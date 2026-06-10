Canadá se prepara para el mundial con Toronto y Vancouver como grandes sedes

Canadá será uno de los tres países anfitriones de la Copa del Mundo 2026 junto a Estados Unidos y México, con dos ciudades sede clave: Toronto y Vancouver. Será la primera vez que el país organiza partidos mundialistas masculinos en su territorio, transformándose en una gran vitrina internacional.

Por eso apuesta por una experiencia turística que combina grandes urbes multiculturales, naturaleza extrema y una de las mejores calidades de vida del mundo.

Aunque no tendrá tantas sedes como Estados Unidos, Canadá ofrece una experiencia distinta: ciudades seguras, modernas, multiculturales y con acceso directo a naturaleza de clase mundial. Además, el país destaca por su infraestructura turística, conectividad aérea, limpieza urbana y una fuerte cultura outdoor que será especialmente atractiva durante el verano boreal.

El Mundial será, más que un torneo, una invitación a descubrir dos formas muy distintas de vivir Canadá: la energía urbana de Toronto y la conexión natural de Vancouver.

Toronto: la gran metrópolis del Este

Toronto será la sede más importante de Canadá en el Mundial 2026. Es la ciudad más poblada del país y uno de los centros financieros y culturales más relevantes de Norteamérica.

El principal escenario será el BMO Field, estadio ubicado en la zona del Exhibition Place, que será ampliado para el torneo.

El debut de Canadá como anfitrión en suelo canadiense será uno de los grandes hitos deportivos del país. La ciudad es uno de los centros deportivos más activos de Canadá y se espera una gran afluencia de hinchas internacionales, especialmente de comunidades europeas, latinoamericanas y asiáticas residentes en Toronto.

Además del fútbol, la ciudad vivirá una intensa agenda paralela de festivales, conciertos, activaciones culturales y fan zones. El verano en Toronto coincide con la temporada más activa del calendario cultural local, con terrazas, eventos al aire libre y parques urbanos llenos de vida.

Qué hacer en Toronto

Toronto es una ciudad altamente diversa: más de la mitad de su población nació fuera de Canadá, lo que se refleja en su gastronomía global y su escena cultural. Algunos de sus imperdibles son:

Subir a la icónica CN Tower, uno de los miradores urbanos más altos del mundo

Recorrer el Distillery District, barrio histórico de ladrillo rojo con galerías, restaurantes y bares

Pasear por el Harbourfront, a orillas del lago Ontario

Explorar barrios multiculturales como Kensington Market y Chinatown

Visitar las Islas de Toronto, ideales para desconectarse del ritmo urbano y obtener algunas de las mejores vistas del skyline

Realizar una escapada a las Cataratas del Niágara, ubicadas a poco más de una hora y media de la ciudad

Toronto también se ha consolidado como uno de los polos gastronómicos más dinámicos de Norteamérica, con cocina de autor, mercados internacionales y una enorme presencia de gastronomía asiática, caribeña y latinoamericana.

La ciudad cuenta con un verano cálido y húmedo, con temperaturas entre 18°C y 30°C. Puede haber lluvias ocasionales y alta sensación térmica en días húmedos.

Vancouver: naturaleza, mar y montaña

Vancouver será la sede más escénica del Mundial 2026. Ubicada entre el océano Pacífico y montañas nevadas, ofrece una combinación única de ciudad moderna y naturaleza salvaje.

Los partidos se jugarán en el BC Place, un estadio cubierto ubicado en el centro de la ciudad. Vancouver tendrá siete encuentros, incluyendo partidos de Canadá y fases eliminatorias.

Además, la ciudad contará con zonas de fanáticos y eventos culturales durante todo el torneo, aprovechando sus amplios espacios públicos frente al mar y su activa vida urbana en verano.

Qué hacer en Vancouver

Vancouver es ideal para quienes quieren combinar fútbol con naturaleza, senderismo, mar y paisajes de película.

Recorrer Stanley Park, uno de los parques urbanos más grandes de Norteamérica

Caminar o andar en bicicleta por el Seawall con vistas al océano y la ciudad

Visitar Grouse Mountain o Whistler para experiencias de montaña

Explorar Granville Island y su mercado gastronómico

Descubrir barrios como Gastown y Yaletown, conocidos por sus cafés, cervecerías artesanales y vida nocturna

Realizar excursiones hacia Victoria o recorridos costeros por la región del Pacífico canadiense

Durante junio y julio, el clima es templado y perfecto para actividades al aire libre, lo que convierte a la ciudad en una de las sedes más atractivas para viajeros que buscan turismo activo.

Las temperaturas oscilan entre 15°C y 24°C, por lo que es más fresco y estable, con pocas lluvias en verano. Vancouver además destaca por su fuerte cultura wellness, movilidad sustentable y una escena gastronómica marcada por productos del mar y cocina asiática contemporánea.

Cómo llegar desde Chile a Canadá

Para ingresar a Canadá, los viajeros chilenos necesitan una eTA (Electronic Travel Authorization), un permiso electrónico asociado al pasaporte que se solicita online.

Para los viajeros chilenos, el acceso a Canadá suele realizarse vía conexiones internacionales.

A Toronto. Llegada al Aeropuerto Internacional Toronto Pearson

Vuelos con escala en Estados Unidos (Miami, Dallas, Atlanta)

Conexiones vía Lima, Bogotá o Ciudad de Panamá

A Vancouver. Llegada al Aeropuerto Internacional de Vancouver

Conexiones vía Estados Unidos o Ciudad de Panamá

Rutas desde Santiago con una o dos escalas

Muchos vuelos desde Chile hacia Toronto o Vancouver hacen conexión en ciudades estadounidenses. En esos casos, los chilenos también necesitan autorización ESTA para transitar por Estados Unidos, aunque no salgan del aeropuerto.