El Salvador pone el foco en el turismo religioso para fortalecer su desarrollo turístico

El Salvador dio a conocer un plan para posicionarse como uno de los principales destinos de turismo religioso de Centroamérica. La propuesta contempla el desarrollo de nuevas rutas que integran patrimonio histórico, arquitectura, festividades y tradiciones locales, con el objetivo de fortalecer la oferta turística y aumentar su proyección internacional.

El Salvador busca fortalecer el turismo religioso

La estrategia fue presentada durante la conferencia de prensa del Congreso Turismo Religioso, instancia encabezada por Antonio Santos Del Valle, presidente del congreso, junto a autoridades locales y especialistas internacionales.

Durante la actividad se dieron a conocer los principales lineamientos de un proyecto que busca convertir a San Salvador en el eje de nuevas rutas turísticas religiosas y culturales, aprovechando el patrimonio histórico y las expresiones de fe presentes en el país.

Uno de los pilares de la iniciativa es un manifiesto elaborado por técnicos, académicos y autoridades del sector, cuyo propósito es establecer una definición común del turismo religioso y una hoja de ruta para impulsar este segmento.

Rutas que combinan patrimonio, cultura y tradiciones

El plan pone especial énfasis en el Centro Histórico de San Salvador, donde existen más de diez templos y recintos históricos que forman parte de la denominada Ruta Religiosa.

La propuesta también considera incorporar otros destinos, entre ellos Suchitoto, ciudad colonial reconocida por conservar parte importante de su patrimonio histórico, artístico y cultural.

Las autoridades buscan desarrollar circuitos turísticos que integren festividades religiosas, tradiciones populares y arquitectura patrimonial, transformando estos elementos en productos turísticos estructurados para visitantes nacionales y extranjeros.

Capacitación y trabajo conjunto para impulsar el sector

El Congreso Turismo Religioso reúne a cerca de una treintena de expositores internacionales, entre ellos líderes religiosos, académicos, especialistas en gestión turística y representantes de destinos con experiencia en este ámbito, como Zipaquirá, en Colombia, y Santiago de Compostela, en España.

Como parte de la estrategia, el plan contempla la capacitación de operadores turísticos y el fortalecimiento de la colaboración entre instituciones públicas y privadas para desarrollar una oferta especializada.

Un segmento con proyección de crecimiento

La apuesta se sustenta también en el aumento del interés por este tipo de turismo. Según las cifras entregadas durante la presentación, el Centro Histórico de San Salvador recibió 760.000 visitantes durante la Semana Santa, convirtiéndose en el destino más visitado del país en ese período.

Con estos antecedentes, las autoridades esperan reforzar la presencia internacional de El Salvador y diversificar su industria turística mediante una oferta enfocada en el patrimonio religioso, cultural e histórico.

La estrategia busca consolidar este segmento como uno de los nuevos motores del turismo nacional, ampliando las oportunidades para distintos territorios y fortaleciendo la experiencia de quienes visitan el país.