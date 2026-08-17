Chile apunta al turismo de negocios: centros de convenciones buscan cerrar brecha de infraestructura

Nuestro país busca avanzar en su posicionamiento como un hub regional de negocios y reuniones, un segmento que moviliza hotelería, gastronomía, transporte, comercio y una amplia red de servicios asociados. Sin embargo, para competir por congresos y encuentros internacionales de mayor escala, uno de los principales desafíos sigue siendo ampliar la infraestructura disponible en el país. Este tema fue parte de la conversación durante la 8va edición de Business Travel Expo, encuentro que reunió a representantes públicos y privados vinculados al turismo y viajes.

Durante la actividad, la subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, destacó la relevancia que esta industria tiene para la economía nacional resaltando que “el turismo genera cerca del 7% del empleo y moviliza una extensa cadena de actividades, desde hotelería y gastronomía hasta transporte y miles de pequeñas y medianas empresas”.

Según explicó la autoridad, quienes llegan al país por este motivo representan cerca del 10% de los turistas internacionales, pero generan alrededor del 17% de las divisas del turismo receptivo. Durante 2026, Chile ya ha ganado 18 postulaciones para congresos internacionales y trabaja en otras ocho candidaturas, mientras que Santiago se posicionó durante 2025 como la segunda ciudad de América Latina en reuniones gubernamentales.

La necesidad de contar con infraestructura adecuada fue también uno de los puntos planteados desde el sector empresarial. Para Andrés Montero, presidente del Consejo Empresarial Chile-España de Sofofa/CPC, todavía existen brechas que limitan su competitividad frente a otros destinos.

“Chile podría convertirse en un hub regional de negocios. A nivel sudamericano, probablemente sí; a nivel mundial, no. Faltan carreteras, puertos, aeropuertos y más infraestructura que nos permita competir con lugares que son más atractivos en ese ámbito”, señaló.

La llegada de delegaciones y empresarios puede activar alojamiento, gastronomía, transporte y otros servicios, pero también generar nuevas relaciones comerciales y posteriores visitas al destino. “Al no contar con la infraestructura necesaria (como centros de convenciones), se pierden muchas alternativas de crecimiento de negocios. Cada convención de empresarios, por ejemplo, trae consigo turismo, porque ese empresario que vino después trae a la familia, luego se hacen socios y así van surgiendo nuevos negocios. Entonces, tenemos que ser muy activos. Hay otros países que están despertando; Argentina está despertando y, si no nos movemos rápido, vamos a perder oportunidades”, sostuvo Montero.

Parte de la respuesta a esta brecha comienza a tomar forma fuera de Santiago, lo que resulta ideal según la autoridad sectorial pues ayuda a ampliar el desarrollo turístico y la oferta país. Durante Business Travel Expo, la subsecretaria destacó distintos proyectos que buscan ampliar la capacidad para recibir congresos y encuentros empresariales como uno en el Maule que se encuentra en construcción. Se trata del nuevo centro de convenciones dentro del Parque Ferial AGAC, cuya finalización está prevista para fines de este año. En Casablanca, en tanto, está previsto iniciar durante 2026 la construcción de un nuevo centro de convenciones en Viña Tunquén.

Por otro lado, la autoridad mencionó que en Viña del Mar, el proyecto Las Salinas propone la construcción de un futuro Centro de Convenciones, concebido para recibir congresos, encuentros empresariales y eventos internacionales de gran escala. Su salón principal aspira a convertirse en el mayor salón de convenciones de Chile.

El recinto será parte de un proyecto urbano y turístico más amplio, que contempla hotelería, además de comercio, servicios, parques y espacios públicos. La integración de estos usos busca generar un ecosistema capaz de sostener grandes encuentros y, al mismo tiempo, ampliar la actividad turística durante todo el año.

De acuerdo con lo señalado por la subsecretaria de Turismo, las regiones cumplen un rol clave en el crecimiento del turismo de negocios a nivel nacional, especialmente a medida que amplían su capacidad para recibir congresos y encuentros de mayor escala. En ese contexto, la ubicación de Las Salinas cobra gran relevancia en esta propuesta, pues sería un lugar integrado a espacios públicos y áreas verdes y con conectividad hacia Santiago y distintos puntos de la Región de Valparaíso. Con esa base, Viña del Mar podría competir por eventos que actualmente encuentran restricciones de infraestructura en Chile y además permitiría romper la estacionalidad de la actividad turística que es un punto importante para la ciudad, como lo indica el Pladetur de la Municipalidad de Viña del Mar 2025 – 2033.

“Tenemos una oportunidad muy importante, podemos transformar cada viaje de negocios en más turismo, más gasto, más empleo y más oportunidades para nuestras regiones. Queremos que Chile sea uno de los grandes hubs de negocios y reuniones de América Latina. Y que quien venga por negocios, se quede por Chile”, concluyó la subsecretaria.