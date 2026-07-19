Invierno en el sur de Chile: destinos para disfrutar la nieve y el esquí en la Ruta Lagos y Volcanes

Con la llegada de la temporada invernal, la Ruta Lagos y Volcanes busca posicionarse como uno de los destinos más atractivos de toda Sudamérica para los amantes del deporte blanco. Rodeados de bosques nativos, volcanes activos, multiculturalidad y espectaculares paisajes lacustres, los destinos de nieve de la zona ofrecen alternativas tanto para deportistas experimentados como para quienes buscan una primera experiencia en la montaña.

Se caracterizan por combinar nieve de calidad, paisajes volcánicos y experiencias para toda la familia. El gerente de la Ruta Lagos y Volcanes, iniciativa impulsada por Corfo, Rodrigo Moreno, destacó que “hoy en día la nieve se ha democratizado, ofreciendo nuevas experiencias que van más allá del esquí o el Snowboard. Contamos con centros de primer nivel y que actualmente presentan mejores condiciones que en la zona central y, además, el sur de Chile ofrece otros pasatiempos, auténticos y diversos”.

Corralco: esquí entre araucarias milenarias

Ubicado en la Reserva Nacional Malalcahuello, en la Región de La Araucanía, Corralco destaca por su privilegiada ubicación en las laderas del volcán Lonquimay. El centro cuenta con más de 1.800 hectáreas esquiables y cerca de 29 pistas para distintos niveles de experiencia, además de modernos andariveles y amplias zonas para esquí fuera de pista.

Su entorno natural, rodeado por bosques de araucarias, lo convierte en uno de los centros de montaña más atractivos del país, ofreciendo además alojamiento de primer nivel y servicios orientados a familias y deportistas.

Pillán: Esquí y termas

Se proyecta en Pucón como un espacio de encuentro con la naturaleza, la aventura y la cultura andina. Ubicado en uno de los volcanes más espectaculares del mundo, ofrece experiencias ideales para complementar con la oferta termal de la zona. Su propuesta promueve actividades recreativas y deportivas, poniendo en valor el patrimonio local y generando grandes oportunidades para la comunidad.

Antillanca: la joya del Parque Nacional Puyehue

En pleno Parque Nacional Puyehue, Antillanca es reconocido por la calidad de su nieve y por sus espectaculares vistas al volcán Casablanca y a la cordillera de Los Andes. El centro dispone de aproximadamente 32 kilómetros de pistas y rutas para esquí y snowboard, además de extensas áreas para freeride y actividades fuera de pista.

Con una larga tradición en los deportes invernales, Antillanca combina la experiencia de montaña con la belleza escénica de uno de los parques nacionales más emblemáticos del sur de Chile, atrayendo cada año a visitantes nacionales e internacionales.

Volcán Osorno: esquiar con vista a los lagos

Considerado uno de los volcanes más icónicos de Chile, el Centro de Montaña Volcán Osorno ofrece una experiencia única gracias a sus impresionantes vistas al lago Llanquihue y al Parque Nacional Vicente Pérez Rosales. Durante la temporada de nieve, el recinto dispone de entre 10 y 12 pistas para esquí y snowboard, con sectores para principiantes, intermedios y avanzados.

Además de las actividades deportivas, el centro cuenta con escuela de esquí, arriendo de equipos, tubing, trineos y telesillas panorámicas, convirtiéndose en una excelente alternativa para quienes buscan disfrutar de la montaña en familia.

Esquí de montaña (SKIMO)

Este año, el destino destaca por el esquí de montaña (SKIMO) o randonee, disciplina que democratiza el acceso a las cumbres y otorga una incomparable sensación de libertad, exigiendo a la vez una alta responsabilidad al desarrollarse fuera de pistas delimitadas. Destinos como Nevados de Sollipulli en la Araucanía Andina y el complejo Mocho-Choshuenco en Siete Lagos (Región de Los Ríos), lideran esta tendencia. Sus extensas laderas nevadas, bosques y vistas son escenarios ideales para el SKIMO.

Iniciativas como Bosque Nevado de Huilo Huilo y operadores locales permiten disfrutar este entorno de forma segura. Esta gran aventura se consolida en la Ruta Lagos y Volcanes, donde la adrenalina se mezcla idealmente con su relajante, como también reconocida oferta termal y gastronómica.

Para más información, ingresa a www.rutalagosyvolcanes.cl