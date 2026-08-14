Fiestas Patrias: Brasil, Argentina, Perú y Colombia son los destinos favoritos para viajar

Con la llegada de las Fiestas Patrias, miles de chilenos ya planifican sus viajes para aprovechar el fin de semana largo. Según datos de Universal Assistance, Brasil, Argentina, Perú y Colombia encabezan las preferencias entre quienes optarán por salir del país, consolidando una tendencia que ha registrado un crecimiento sostenido durante el último año.

La compañía informó un aumento cercano al 20% en sus operaciones durante 2025, reflejo del creciente interés por viajar al extranjero. Este mayor flujo también implica una mayor exposición a situaciones inesperadas que pueden afectar tanto el desarrollo de las vacaciones como el presupuesto familiar.

“Enfrentar emergencias médicas, retrasos de vuelos o pérdida de equipaje en el extranjero no solo altera la experiencia de viaje, sino que también puede generar gastos importantes e inesperados. En estas Fiestas Patrias, donde vemos un alto interés por destinos de la región, contar con una asistencia al viajero permite enfrentar cualquier eventualidad con mayor tranquilidad y respaldo”, afirma Marcelo Pérez Castillo, Country Manager para Chile de Universal Assistance.

El turismo nacional también se prepara para un intenso movimiento

El aumento de los desplazamientos no se limitará a los viajes internacionales. De acuerdo con proyecciones de la Subsecretaría de Turismo, durante estas Fiestas Patrias se concretarán cerca de 1,9 millones de viajes dentro de Chile. A esto se suma la estimación de la industria aérea, que proyecta alrededor de 500 mil pasajeros en vuelos nacionales durante el periodo.

Entre los destinos que concentran mayor demanda se encuentran La Serena, Viña del Mar y distintas localidades del sur del país, impulsadas por quienes aprovecharán los días festivos para realizar escapadas de corta duración.

Ante este escenario, Universal Assistance enfatiza que los imprevistos médicos pueden ocurrir tanto dentro como fuera de Chile. Por ello, la compañía reforzó su campaña Promo Chile, una cobertura orientada a viajes nacionales que permite acceder a atención médica de urgencia y asistencia durante los desplazamientos por distintas regiones.

Herramientas digitales para enfrentar emergencias durante el viaje

Para facilitar la atención de los viajeros, Universal Assistance cuenta con herramientas digitales que permiten solicitar asistencia desde distintos lugares y de manera rápida. A través de su aplicación móvil, los usuarios pueden acceder a telemedicina las 24 horas, orientación médica mediante inteligencia artificial, seguimiento de casos y gestión de solicitudes de asistencia.

La compañía también dispone de beneficios como acceso a salas VIP en aeropuertos ante retrasos prolongados de vuelos, coberturas de hasta US$1 millón, asistencia legal, protección de dispositivos móviles y Assist Pet para quienes se desplazan junto a sus mascotas.

“Nuestro objetivo es que las personas disfruten sus Fiestas Patrias con la tranquilidad de saber que cuentan con respaldo permanente, tanto si viajan al extranjero como si recorren Chile. La planificación y la asistencia adecuada permiten enfrentar cualquier imprevisto sin que las vacaciones se transformen en un problema”, concluye Marcelo Pérez Castillo.





