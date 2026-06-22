Playas, montañas, cascadas, dunas y cuevas selváticas: parques nacionales para descubrir en Brasil

Brasil alberga una de las mayores biodiversidades del planeta y una naturaleza tan diversa como fascinante. Entre selvas tropicales, montañas, playas vírgenes, cascadas y paisajes deslumbrantes, el país ofrece experiencias únicas de norte a sur para quienes buscan aventura, bienestar y contacto con el entorno natural.

En los parques del Cerrado, en el estado de Goiás, los visitantes pueden acceder a cascadas, cuevas, impresionantes formaciones rocosas y experiencias de bienestar en plena naturaleza. En Paraná, los Senderos de Peabiru ofrecen rutas ancestrales inspiradas en antiguos caminos indígenas, conectando las Cataratas del Iguazú con campos de alta montaña, sitios con pinturas rupestres y la costa de Ilha do Mel.

En el sur de Brasil destaca también la riqueza geológica de los Parques de los Cañones del Sur, que reúnen más de 60 formaciones naturales, incluidos los cañones de Itaimbezinho y Fortaleza, además del emblemático Sendero del Río do Boi. Por su parte, la ruta “Entre el Mar y la Montaña”, en Río de Janeiro, integra la exuberancia de la Mata Atlántica con playas, montañas, cascadas y cultura urbana. En Espírito Santo, los Parques de las Montañas Capixabas combinan agroturismo, una destacada ruta de cafés especiales, miradores naturales y acceso al Pico da Bandeira, la tercera cumbre más alta de Brasil.

En el nordeste, la Ruta de las Emociones atraviesa los estados de Maranhão, Piauí y Ceará, conectando algunos de los paisajes más emblemáticos del país, como los Lençóis Maranhenses, el delta del Parnaíba y Jericoacoara. Más al norte, la ruta de la Amazonía Central se desarrolla entre densos bosques tropicales, grandes ríos y arroyos, ofreciendo además la posibilidad de interactuar con comunidades locales y conocer sus tradiciones.

La disponibilidad de estos itinerarios consolida a Brasil como un destino integral para viajeros interesados en el ecoturismo, la aventura y la biodiversidad, al tiempo que promueve un impacto socioeconómico positivo en las comunidades y regiones visitadas.

Con el objetivo de fortalecer esta propuesta, la agencia oficial de promoción turística del país, Embratur, amplió recientemente su plataforma global de Parques Naturales, incorporando siete itinerarios estructurados que permiten descubrir áreas protegidas y acercarse a las culturas locales a través de sus tradiciones, colores y sabores.

“La plataforma refuerza la estrategia de posicionar a Brasil como una potencia mundial en turismo de naturaleza, capaz de combinar biodiversidad, conservación, aventura, bienestar, cultura y hospitalidad en un solo viaje. Los parques naturales brasileños son puertas de entrada a experiencias auténticas, sostenibles e inolvidables”, señala Bruno Reis, presidente de Embratur.

Ruta de las Emociones

Tres parques, tres estados y un viaje que despierta todos los sentidos. La Ruta de las Emociones conecta el Parque Nacional Lençóis Maranhenses (Maranhão), Patrimonio Mundial de la UNESCO; el Área de Protección Ambiental del Delta del Parnaíba (Piauí), el único delta de mar abierto de América; y el Parque Nacional Jericoacoara (Ceará), donde las dunas se encuentran con el mar en un entorno de absoluta libertad.

Cada tramo invita a bajar el ritmo, sumergirse en el paisaje y reconectar con la esencia de la naturaleza.

Cómo llegar: La mejor manera de recorrer la Ruta de las Emociones es organizar un viaje con llegada por uno de sus extremos y salida por el otro, utilizando un boleto aéreo multidestino o realizando el recorrido interno de aproximadamente 500 kilómetros por carretera. Los accesos aéreos más utilizados son los aeropuertos de São Luís (SLZ), Fortaleza (FOR), Jericoacoara (JJD) y Parnaíba (PHB).

Amazonía Central

Un viaje para descubrir los misterios de la selva tropical más grande del mundo navegando por inmensos ríos, senderos sombreados y archipiélagos fluviales. El itinerario incluye el Parque Nacional Anavilhanas, el Parque Nacional Jaú y la Reserva Forestal Adolpho Ducke.

Reconocida por la UNESCO como Patrimonio Natural de la Humanidad, la región ofrece experiencias únicas como turismo fluvial, observación de vida silvestre y estadías inmersivas en lodges de selva. Es un viaje sensorial que transforma, emociona e inspira.

Cómo llegar: La principal puerta de entrada es el Aeropuerto Internacional Eduardo Gomes (MAO), en Manaos. Desde allí se puede acceder al Parque Nacional Anavilhanas y al Parque Nacional Jaú mediante traslados terrestres hasta Novo Airão y posteriores recorridos fluviales por el río Negro. Para visitar estas áreas protegidas se recomienda contratar operadores turísticos autorizados. La Reserva Forestal Adolpho Ducke se encuentra dentro del área urbana de Manaos.

Cerrado

En el corazón de Brasil, el Cerrado revela una belleza salvaje y sorprendente. La ruta atraviesa el Parque Nacional de Brasilia, el místico Parque Nacional Chapada dos Veadeiros y el Parque Estatal Terra Ronca, famoso por sus sistemas de cuevas y espectaculares paisajes.

El recorrido incluye cascadas centenarias, actividades de turismo aventura, experiencias con comunidades tradicionales y prácticas de bienestar. Un destino ideal para quienes buscan contemplación, emoción y una profunda conexión con la naturaleza.

Cómo llegar: El principal punto de entrada es el Aeropuerto Internacional de Brasilia (BSB). El Parque Nacional de Brasilia se ubica a pocos kilómetros del centro de la capital. Chapada dos Veadeiros se encuentra a unos 230 kilómetros y Terra Ronca a más de 400 kilómetros de Brasilia, por lo que se recomienda disponer de vehículo.

Senderos de Peabiru

Inspirado en los antiguos recorridos de los pueblos indígenas, este itinerario revela la unión entre naturaleza, espiritualidad e historia en el estado de Paraná.

Además de las imponentes Cataratas del Iguazú, incluye las formaciones rocosas del Parque Estatal Vila Velha y la belleza costera del Parque Estatal Ilha do Mel. Combinando turismo ferroviario, ecoturismo y experiencias con comunidades locales, los Senderos de Peabiru ofrecen una experiencia profunda y transformadora entre leyendas, senderos y memorias ancestrales.

Cómo llegar: El Aeropuerto Internacional de Foz do Iguaçu (IGU) es la principal puerta de entrada para visitar las cataratas. Para acceder al Parque Estatal Vila Velha y a Ilha do Mel, el aeropuerto recomendado es el Aeropuerto Internacional Afonso Pena (CWB), que sirve a Curitiba.

Cañones del Sur

Inmensos acantilados, valles y miradores caracterizan esta ruta que atraviesa algunos de los paisajes más impresionantes del sur de Brasil.

Entre el Parque Nacional Aparados da Serra, el Parque Nacional Serra Geral y el Geoparque Cânions do Sul, los visitantes pueden disfrutar de senderismo, barranquismo y caminatas panorámicas entre los estados de Rio Grande do Sul y Santa Catarina.

Es una alternativa ideal tanto para aventureros como para quienes buscan escenarios naturales fuera de lo común.

Cómo llegar: Los principales puntos de apoyo son las ciudades de Cambará do Sul (Rio Grande do Sul) y Praia Grande (Santa Catarina). Los aeropuertos más cercanos son Porto Alegre (POA), Florianópolis (FLN) y Jaguaruna (JJG).

Parques entre el Mar y la Montaña

La exuberante naturaleza de Río de Janeiro se manifiesta en un territorio donde las montañas se funden con el océano.

La ruta integra el Parque Nacional de Tijuca, el Parque Estatal Serra da Tiririca y el Parque Nacional Serra dos Órgãos. Senderos, cascadas, miradores y una extraordinaria biodiversidad se complementan con actividades como escalada, parapente y observación de aves.

Un destino que combina a la perfección aventura, paisajes tropicales y contacto con la naturaleza.

Cómo llegar: El principal acceso es a través del Aeropuerto Internacional Tom Jobim-Galeão (GIG), en Río de Janeiro.

Sierra de Capixaba

El recorrido comienza en el Parque Nacional Caparaó, hogar del majestuoso Pico da Bandeira, y continúa hacia el Parque Estatal Pedra Azul.

Senderismo, ciclismo, parapente y observación de fauna son algunas de las experiencias destacadas. A ello se suma una atractiva oferta de agroturismo, cafés especiales y gastronomía regional que permite conocer la identidad cultural de Espírito Santo.

Una inmersión en la naturaleza, la cultura y la autenticidad de las montañas brasileñas.

Cómo llegar: El principal acceso aéreo es el Aeropuerto de Vitória – Eurico de Aguiar Salles (VIX), en el estado de Espírito Santo.