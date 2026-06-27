Las caletas de Chile de norte a sur realizan sus Fiestas de San Pedro

Cada invierno, cuando el calendario marca la festividad de San Pedro y San Pablo, las caletas chilenas se transforman en escenarios de fe, identidad y turismo cultural.

La tradición, heredada por generaciones de pescadores artesanales, mezcla ceremonias religiosas con coloridas procesiones por tierra y mar, bailes religiosos, gastronomía típica, música popular y actividades familiares, convirtiéndose en uno de los panoramas más atractivos de las vacaciones de invierno.

Domingo 28 de junio

Región de Coquimbo

Caleta Talquilla (Ovalle)

Desde las 12:00 horas la pequeña caleta costera celebrará una fiesta familiar con misa a la chilena, música en vivo y una variada muestra gastronómica preparada por los propios pescadores artesanales, donde destacan empanadas de mariscos, sopa marinera, locos y pescados frescos.

Región de Valparaíso

San Antonio

La comuna celebrará los 101 años de la imagen de San Pedro con una completa programación que incluye procesión desde la Parroquia San Antonio de Padua hasta el Muelle Pintor Pacheco Altamirano, misa de campaña, esquinazo cuequero y la tradicional navegación por la bahía a bordo de la lancha “Yahvé de Israel”, acompañada por decenas de embarcaciones ornamentadas.

Quintero – Caleta Loncura

Las celebraciones continúan en la tradicional caleta de Loncura, donde la comunidad pesquera compartirá con vecinos y visitantes una jornada marcada por la fe y las tradiciones costeras.

Región de O’Higgins

Bucalemu

La comunidad costera vivirá una nueva edición de la Fiesta de San Pedro organizada por las parroquias locales junto al municipio de Paredones, en una jornada dedicada a agradecer por quienes trabajan en el mar.

Lago Rapel (Las Cabras)

Aunque lejos del océano, la festividad también forma parte de la identidad lacustre de la comuna. Desde las 12:00 horas, en el Puente de Los Pescadores, se realizará la tradicional celebración de San Pedro y San Pablo con misa y encuentro comunitario.

Región del Maule

Iloca (Licantén)

El sector El Médano celebrará anticipadamente con artesanía, folklore, gastronomía costera y actividades familiares.

Región del Biobío

Las tres caletas de la Península de Hualpén se sumarán a las celebraciones dominicales:

Caleta Chome (12:00 horas)

Caleta Perone (12:30 horas)

Ambas ofrecerán actividades abiertas a la comunidad.

Lunes 29 de junio

Región de Coquimbo

Guanaqueros

Desde las 10:30 horas la imagen del santo recorrerá las calles desde la Iglesia San Juan Bautista hasta la explanada del muelle de la caleta, acompañada por pescadores, familias y visitantes.

Región de Valparaíso

Valparaíso

Como cada año, las caletas Portales y El Membrillo concentrarán una de las celebraciones más tradicionales del país.

En Caleta Portales, luego de la misa de las 09:00 horas, se desarrollará una peregrinación con niños, bailes chinos y juegos tradicionales.

En Caleta El Membrillo, la procesión recorrerá las calles hasta el Muelle Prat para luego continuar con la esperada procesión marítima, donde decenas de embarcaciones acompañarán la imagen del santo por la bahía. Este año, además, la comunidad despedirá la antigua imagen de San Pedro para dar la bienvenida a una nueva escultura.

La Municipalidad de Valparaíso reforzará los operativos de limpieza y seguridad debido a la alta afluencia de visitantes que se espera durante las vacaciones de invierno.

Algarrobo

La procesión comenzará a las 10:00 horas desde la Capilla Albatros hacia la Caleta San Pedro. Tras la misa de campaña, las embarcaciones adornadas navegarán por la bahía antes de dar paso a una fiesta familiar con gastronomía marina.

El Quisco

Desde las 12:00 horas la comunidad participará en la tradicional procesión desde la parroquia San Juan Evangelista hasta la caleta José Narciso Aguirre, donde se realizará la misa y diversas actividades culturales.

Región de O’Higgins

Pichilemu

La celebración comenzará a las 11:00 horas con una procesión desde la Parroquia Inmaculada Concepción hasta la caleta de pescadores, donde se celebrará la misa presidida por el obispo de Rancagua y un acto de homenaje a quienes viven del mar.

Región del Maule

Constitución

En Caleta Maguillines la imagen de San Pedro volverá a navegar por el río Maule y la costa luego de la tradicional misa a la chilena.

Región del Biobío

Las celebraciones continúan en:

Caleta Lenga (Hualpén), desde las 10:00 horas.

Talcahuano y Caleta San Vicente, con las tradicionales procesiones náuticas por la bahía.

Dichato, donde los pescadores recibirán a visitantes con gastronomía marina y actividades culturales.

Región de La Araucanía

Puerto Saavedra

Las lanchas ornamentadas volverán a recorrer el río Imperial en una celebración que mezcla tradiciones religiosas y costumbres mapuche lafkenche.

Queule (Toltén)

La jornada contempla misa en la capilla San Pedro, desfile por el pueblo y posterior procesión marítima.

Región de Los Ríos

Valdivia y Niebla

Las caletas de Niebla y El Mancera realizarán procesiones fluviales por el río Valdivia junto a organizaciones de pescadores artesanales.

Región de Los Lagos

Dalcahue

Considerada una de las celebraciones más importantes de Chiloé, comenzará con una misa en la histórica iglesia patrimonial, seguida por una procesión y actividades en el puerto pesquero.

Durante la tarde, la localidad de Tenaún replicará la festividad con gastronomía chilota y encuentros comunitarios.

En Ancud y Castro también habrá celebraciones en las caletas Pudeto, Muelle Ancud y Ten Ten Vilu, donde los visitantes podrán degustar empanadas de mariscos, pulmay y otras preparaciones tradicionales.

Las celebraciones continúan en julio

La tradición no termina el 29 de junio. Algunas localidades extienden sus festejos durante las semanas siguientes.

4 de julio: Tongoy (Región de Coquimbo).

Tongoy (Región de Coquimbo). 5 de julio: Caleta El Manzano (Quintero).

Caleta El Manzano (Quintero). 11 de julio: Sindicato “Por la Razón o la Fuerza” (Quintero).

Sindicato “Por la Razón o la Fuerza” (Quintero). 18 de julio: Laguna Verde (Valparaíso).

Un patrimonio vivo del litoral chileno

Más que una festividad religiosa, la Fiesta de San Pedro representa uno de los patrimonios culturales más importantes del borde costero chileno. Durante estos días, las caletas abren sus puertas para mostrar la vida de la pesca artesanal, ofrecer lo mejor de su cocina marina y compartir tradiciones que han pasado de generación en generación.

Para quienes buscan experiencias auténticas durante las vacaciones de invierno, pocas celebraciones permiten conocer de manera tan cercana la identidad marítima de Chile como estas procesiones donde el mar, la fe y la gastronomía se convierten en protagonistas.