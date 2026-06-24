Viajes familiares, reservas anticipadas y Caribe: las nuevas tendencias del turismo en el sur

El viajero del sur de Chile está cambiando. Ya no responde únicamente a las lógicas tradicionales de la temporada alta ni se limita a elegir entre destinos cercanos o lejanos. Hoy planifica con mayor anticipación, compara alternativas, busca optimizar presupuesto y prioriza experiencias más integradas, en un escenario donde la asesoría y la comodidad vuelven a ganar terreno.

Esa es una de las principales conclusiones que dejan las tendencias de viaje observadas durante 2026 por COCHA en la zona sur del país, donde se evidencia un perfil de consumidor más estratégico, más familiar y más abierto a combinar aspiración con eficiencia al momento de organizar sus vacaciones.

Un viajero que ya no sigue el patrón tradicional

Lejos de la lógica del turismo concentrado exclusivamente en enero, febrero o fechas festivas, el comportamiento actual del viajero del sur muestra una mayor sofisticación. Según los datos observados por la compañía, hoy las decisiones se toman considerando variables como el presupuesto, el tipo de experiencia buscada, la época del año y la conveniencia de acceder a servicios agrupados.

Entre las preferencias más visibles aparecen destinos del Caribe como Punta Cana, Cancún, Curazao y Cartagena, mientras que ciudades europeas como Madrid, París, Roma, Londres y Barcelona se mantienen como alternativas aspiracionales para quienes buscan viajes de mayor alcance. A ese mapa se suman, además, destinos más lejanos y culturales como Tokio, Estambul y El Cairo, que comienzan a ganar espacio entre los intereses de los viajeros.

A nivel regional, en tanto, Buenos Aires, Río de Janeiro y Florianópolis siguen encabezando las preferencias gracias a su cercanía y conectividad. Sin embargo, el rasgo más relevante ya no está solo en el destino, sino en la forma de elegirlo: el viajero actual combina aspiración con estrategia y arma sus viajes según el momento del año y las condiciones que mejor se ajusten a sus necesidades.

La desestacionalización del turismo gana terreno

Uno de los cambios más significativos detectados durante este año tiene relación con las fechas en que se viaja. El turismo dejó de concentrarse exclusivamente en vacaciones tradicionales y comenzó a desplazarse hacia meses intermedios, donde los viajeros buscan mejores precios, menos aglomeraciones y una experiencia más cómoda.

“Otro cambio importante tiene relación con las fechas de viaje. Lejos de concentrarse únicamente en vacaciones tradicionales, hoy existe una creciente tendencia a viajar en temporadas medias. Mayo se posicionó como el mes con mayor volumen de reservas, seguido de junio y abril, evidenciando una clara desestacionalización del turismo”, comenta Daiana Mediña, Head de Branding & PR de COCHA.

Este comportamiento refleja un consumidor más informado, que ya no solo reacciona a las vacaciones escolares o al verano, sino que organiza sus viajes con una lógica más táctica. En vez de esperar la temporada alta, muchos optan por adelantarse, aprovechar tarifas más convenientes y reducir la saturación en aeropuertos, hoteles y destinos turísticos.

Paquetes turísticos y viajes compartidos: la nueva lógica de compra

Otro de los elementos que marcan el nuevo escenario es el avance de los paquetes turísticos como formato dominante de compra. Según la información recopilada, más de la mitad de las reservas realizadas corresponden a este tipo de producto, que agrupa vuelo, alojamiento, traslados y asistencia en una sola solución.

“La combinación de vuelo, hotel, traslados y asistencia en un solo producto aparece como una solución cada vez más valorada por quienes buscan certeza y comodidad”, agrega Mediña.

La tendencia se vincula con un viajero que busca reducir la fragmentación de la experiencia. En lugar de reservar cada servicio por separado, crece el interés por opciones que entreguen mayor previsibilidad, simplifiquen la organización y permitan ordenar mejor el gasto total del viaje.

En este contexto, también gana protagonismo la dimensión familiar. A partir de los datos observados por COCHA, los viajes en grupo familiar lideran especialmente dentro de la categoría paquetes, consolidando la idea de que el turismo se está entendiendo cada vez más como una experiencia compartida y no solo individual o en pareja.

Más asesoría, más información y decisiones más calculadas

Detrás de este cambio de comportamiento aparece también un nuevo tipo de consumidor: uno más digital, pero que al mismo tiempo sigue valorando el acompañamiento experto cuando se trata de tomar decisiones relevantes sobre vacaciones o viajes internacionales.

“Hoy vemos un viajero mucho más estratégico: no solo busca destino, busca cuándo viajar, cómo optimizar su presupuesto y qué experiencia quiere vivir. Este nuevo escenario requiere más información, asesoría y acompañamiento experto durante todo el proceso”, señalan desde COCHA.

La tendencia sugiere que, aunque las plataformas digitales siguen siendo clave en la etapa de exploración y comparación, la experiencia presencial o el apoyo especializado continúan teniendo un peso importante, sobre todo cuando se trata de viajes de mayor inversión o planificación más compleja.

Un mercado del sur más dinámico y exigente

Las tendencias observadas durante 2026 muestran que el turismo en el sur de Chile está lejos de ser estático. El auge de los viajes familiares, la planificación anticipada, la preferencia por temporadas medias y el fortalecimiento de los paquetes turísticos reflejan un consumidor más sofisticado, que ya no viaja solo por impulso o por calendario, sino a partir de decisiones más informadas y estratégicas.

En ese escenario, el sur del país aparece como un mercado cada vez más dinámico, con viajeros que combinan destinos aspiracionales con necesidades prácticas y que buscan experiencias integradas capaces de responder tanto a sus expectativas como a su presupuesto.

Más que un cambio de destino, lo que muestran estas tendencias es un cambio de mentalidad: el viaje ya no se organiza solo para “salir”, sino para aprovechar mejor el tiempo, el dinero y la experiencia.