Ecuador busca impulsar el turismo durante la temporada de avistamiento de ballenas

La temporada de avistamiento de ballenas jorobadas ya está en marcha en Ecuador y el Gobierno espera convertir este fenómeno natural en un impulso para el turismo y las economías locales. Entre junio y septiembre, distintos destinos de la costa recibirán visitantes atraídos por la presencia de estos cetáceos, mientras autoridades y operadores trabajan para ampliar la oferta turística del país.

Avistamiento de ballenas busca fortalecer el turismo en la costa ecuatoriana

El Gobierno de Ecuador puso en marcha una estrategia para potenciar el turismo y el comercio durante la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, que se extenderá entre junio y septiembre.

La iniciativa fue presentada en una jornada organizada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, instancia que reunió a operadores turísticos, agencias de viajes y prestadores de servicios provenientes de distintas provincias del país.

Según informó la cartera, el encuentro tuvo como propósito “generar acercamientos comerciales” entre los operadores de los principales destinos de observación y representantes de la cadena turística nacional, con el fin de ampliar las oportunidades de negocio vinculadas a esta actividad.

Una actividad que beneficia a cientos de emprendimientos

De acuerdo con el ministerio, el objetivo es diversificar la oferta turística y fortalecer el posicionamiento de los destinos costeros durante la temporada de observación de cetáceos.

La actividad genera beneficios para aproximadamente 1.747 personas que participan de manera directa e indirecta en la cadena de valor del turismo. Entre ellos se encuentran operadores turísticos, guías especializados, embarcaciones autorizadas, alojamientos, restaurantes, artesanos y emprendimientos locales.

Actualmente, Ecuador dispone de 42 operadoras turísticas autorizadas para ofrecer servicios de avistamiento de ballenas jorobadas, además de 115 guías turísticos capacitados para desarrollar esta actividad.

Lanzan guía para visitantes y actores del sector

En el marco de esta estrategia también fue presentada la Guía de Avistamiento de Ballenas Jorobadas, una herramienta destinada a entregar información tanto a visitantes como a quienes participan en la actividad turística.

La guía busca apoyar el desarrollo de la temporada mediante información orientada a los distintos actores del sector.

Los destinos donde se puede observar a las ballenas jorobadas

La temporada de avistamiento se desarrolla en diversos puntos del litoral ecuatoriano.

Entre los principales destinos figuran Salinas y Ayangue, en la provincia de Santa Elena; Puerto López y Manta, en Manabí; además de Atacames, en la provincia de Esmeraldas.

Con esta estrategia, Ecuador busca aprovechar uno de sus principales atractivos naturales para fortalecer el turismo en la costa, ampliar las oportunidades para los prestadores de servicios y consolidar el avistamiento de ballenas como una de las actividades destacadas de la temporada.