

Una vitrina internacional para Monterrey

El Mundial de Fútbol 2026 representa una oportunidad inédita para que Monterrey fortalezca su imagen como destino turístico.

Si bien el Estadio BBVA será el epicentro de la fiesta deportiva, la ciudad apuesta por mostrar una oferta mucho más amplia: montañas, parques urbanos, patrimonio histórico, gastronomía y entretenimiento.

La intención es que quienes lleguen por el fútbol descubran también una ciudad que busca consolidarse como una de las principales puertas de entrada al norte de México, combinando modernidad y naturaleza en un mismo destino.