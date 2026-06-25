Lanzan temporada de invierno en la Región Metropolitana

Con la cordillera como telón de fondo, una creciente oferta de panoramas urbanos y naturales, y una agenda cada vez más diversa para familias, viajeros y amantes de la cultura, Santiago busca consolidarse este invierno como uno de los destinos turísticos más atractivos de Sudamérica.

Ese fue el mensaje que marcó el lanzamiento oficial de la temporada de invierno 2026 de la Región Metropolitana, realizado en la pista de hielo del Parque Bustamante, en Providencia, donde autoridades destacaron el potencial turístico de la capital y su aporte al desarrollo económico del país.

El biministro de Economía, Fomento y Turismo y Minería, Daniel Mas, enfatizó la relevancia estratégica del sector para Chile. “Es un sector que no solo es muy atractivo para quienes lo desarrollan, sino que además tiene una contribución muy relevante al empleo y al crecimiento del país. Hoy representa alrededor del 2% del PIB y genera cerca de 600 mil puestos de trabajo a nivel nacional”, señaló.

La autoridad agregó que el objetivo del Gobierno es seguir fortaleciendo esta industria y que, particularmente en Santiago, se proyecta la creación de cerca de 18 mil nuevos empleos asociados al desarrollo turístico. Una cifra que refleja la importancia que está adquiriendo la capital como destino para visitantes nacionales e internacionales.

Las proyecciones para estas vacaciones de invierno son auspiciosas. Según informó la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, se espera que cerca de tres millones de viajes turísticos se realicen dentro de Chile durante el período, de los cuales aproximadamente un 15% tendrán lugar en la Región Metropolitana.

“Están todos muy invitados a disfrutar de los distintos panoramas y atractivos que ofrece la zona. Cuando viajamos, no solo lo estamos pasando bien, sino que también estamos activando las economías locales y con ello beneficiamos a muchas personas a través del empleo, la artesanía, los restaurantes y toda la cadena de valor que genera el turismo”, afirmó la subsecretaria.

La diversidad de experiencias es precisamente uno de los principales atributos de Santiago. En pocos kilómetros, los visitantes pueden recorrer el centro histórico de la ciudad, disfrutar de barrios culturales como Lastarria, contemplar las vistas desde el Cerro San Cristóbal o Sky Costanera, visitar las viñas del Valle del Maipo o internarse en los paisajes cordilleranos del Cajón del Maipo.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, destacó esta combinación de atractivos urbanos y naturales que distingue a la capital. “Aquí podrán encontrar todos los panoramas para poder disfrutar la ciudad, tanto en la zona urbana como en las comunas rurales de nuestra Región Metropolitana”, indicó, invitando además a los turistas a preferir servicios formales y registrados para una experiencia segura y de calidad.

Actividades

Entre las novedades de la temporada destaca la apertura de una nueva pista de patinaje sobre hielo en Plaza Ossandón, en La Reina, que se suma a las tradicionales pistas del Parque Araucano y del Parque Bustamante, ampliando la oferta de entretención invernal para residentes y visitantes.

Las distintas comunas de la región también han fortalecido su propuesta turística. Melipilla invita a descubrir la artesanía y gastronomía de Pomaire, además de sus rutas patrimoniales y viñas; Isla de Maipo ofrece experiencias vinculadas a la naturaleza y la vida rural; mientras que Peñalolén combina senderismo, patrimonio espiritual y enoturismo con atractivos como el Parque Quebrada de Macul, el Templo Bahá’í y las viñas Cousiño Macul y Aquitania.

La naturaleza sigue siendo uno de los grandes diferenciales de Santiago. Espacios como Yerba Loca, el Santuario de la Naturaleza Laguna de Batuco y los parques administrados por la Asociación Parque Cordillera permiten acceder a experiencias de montaña y observación de flora y fauna a pocos minutos del área urbana.

La oferta cultural y familiar complementa el panorama. Museos, teatros, centros culturales y parques temáticos ofrecen alternativas para todos los públicos durante el receso escolar.

Providencia, una de las comunas más visitadas por quienes llegan a la capital, contará durante estas vacaciones con más de 40 actividades gratuitas. Su alcalde, Jaime Bellolio, destacó la importancia de recuperar los espacios públicos para el encuentro ciudadano. “La invitación es a recorrer la comuna, porque la manera en la cual verdaderamente estamos más seguros como comunidad no es que nos guardemos más temprano o estemos más tiempo dentro de nuestras casas, sino que podamos ocupar los parques y plazas, nuestros preciosos cerros que tenemos en la Región Metropolitana, y qué mejor que poder hacerlo en familia durante estas vacaciones”, afirmó.

Con nieve, parques urbanos, barrios gastronómicos, experiencias culturales, viñas reconocidas internacionalmente y una amplia agenda de actividades familiares, Santiago busca posicionarse este invierno no solo como la principal puerta de entrada a Chile, sino también como un destino capaz de sorprender por sí mismo, combinando la energía de una gran capital con el acceso inmediato a algunos de los paisajes naturales más atractivos del país.