Brasil más allá del verano: los destinos que atraen viajeros durante el invierno

Mientras las bajas temperaturas marcan el invierno en Chile, el Nordeste de Brasil atraviesa una temporada que abre una alternativa para quienes buscan cambiar el frío por playas, actividades al aire libre y deportes acuáticos. En el estado de Ceará, el kitesurf se ha convertido además en una de las formas de recorrer un territorio que combina turismo de naturaleza, gastronomía y cultura local.

Destinos como Preá, Jericoacoara y Cumbuco reciben a deportistas profesionales, aficionados y turistas interesados en combinar vacaciones con la práctica de esta disciplina. Sin embargo, la oferta de la región se extiende más allá del deporte y permite organizar estadías con diferentes tipos de actividades.

Ceará y el kitesurf como atractivo turístico

El litoral de Ceará se ha consolidado como uno de los puntos de encuentro para la práctica del kitesurf en América Latina. A sus condiciones naturales se suma la presencia de escuelas especializadas, infraestructura turística y distintas alternativas de alojamiento.

Entre sus principales destinos aparece Preá, localidad reconocida por la práctica de este deporte y que cuenta con acceso a la región de Jericoacoara. Esta última, por su parte, combina playas y naturaleza con gastronomía, alojamientos y actividades al aire libre.

Cumbuco es otra de las alternativas. Ubicado cerca de Fortaleza, dispone de infraestructura turística y opciones tanto para personas que se están iniciando en el kitesurf como para quienes cuentan con mayor experiencia.

Fortaleza cumple un papel central en este circuito. La capital de Ceará funciona como una de las principales puertas de entrada para recorrer la zona, gracias a sus conexiones aéreas y su red de servicios turísticos. Desde allí es posible continuar por vía terrestre hacia Cumbuco, Preá y Jericoacoara.

Más allá de las playas y los deportes acuáticos

Aunque el kitesurf se ha convertido en uno de los atractivos del litoral de Ceará, las posibilidades para los visitantes incluyen también recorridos por dunas y lagunas, deportes de playa, turismo de naturaleza y experiencias vinculadas con la cultura y gastronomía regional.

La oferta apunta así a un tipo de viaje en el que distintas actividades pueden convivir dentro de un mismo itinerario. Una jornada puede estar dedicada al descanso frente al mar y otra a los deportes acuáticos, mientras que también existe la posibilidad de conocer comunidades locales, proyectos de conservación ambiental o acercarse a la cocina de cada destino.

Esta diversidad permite que las vacaciones no estén necesariamente centradas en una única actividad, sino que puedan adaptarse a los intereses y tiempos de cada visitante.

Preá, Jericoacoara y Cumbuco: tres opciones en el litoral de Ceará

Preá destaca especialmente por su vínculo con el kitesurf, con escuelas y alternativas de alojamiento para quienes llegan a practicar este deporte. Además, permite acceder a la zona de Jericoacoara, uno de los destinos de playa conocidos internacionalmente en la región.

Jericoacoara suma una oferta asociada a la naturaleza, gastronomía y actividades al aire libre, mientras que Cumbuco presenta como una de sus ventajas la cercanía con Fortaleza y alternativas para distintos niveles de experiencia deportiva.

Para quienes no buscan unas vacaciones centradas en el kitesurf, el Nordeste brasileño ofrece también espacios para recorrer paisajes naturales, conocer la cultura local o simplemente aprovechar las playas y las temperaturas más cálidas.

Conectividad y viajes adaptados a distintos itinerarios

La conectividad aérea entre Chile y Brasil permite organizar desde estadías breves hasta vacaciones de mayor duración. Fortaleza funciona como punto de llegada para posteriormente trasladarse por tierra hacia algunos de los principales destinos turísticos de Ceará.

La posibilidad de combinar distintas localidades, actividades y modalidades de alojamiento permite construir itinerarios según el tiempo disponible y los intereses de cada viajero.

De esta manera, mientras Chile atraviesa el invierno, el Nordeste brasileño aparece como una alternativa para quienes buscan temperaturas más cálidas y una experiencia que combine playas, naturaleza, deportes y cultura en un mismo viaje.