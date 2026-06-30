Atlanta: una de las ciudades más interesantes de Estados Unidos y que es sede del Mundial 2026

Durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, muchas ciudades recibirán a miles de aficionados. Sin embargo, pocas reúnen tantos atributos para transformar un viaje deportivo en unas verdaderas vacaciones como Atlanta. La capital del estado de Georgia es sede de ocho partidos, incluida una semifinal, pero su mayor apuesta es posicionarse como uno de los destinos urbanos más completos de Estados Unidos.

Con una mezcla de historia, cultura, gastronomía, entretenimiento y una infraestructura preparada para recibir eventos de escala mundial, Atlanta invita a que el Mundial sea solo el comienzo de la experiencia.

Los partidos se disputan en el moderno Mercedes-Benz Stadium —rebautizado como “Atlanta Stadium” durante el torneo, siguiendo las normas de la FIFA—, un recinto considerado entre los más avanzados del mundo y hogar del Atlanta United FC, uno de los clubes con mayor promedio de asistencia del planeta.

Una ciudad acostumbrada a recibir al mundo

Atlanta lleva décadas consolidándose como uno de los principales centros de convenciones, negocios y eventos internacionales de Estados Unidos. Su mayor carta de presentación es el Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport, el aeropuerto con mayor tráfico de pasajeros del mundo, que conecta la ciudad con más de 160 destinos nacionales y más de 85 ciudades internacionales.

Esa conectividad se complementa con una infraestructura turística preparada para absorber una alta demanda. Solo el centro de Atlanta dispone de más de 13.000 habitaciones hoteleras, mientras que el área metropolitana supera las 112.000. A ello se suman cerca de 300 restaurantes ubicados a pocos minutos del estadio y del Georgia World Congress Center, facilitando los desplazamientos de quienes visiten la ciudad durante el campeonato.

La cultura futbolera también ha encontrado un terreno fértil en Atlanta. Además de la masiva convocatoria del Atlanta United, la ciudad alberga la sede nacional de U.S. Soccer y se prepara para recibir una nueva franquicia de la National Women’s Soccer League (NWSL), que debutará en 2028. Un crecimiento que refleja cómo el fútbol se ha integrado a la identidad de una ciudad históricamente ligada a las grandes ligas deportivas estadounidenses.

El Mundial como puerta de entrada a la ciudad

Para quienes viajen durante la Copa del Mundo, el fútbol será solo una parte de la experiencia. El corazón de la celebración está en Centennial Olympic Park, donde se desarrolla el FIFA Fan Festival, un espacio abierto con transmisiones de los partidos en pantallas gigantes, conciertos, actividades culturales y propuestas gastronómicas que convertirán el centro de Atlanta en un punto de encuentro para visitantes de todo el mundo.

La ubicación del parque permite recorrer a pie algunas de las atracciones más emblemáticas de la ciudad. Allí se encuentran el Georgia Aquarium, uno de los acuarios más grandes del planeta; World of Coca-Cola, que narra la historia de la bebida nacida en Atlanta; el National Center for Civil and Human Rights, dedicado a la historia de los derechos civiles en Estados Unidos; y el Chick-fil-A College Football Hall of Fame, un atractivo especialmente interesante para conocer la cultura deportiva universitaria estadounidense.

Quienes viajen en familia encontrarán además museos interactivos, parques urbanos y recorridos patrimoniales ligados a la vida de Martin Luther King Jr., nacido en Atlanta, cuya historia permite comprender el papel fundamental que desempeñó la ciudad en el movimiento por los derechos civiles.

Barrios para descubrir la verdadera Atlanta

Como ocurre con las grandes ciudades, Atlanta revela su personalidad cuando se deja el circuito más turístico y se comienza a recorrer sus barrios. Cada uno tiene un ritmo propio y ofrece una mirada distinta de una ciudad que ha sabido reinventarse sin perder su identidad sureña.

Midtown es el corazón cultural. Sus calles arboladas albergan museos, teatros, parques y cafés donde la vida transcurre sin prisa. Muy cerca, Buckhead muestra la cara más sofisticada de Atlanta, con hoteles de lujo, boutiques de diseñadores, elegantes restaurantes y una vibrante vida nocturna.

Pero quizás el mejor ejemplo de la transformación urbana de la ciudad sea Old Fourth Ward, el histórico barrio donde nació Martin Luther King Jr. Hoy, antiguas fábricas y bodegas conviven con galerías de arte, cafeterías de especialidad, cervecerías independientes y mercados gastronómicos que reflejan el espíritu creativo de la Atlanta contemporánea.

Conectando muchos de estos sectores aparece uno de los proyectos urbanos más exitosos de Estados Unidos: Atlanta BeltLine. Lo que alguna vez fue un antiguo corredor ferroviario es hoy una extensa red de senderos peatonales y ciclovías donde locales y visitantes caminan, corren o simplemente disfrutan de una ciudad que se vive al aire libre. A lo largo del recorrido se suceden murales, instalaciones de arte público, terrazas, bares, parques y pequeños comercios que invitan a detenerse sin un itinerario fijo. Más que una atracción, el BeltLine es una forma de experimentar Atlanta como lo hacen sus habitantes.

Una ciudad que también conquista desde la mesa

Atlanta vive uno de los momentos más estimulantes de su historia gastronómica. La ciudad dejó hace tiempo de ser conocida únicamente por los clásicos sabores del sur estadounidense para convertirse en uno de los destinos culinarios más interesantes del país.

La ciudad reúne restaurantes con estrella Michelin, reconocimientos Bib Gourmand y propuestas sostenibles que conviven con una escena gastronómica profundamente diversa, donde las tradiciones del sur dialogan con cocinas de todo el mundo.

Aquí es posible comenzar el día con un clásico brunch sureño -pollo frito, waffles, huevos c0n tocino, pancakes-, almorzar en un mercado gastronómico lleno de sabores internacionales, descubrir la cocina afroamericana que forma parte del ADN cultural de la ciudad y terminar la jornada en un restaurante de autor o en un rooftop con vistas al skyline.

La multiculturalidad de Atlanta también se refleja en su cocina. Influencias latinoamericanas, asiáticas, africanas y europeas enriquecen una oferta que cambia constantemente y convierte cada barrio en una oportunidad para probar algo distinto.

Mucho más que una sede mundialista

El Mundial 2026 será, sin duda, uno de los grandes acontecimientos deportivos que vivirá Atlanta. Sin embargo, la ciudad aspira a que quienes lleguen atraídos por el fútbol descubran un destino capaz de sorprender incluso después del pitazo final.

Porque entre partidos, la capital de Georgia ofrece historia, cultura, gastronomía, entretenimiento y una energía urbana que la han llevado a figurar entre las recomendaciones de publicaciones especializadas como National Geographic y Lonely Planet. Una invitación a extender la estadía y comprobar que, en Atlanta, el mayor espectáculo muchas veces ocurre fuera del estadio.