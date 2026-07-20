Viajes en crucero: la alternativa que gana espacio entre las familias con niños

Organizar unas vacaciones familiares suele implicar coordinar transporte, alojamiento, actividades y tiempos para personas de distintas edades. Sin embargo, la industria turística observa un cambio en las preferencias de los viajeros, quienes cada vez valoran más alternativas que simplifiquen la logística sin renunciar a la experiencia. En ese contexto, los cruceros han ganado protagonismo entre las familias chilenas, especialmente aquellas que viajan con niños.

Los cruceros ganan espacio entre las vacaciones familiares

El turismo de cruceros continúa mostrando un crecimiento entre los viajeros chilenos. De acuerdo con cifras de COCHA, las ventas de este tipo de viajes aumentaron un 6% durante el primer semestre de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior. Entre los factores que impulsan esta tendencia destacan las vacaciones escolares, los viajes familiares y una mayor planificación anticipada.

Según la industria, además del destino, las familias priorizan experiencias que permitan organizar el viaje con mayor facilidad, mantener un mejor control del presupuesto y ofrecer alternativas de entretenimiento para niños, adolescentes y adultos.

Daiana Mediña, Head de Branding & PR de COCHA, explica que “las familias están priorizando experiencias donde la logística deja de ser una preocupación. Poder recorrer distintos destinos sin cambiar constantemente de hotel, contar con actividades para todas las edades y tener gran parte del viaje resuelto desde el momento de la reserva permite disfrutar mucho más las vacaciones. Hoy ese atributo se ha convertido en uno de los principales motores del crecimiento de los cruceros”.

Vacaciones donde cada integrante encuentra actividades

Uno de los cambios que observa la industria es la diversificación de la oferta a bordo. Mientras los niños pueden participar en clubes infantiles, parques acuáticos y talleres organizados por edades, los adolescentes disponen de espacios deportivos, simuladores y áreas especialmente diseñadas para ellos. En paralelo, los adultos tienen acceso a espectáculos, restaurantes, spas y otras zonas de descanso.

Actualmente, quienes más optan por este tipo de viajes corresponden a familias con niños de entre 4 y 12 años, grupos con adolescentes, familias multigeneracionales y personas que realizan su primer viaje internacional junto a menores. En la mayoría de los casos, los grupos están conformados por entre tres y cinco integrantes, aunque también aumentan las reservas para familias más numerosas.

“El gran valor de un crucero es que cada integrante de la familia puede vivir las vacaciones de acuerdo con sus propios intereses, sin que eso signifique dividir al grupo o multiplicar la organización. Esa flexibilidad es cada vez más valorada por los viajeros”, agrega Mediña.

Los barcos amplían su oferta de entretenimiento

La evolución de la industria también se refleja en la infraestructura de las embarcaciones. Si antes el principal atractivo era visitar distintos puertos durante un mismo viaje, hoy los propios barcos forman parte central de la experiencia turística.

Entre las alternativas disponibles se incluyen parques acuáticos, espectáculos, simuladores de surf, pistas de hielo, restaurantes temáticos, clubes infantiles y zonas exclusivas para adolescentes, además de espacios orientados al descanso de los adultos. Gran parte de esta oferta se concentra en los itinerarios de siete noches por el Caribe, que actualmente figuran entre los más demandados por las familias chilenas.

Más competencia y nuevas alternativas para viajar

La industria también ha registrado una mayor competencia entre las navieras. Si bien Royal Caribbean mantiene una fuerte presencia en el mercado chileno, Norwegian Cruise Line (NCL) y MSC Cruises han fortalecido su oferta mediante nuevos barcos y servicios incluidos, como paquetes de bebidas, acceso a internet, propinas y una oferta gastronómica más amplia.

“Hoy los viajeros no eligen únicamente una naviera por el destino que visitará, sino por la experiencia completa que ofrece a bordo. La incorporación de nuevos barcos, más servicios incluidos y propuestas diferenciadas ha elevado el estándar de la industria y ha permitido que cada familia encuentre una alternativa acorde a su presupuesto y forma de viajar. Esa mayor competencia ha sido muy positiva para el mercado chileno”, señala la Head de Branding & PR de COCHA.

Visitar varios destinos sin cambiar de hotel

Uno de los principales atributos de los cruceros sigue siendo la posibilidad de recorrer distintos destinos durante una misma semana sin necesidad de reorganizar el viaje en cada escala. Entre los itinerarios más solicitados figuran rutas por el Caribe Oriental, Caribe Occidental, Bahamas y el Mediterráneo durante el verano europeo.

Al mismo tiempo, comienzan a despertar interés nuevas rutas con salidas desde Cartagena y Colón, que permiten recorrer distintos destinos del Caribe sin requerir visa estadounidense. La industria también observa un crecimiento de los cruceros fluviales por Europa y de las expediciones hacia Islandia, los fiordos noruegos y la Antártica, orientadas a viajeros que buscan experiencias diferentes.

La planificación anticipada sigue siendo clave

Otro de los cambios observados durante 2026 es el aumento de las reservas realizadas con varios meses de anticipación. Según la industria, la mayoría de las compras se concretan entre tres y seis meses antes del viaje, mientras que quienes planean vacaciones de verano o fin de año suelen reservar entre seis y doce meses antes para acceder a una mayor disponibilidad y mejores tarifas.

Además, esta planificación permite acceder a promociones para niños, descuentos para el tercer y cuarto pasajero y paquetes que incluyen servicios como bebidas, internet y propinas, beneficios que varían según la naviera y la temporada.

Más allá del crecimiento del mercado, la industria identifica un cambio en las prioridades de los viajeros. La posibilidad de compartir tiempo en familia, reducir la complejidad de la organización y combinar descanso con actividades para distintas edades se ha convertido en uno de los principales factores que explican el auge de los viajes en crucero entre las familias chilenas.