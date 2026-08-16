El recorrido por Angra dos Reis que combina islas, playas y una cueva con aguas fluorescentes

En el litoral sur del estado de Río de Janeiro se encuentra Angra dos Reis, un destino rodeado de islas, playas y paisajes de Mata Atlántica. Entre sus atractivos destaca Ilha Grande y la Gruta del Acaiá, una formación natural ubicada bajo el nivel del mar donde la luz que ingresa desde una grieta crea un resplandor verde turquesa sobre el agua.

La Gruta del Acaiá y su particular fenómeno de luz

Uno de los recorridos más singulares de Angra dos Reis se encuentra en Ilha Grande. Se trata de la Gruta del Acaiá, una cueva que permite observar un fenómeno producido por el encuentro entre la luz solar y el agua de mar.

La formación se encuentra a unos ocho metros bajo el nivel del mar. Una abertura en las rocas permite que el agua ingrese hasta un espacio subterráneo que alberga una pequeña playa de piedra.

Cuando la luz del sol alcanza el agua dentro de la gruta y el lugar queda completamente oscuro, se puede observar una tonalidad verde turquesa acompañada de puntos brillantes. El efecto genera la apariencia de una superficie iluminada desde el interior.

El acceso comienza habitualmente alrededor de las 10 de la mañana, cuando un guía acompaña a los visitantes en barco hasta el punto donde comienza el sendero hacia la cueva.

El camino presenta algunas subidas y bajadas, además de sectores despejados y vegetación baja. Para ingresar a la gruta es necesario descender por una escalera entre las piedras y avanzar por una grieta durante cerca de 10 metros.

La cueva tiene aproximadamente 30 metros de ancho y una altura promedio de un metro. En su interior es posible permanecer para observar el fenómeno, nadar y realizar snorkel. Debido a la oscuridad del lugar, se recomienda llevar una linterna.

Quienes quieran registrar la experiencia deben considerar un detalle: el flash de cámaras y teléfonos puede opacar el reflejo de la luz solar sobre el agua y hacer que el efecto fluorescente sea menos visible.

Por ello, se recomienda evitar el uso del flash. También se aconseja utilizar ropa liviana y cómoda, además de llevar traje de baño, repelente y protector solar.

Un recorrido entre islas y playas

La experiencia en Angra dos Reis también puede continuar sobre el agua. Los paseos en barco permiten recorrer distintas playas e islas de la zona y adaptar los itinerarios según el interés de los visitantes.

Entre los lugares que pueden formar parte de estos recorridos se encuentran las Islas Botinas, Playa del Dentista, Isla de la Gipoia, Playa de las Flechas y Playa de la Piedad.

Los paseos parten desde la Estación de Santa Luzia y uno de los primeros puntos de interés son las Islas Botinas. Se trata de dos islotes rodeados de aguas cristalinas en distintos tonos, donde es posible practicar buceo y observar peces de colores y estrellas de mar.

Por esta razón, se recomienda llevar máscara y snorkel para aprovechar la visita.

Isla de la Gipoia y sus playas

La Isla de la Gipoia es otro de los puntos destacados del recorrido. El lugar cuenta con ensenadas tranquilas y distintos paisajes costeros, entre ellos las playas del Dentista, de la Piedad y de las Flechas.

La Playa del Dentista destaca por la presencia de Mata Atlántica, arena blanca y aguas transparentes que adquieren tonalidades azules y verdes. El lugar ofrece un entorno orientado al descanso y al contacto con la naturaleza.

En la Playa de las Flechas, en tanto, es posible detenerse para almorzar junto al mar y probar preparaciones con mariscos frescos. El sector conserva además un área sin construcciones, donde pueden observarse peces e incluso tortugas en el agua.

El recorrido termina en la Playa de la Piedad, una pequeña franja de arena rodeada de vegetación y aguas cristalinas. Allí se encuentra la Iglesita de la Piedad, construida durante la década de 1960.

Frente a la iglesia existe una pequeña isla con casas que, según la información entregada, fueron utilizadas frecuentemente por celebridades.

Un paseo de siete horas por Angra dos Reis

El recorrido en barco tiene una duración promedio de siete horas y puede realizarse durante todo el año. La costa de Angra dos Reis presenta un clima tropical húmedo y, según la información proporcionada, julio es el mes más frío, con temperaturas promedio de 20 °C.

La ubicación de la ciudad permite combinar este recorrido con otras actividades vinculadas al mar y la naturaleza.

Angra dos Reis está ubicada en el litoral sur del estado de Río de Janeiro, prácticamente a mitad de camino entre Río de Janeiro y São Paulo, junto a la ruta BR-101. Desde ambas ciudades existen opciones de transporte terrestre. También es posible llegar en velero o lancha, debido a que la ciudad está rodeada por el mar y cuenta con lugares habilitados para recibir embarcaciones.

El aeropuerto más cercano con vuelos internacionales es el de Río de Janeiro, ubicado a unos 150 kilómetros de Angra dos Reis. Desde São Paulo, la distancia es mayor.

El aeropuerto de Angra dos Reis se encuentra a unos cinco kilómetros del centro, pero opera únicamente vuelos privados y locales, por lo que quienes lleguen por vía aérea deben considerar una conexión en Río de Janeiro o São Paulo.

Una vez en el destino, existen alternativas de traslado terrestre como transfers, desde vehículos particulares hasta pequeños colectivos.

Entre playas, islas y recorridos por la costa, Angra dos Reis ofrece una combinación de naturaleza y actividades acuáticas. Pero es en lugares como la Gruta del Acaiá donde el destino suma uno de sus atractivos más particulares: una cueva en la que la luz y el agua crean un paisaje fluorescente bajo tierra.