Curaçao: la isla caribeña para disfrutar de música, playas, patrimonio y el North Sea Jazz Festival

Hay destinos que se conocen por sus playas y otros por su patrimonio, su gastronomía o su vida nocturna. Curaçao tiene la particularidad de reunirlos en una misma isla y, durante los primeros días de septiembre, sumará además uno de los grandes eventos musicales del Caribe: el Curaçao North Sea Jazz Festival, que este año vuelve con una programación que cruza jazz, soul, pop, música latina, reggae y ritmos caribeños.

La edición 2026 comenzará el martes 1 de septiembre con un concierto gratuito del músico cubano AFRO 23 en Kurá Hulanda Village. Los tres días principales del festival serán el jueves 3, viernes 4 y sábado 5 de septiembre en el World Trade Center de Piscadera Bay. El programa oficial contempla además una presentación de Kassav’ el domingo 6.

La cartelera es precisamente una muestra del carácter multicultural de la isla. Gente de Zona y Alain Pérez y La Orquesta abrirán la programación del jueves; el viernes será el turno, entre otros, de Rubén Blades junto a la Roberto Delgado Big Band, Toto, The Jacksons y Monty Alexander Jamericana. El sábado concentrará buena parte de los nombres más reconocidos internacionalmente, con J Balvin, Jon Batiste, Sean Paul, Stephen Marley, Al Di Meola, Branford Marsalis y Dianne Reeves.

Un festival como puerta de entrada a Curaçao

Más allá de la música, el festival ofrece una buena excusa para descubrir una isla que suele diferenciarse de otros destinos caribeños por su mezcla de influencias europeas, latinoamericanas y africanas.

Curaçao es uno de los cuatro países que conforman el Reino de los Países Bajos, junto con Países Bajos, Aruba y Sint Maarten. Desde 2010 tiene autonomía para gestionar sus asuntos internos y su capital es Willemstad. Geográficamente, se encuentra en el sur del Caribe, frente a la costa de Venezuela, y junto a Aruba y Bonaire integra las llamadas islas ABC.

Esa posición también ayuda a explicar parte de su identidad. La historia de la isla está marcada por la presencia indígena, la colonización europea y el comercio atlántico de esclavos. El resultado es una sociedad multicultural en la que el papiamento ocupa un lugar central: una lengua criolla que incorpora elementos del español, portugués, neerlandés, inglés, francés, lenguas africanas y arawak.

Es una mezcla que se percibe al caminar por Willemstad, donde los nombres, idiomas, arquitectura, restaurantes y expresiones locales construyen una identidad distinta a la imagen más homogénea que muchas veces se tiene del Caribe.

Willemstad, entre arquitectura colonial y espíritu caribeño

Una de las primeras paradas para cualquier viajero es Willemstad. Su centro histórico y puerto fueron inscritos por UNESCO como Patrimonio Mundial en 1997, debido a la conservación de su arquitectura y a la combinación de influencias europeas y caribeñas que caracteriza a la ciudad.

Punda, Pietermaai, Otrobanda y Scharloo forman parte de este paisaje urbano, marcado por antiguas construcciones coloniales, fortalezas, calles peatonales, restaurantes, galerías y fachadas de colores intensos.

El patrimonio, sin embargo, no funciona como un museo detenido en el tiempo. Willemstad es también uno de los principales centros de vida social de la isla, con una escena gastronómica y cultural que convive con edificios históricos y espacios renovados.

Para quienes llegan por el festival, recorrer la ciudad durante el día permite cambiar completamente de registro antes de volver a los conciertos durante la noche.

Más de 35 playas para prolongar el viaje

La otra cara de Curaçao está en su costa. La isla cuenta con más de 35 playas, desde pequeñas calas de aguas tranquilas hasta lugares especialmente atractivos para practicar snorkel y buceo.

El buceo es, de hecho, uno de los grandes atractivos naturales de Curaçao. La isla cuenta con más de 70 sitios de inmersión y numerosos puntos accesibles directamente desde la costa, una característica que la diferencia de otros destinos donde es necesario embarcarse para llegar a los arrecifes.

Para un viajero que combine el festival con vacaciones, esto permite diseñar días de ritmo completamente distinto: una mañana de playa o actividades en el mar, una tarde recorriendo Willemstad y una noche dedicada a la música.

Un Caribe que habla varios idiomas

Parte del atractivo de Curaçao está precisamente en que no responde completamente al imaginario tradicional del Caribe.

Aunque el neerlandés es uno de los idiomas oficiales, en las calles se escucha principalmente papiamento, además de inglés y español. Esa diversidad lingüística refleja una historia en la que confluyeron distintas comunidades y tradiciones.

También aparece en la gastronomía. La cocina local recoge influencias europeas, latinoamericanas, africanas y caribeñas, mientras productos como el pescado, los mariscos, el queso, las especias y el famoso licor Blue Curaçao —elaborado a partir de la naranja amarga laraha— forman parte de la identidad gastronómica de la isla.

Así, la experiencia turística no se limita a pasar de la playa al concierto. La invitación es a conocer una cultura que se construyó precisamente a partir del encuentro entre distintas regiones del mundo.

Septiembre: música y clima caribeño

Otro de los argumentos para visitar Curaçao en esta época del año es su ubicación. La isla se encuentra fuera del cinturón de huracanes y mantiene temperaturas cálidas durante todo el año, con un promedio cercano a los 27 °C.

Para el viajero que llega desde Chile, esto permite pensar el festival como parte de unas vacaciones más extensas y no necesariamente como un viaje exclusivamente musical.

La fórmula puede ser sencilla: llegar a Willemstad, recorrer el centro histórico, dedicar algunos días a las playas y el mar, probar la gastronomía local y reservar las noches del festival para una cartelera que este año combina generaciones y estilos musicales muy distintos.

Porque, aunque el Curaçao North Sea Jazz Festival sea la razón para marcar septiembre en el calendario, la isla tiene suficientes argumentos para que el viaje continúe cuando termine el último concierto.