Vacaciones de invierno: cuáles son las 10 experiencias turísticas más buscadas por los chilenos

Las vacaciones de invierno ya comenzaron y las preferencias de los viajeros chilenos revelan una tendencia clara: más allá de los tradicionales panoramas de temporada, existe un creciente interés por experiencias que combinan naturaleza, cultura, aventura y actividades para toda la familia. Así lo muestran los datos de Tur.com, plataforma de experiencias turísticas de Copec, que identificó los panoramas más buscados por sus usuarios de cara a este período de descanso.

El ranking fue elaborado a partir del análisis de miles de búsquedas y consultas realizadas durante las primeras semanas de junio, permitiendo identificar aquellas experiencias que hoy concentran mayor interés entre los viajeros nacionales. Para efectos de este estudio, se excluyeron las actividades asociadas a nieve y centros de ski, con el objetivo de visibilizar otras alternativas que están marcando tendencia durante estas vacaciones de invierno.

“Lo interesante de este invierno es que vemos una gran diversidad en las preferencias. Hay familias que buscan escapadas de naturaleza cerca de Santiago, viajeros interesados en experiencias únicas como vuelos en globo o tours astronómicos, y también un fuerte interés por destinos patrimoniales y culturales. Los chilenos están priorizando experiencias memorables más que destinos tradicionales“, explica Juan José Lizama, director de Marketing Tur.com

Las 10 experiencias más buscadas

Parque Tricao (Región de Valparaíso)

Encabezando el ranking aparece Parque Tricao, al sumar el interés generado por sus dos modalidades de acceso: la entrada básica —ideal para una tarde espontánea con niños— y el paquete completo con canopy, aviario y jardín botánico. Su anticipación de compra promedio de entre 3 y 4 días revela que muchas familias lo eligen de fin de semana sin mayor planificación previa. Una alternativa que combina naturaleza, actividad y precio accesible a menos de una hora de Santiago. Entrada básica desde $5.000 (precio niño); paquete completo desde $27.000 por persona.

Sky Costanera (Región Metropolitana)

La experiencia urbana más visitada de Chile confirma su lugar en el ranking: observar Santiago y la cordillera nevada desde 300 metros de altura transformó al Sky Costanera en una de las actividades con mayor interés individual registrado en la plataforma durante el período. Su anticipación de compra promedio de 8,5 días la posiciona como una opción de planificación de corto plazo, perfecta para el invierno capitalino. Desde $23.000 por adulto y $8.000 por niño.

Vuelo en Globo Aerostático sobre el Salar de Atacama al Amanecer (Región de Antofagasta)

El tercer puesto corresponde a una de las experiencias más aspiracionales del ranking. Flotar sobre el salar más grande de Chile al amanecer es una actividad recomendada para adultos y jóvenes, con acceso a partir de los 6 años. Su anticipación de compra de 8 días y su precio —desde $264.000 por persona— confirman el creciente interés de los chilenos por experiencias únicas y de alto valor emocional, independientemente del costo.

Tour Astronómico con Astrofotografía desde San Pedro de Atacama (Región de Antofagasta)

La Región de Antofagasta vuelve a aparecer en el cuarto lugar. El posicionamiento de este tour confirma el auge del turismo astronómico en Chile: los cielos más limpios del hemisferio sur, capturados en fotografía. Su anticipación de compra de 25,8 días —la segunda más alta del top 5— muestra que quienes eligen esta experiencia la planifican con tiempo y propósito. Apta para niños. Desde $25.000 por persona.

Tour Completo de 2 Días en Rapa Nui (Isla de Pascua)

Completando el top cinco, Rapa Nui es el destino más soñado del territorio chileno. No es casualidad: la isla tiene una identidad cultural única en el mundo, con los moáis, su lengua propia, su historia de navegantes polinesios y un paisaje que no se parece a ningún otro rincón de Chile. Ese magnetismo se refleja con claridad en los datos de Tur.com: durante la primera quincena de junio, el Tour Completo de 2 Días en Isla de Pascua fue una de las experiencias más buscadas del país, lo que confirma que el interés por este destino no tiene temporada baja. Apta para niños. Desde $120.000 por adulto.

Tour a Sewell desde Santiago (Región de O’Higgins)

El campamento minero Patrimonio de la Humanidad UNESCO enclavado en los Andes de O’Higgins se posiciona en el sexto lugar, con una anticipación de compra de 23,1 días. Su presencia en el ranking es uno de los datos más reveladores de la temporada: los chilenos siguen eligiendo experiencias culturales únicas en el mundo. Apta para niños. Desde $50.000 por adulto.

Tour Viña del Mar y Valparaíso desde Santiago (Región de Valparaíso)

El circuito clásico del turismo chileno se mantiene vigente. Con solo 2 días de anticipación promedio, es la escapada espontánea del invierno: accesible, familiar y perfecta para ese fin de semana sin plan. Apta para niños. Desde $33.000 por adulto.

Ticket Día Termas Cochamó (Región de Los Lagos)

Las termas en invierno tienen algo de ritual. Cochamó, en Los Lagos, combina agua caliente natural, volcanes y vegetación profunda en uno de los rincones más hermosos del sur de Chile. Una experiencia familiar que el frío solo mejora. Apta para niños. Desde $28.000 por persona.

Excursión al Embalse El Yeso y Cajón del Maipo (Región Metropolitana)

La cordillera nevada, el silencio y el embalse turquesa. Esta excursión —con brindis incluido en altura— es una de las favoritas de adultos y jóvenes que buscan naturaleza imponente sin alejarse demasiado de Santiago. Desde $38.000 por adulto.

Excursión a Termas Valle de Colina y Cajón del Maipo desde Santiago

El Cajón del Maipo en su versión más termal: una excursión que combina el paisaje cordillerano con las aguas naturales del Valle de Colina, uno de los secretos mejor guardados de los Andes santiaguinos. Con un interés que la sitúa justo en el top 10 es una de las experiencias más buscadas por adultos y jóvenes que quieren naturaleza imponente y relajo en un mismo día, sin salir de la Región Metropolitana. Desde $55.000 por persona.

“El ranking muestra que los viajeros están buscando experiencias cada vez más diversas. Conviven panoramas familiares de bajo costo con experiencias premium y destinos de larga planificación. Lo que tienen en común es la búsqueda de actividades que generen recuerdos y permitan aprovechar al máximo los días de descanso”, agrega Juan José Lizama, Director de Marketing Tur.com.

Top 10 experiencias más buscadas — Vacaciones de invierno 2026