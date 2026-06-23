Vacaciones de invierno: la ruta termal y gastronómica para recorrer el sur de Chile

Las vacaciones de invierno suelen reactivar el interés por escapadas al sur de Chile, donde el paisaje, las aguas termales y la gastronomía local se combinan como parte de una misma experiencia. En ese escenario, la red de destinos de Patagonia Andina —que reúne cinco recintos entre las regiones de Los Ríos, La Araucanía y Los Lagos— apuesta por una ruta donde el descanso y la cocina del territorio conviven como ejes del viaje.

Termas, paisaje y cocina: la apuesta invernal del sur

Con la llegada de la temporada invernal, el sur de Chile vuelve a consolidarse como uno de los polos turísticos más atractivos para quienes buscan desconectarse, compartir en familia o simplemente cambiar de escenario por algunos días. Pero junto con las aguas termales, la montaña y los bosques, la gastronomía aparece cada vez con más fuerza como parte de la experiencia.

Patagonia Andina, operador termal que reúne cinco destinos en el sur del país, ha puesto ese componente en el centro de su oferta. La propuesta no solo contempla piscinas termales, spas o paisajes cordilleranos, sino también restaurantes y espacios gastronómicos que buscan rescatar productos locales y sabores vinculados al territorio.

Alejandro Martin, gerente general de Patagonia Andina, señala que “las vacaciones de invierno son una excelente oportunidad para descubrir experiencias que combinan naturaleza, bienestar y gastronomía. El sur de Chile ofrece escenarios únicos donde cada destino tiene una identidad propia, y donde la cocina también se convierte en

una forma de conectar con el territorio y sus tradiciones”.

Coñaripe: fogón, cordillera y cocina en Los Ríos

Uno de los puntos de esta ruta se encuentra en la Región de Los Ríos. Allí, Hotel y Termas Coñaripe incorpora en su propuesta el restaurante Pehuén, un espacio que combina vista al entorno cordillerano con una ambientación marcada por un fogón central, pensado para reforzar la sensación de refugio durante el invierno.

La idea, más que convertir la gastronomía en un complemento, es integrarla al ritmo de la estadía: un espacio cálido, asociado al descanso, donde el paisaje y la comida dialogan con la experiencia termal.

Menetúe: sabores del sur cerca de Pucón

En las cercanías de Pucón, Menetúe Parque Termal articula su oferta en torno a ingredientes locales y preparaciones que rescatan sabores del sur de Chile. Entre las alternativas de su carta figuran platos como trucha a las finas hierbas, risotto cremoso de camarones y champiñones, lomo de res con salsa de ajos caramelizados al vino tinto y postres elaborados con productos de la zona.

El restaurante, además, suma como valor la vista hacia la vegetación nativa, lo que transforma la comida en parte del paisaje y no solo en una pausa dentro de la jornada.

Manzanar y Malleco: descanso termal en la cordillera de La Araucanía

En la cordillera de La Araucanía Andina, Hotel Termas Manzanar combina bienestar y gastronomía con una lógica asociada a la recuperación y el descanso. El recinto integra piscinas termales, spa, salas de masajes y tinajas al aire libre, junto a una propuesta culinaria pensada para quienes llegan después de recorrer senderos, visitar centros de nieve o pasar el día en la montaña.

A ello se suma Termas Malleco, ubicada en las cercanías del Parque Nacional Tolhuaca y reconocida por contar con un géiser natural propio. Allí, la propuesta gastronómica apunta a una cocina cercana y reconfortante, en línea con el entorno cordillerano y con el tipo de viaje que suelen buscar quienes visitan la zona en invierno: actividades al aire libre, naturaleza y una pausa para recuperar energías.

Antillanca: bosque nativo y cocina simple al pie del Puyehue

El quinto destino de esta ruta es Pasarelas Antillanca, emplazado a los pies del Parque Nacional Puyehue. En este caso, la experiencia se construye desde una inmersión más directa en el bosque nativo, a través de pasarelas y tinajas al aire libre que permiten recorrer el entorno con una lógica de contemplación y descanso.

Su food place ofrece una propuesta más simple y descontracturada, con snacks, pizzas y sándwiches, pensados para complementar una jornada de exploración sin perder de vista el carácter relajado del lugar.

Una ruta para mirar el sur desde otra perspectiva

Más que una suma de termas o restaurantes, la propuesta busca instalar una forma de recorrer el sur de Chile donde el paisaje, el bienestar y la cocina local se entrelazan. En tiempos en que las escapadas de invierno compiten entre centros de ski, nieve y panoramas urbanos, el circuito termal y gastronómico aparece como una alternativa para quienes buscan experiencias más pausadas, vinculadas al territorio y a sus sabores.

Ya sea en una salida breve o en vacaciones más extensas, esta ruta plantea un tipo de turismo donde el descanso no solo pasa por las aguas calientes o la vista a la cordillera, sino también por la posibilidad de sentarse a comer en medio del bosque, junto al fogón o frente a una ventana abierta hacia el sur.