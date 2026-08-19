Sargazo en playas: cómo la invasión de algas está afectando a los principales destinos turísticos

La postal del Caribe está cambiando. A las tradicionales imágenes de playas de arena blanca, aguas turquesas y palmeras se suma, cada vez con mayor frecuencia, otra escena: enormes acumulaciones de algas pardas que llegan a la orilla, cubren parte de la arena y obligan a desplegar equipos y maquinaria para retirarlas.

Se trata del sargazo, una macroalga marina que normalmente flota en el océano y que cumple una función ecológica importante como refugio y fuente de alimento para peces, tortugas, invertebrados y aves. El problema aparece cuando las cantidades son extraordinarias y las corrientes transportan esas masas hacia las costas.

Y aunque el Caribe es actualmente uno de los territorios más afectados, el fenómeno tiene una dimensión mucho mayor. El llamado Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico se extiende desde las costas de África occidental hasta el Caribe y el Golfo de México, atravesando miles de kilómetros del Atlántico tropical.

2026: un año excepcional para el sargazo

La magnitud alcanzada durante este año explica por qué el tema se ha instalado con fuerza en la agenda turística.

De acuerdo con la NASA, 2026 es el segundo año con mayor cantidad de sargazo registrada por satélite, solo por detrás de 2025. Pero a escala regional el escenario es todavía más extraordinario: durante junio, tanto el mar Caribe como el Golfo de México alcanzaron récords históricos de biomasa. En el Caribe oriental se estimaron unos 9 millones de toneladas métricas y en el occidental, 3,6 millones; el Golfo registró cerca de 5 millones.

La formación de este gran cinturón se viene observando desde 2011. Según investigaciones recientes, su comportamiento está determinado por una combinación de factores físicos y ecológicos, entre ellos las corrientes oceánicas, los vientos y la disponibilidad y reciclaje de nutrientes.

Esto explica también por qué no todos los destinos reciben la misma cantidad de algas. El sargazo no avanza como una masa uniforme: las corrientes y los vientos determinan qué zonas terminan recibiendo las mayores acumulaciones.

México: Cancún, Riviera Maya y Tulum, entre los más afectados

El impacto turístico más visible se encuentra en Quintana Roo, donde están algunos de los destinos de playa más populares de México.

Cancún, Playa del Carmen, Tulum y otros puntos de la Riviera Maya enfrentan durante 2026 una temporada particularmente complicada. A mediados de agosto, México ya había retirado más de 105.000 toneladas de sargazo de sus costas durante el año, superando el récord registrado anteriormente. Playa del Carmen aparece entre las zonas con mayores volúmenes.

La situación ha obligado a reforzar la estrategia de limpieza. El Gobierno mexicano está utilizando embarcaciones especializadas, barreras de contención y equipos para interceptar el sargazo antes de que llegue a la arena. Según información oficial, en 2026 se han desplegado 11 buques sargaceros costeros, un buque oceánico, una embarcación anfibia y más de 16 kilómetros de barreras de contención.

El desafío tiene una dimensión económica considerable. Hoteles, restaurantes, municipios y autoridades locales deben invertir permanentemente en la recolección, mientras el atractivo de las playas puede verse afectado cuando las algas se acumulan en grandes cantidades.

En el caso de Quintana Roo, estimaciones citadas por Reuters sitúan en alrededor de US$2.000 millones anuales el impacto económico potencial del sargazo para el estado, considerando sus efectos sobre actividades vinculadas al turismo.

Punta Cana, Puerto Rico y las islas del Caribe

República Dominicana tampoco está ajena al fenómeno. Punta Cana y otros sectores de la costa oriental dominicana pueden recibir importantes cantidades de sargazo durante la temporada, aunque la intensidad cambia según las condiciones oceanográficas y la ubicación específica de cada playa.

Para los hoteles todo incluido, que tienen en la playa uno de sus principales argumentos de venta, el fenómeno representa un desafío especialmente relevante. La limpieza puede mantener la arena en buenas condiciones, pero cuando las arribazones son muy grandes resulta difícil evitar que las algas lleguen al agua y permanezcan en la costa.

Puerto Rico también forma parte de las zonas expuestas al fenómeno. El sargazo puede llegar especialmente a sectores de la costa sur y este, dependiendo de las corrientes y los vientos.

Lo mismo ocurre en distintas islas del Caribe oriental. Barbados y otros territorios pueden registrar importantes arribazones, pero con una característica que se repite en prácticamente toda la región: una playa puede estar muy afectada mientras otra, relativamente cercana, permanece limpia.

Por eso resulta difícil hablar de un “Caribe cubierto de sargazo”. La realidad es mucho más dinámica.

Los sistemas de monitoreo de NOAA y la Universidad del Sur de Florida utilizan información satelital para calcular el riesgo de llegada del sargazo a las costas y clasificarlo según distintos niveles.

Florida: el problema llegó a Estados Unidos

Uno de los mejores ejemplos para entender que el sargazo no es exclusivamente caribeño está en Estados Unidos.

Florida, y particularmente el área de Miami, ha experimentado grandes arribazones durante 2026. En julio, Miami-Dade retiró alrededor de 9.000 toneladas de sargazo, un récord para el condado, que administra unos 17 millas de costa.

Las corrientes han transportado grandes cantidades hacia los Cayos de Florida y la costa este del estado, mientras otras zonas, como la costa oeste, han tenido una situación diferente.

El fenómeno demuestra hasta qué punto las condiciones locales pueden modificar el impacto turístico. No basta con saber que existe mucho sargazo en el Atlántico: hay que determinar hacia dónde lo están llevando las corrientes.

¿Por qué se ha convertido en un problema turístico?

En alta mar, el sargazo no es necesariamente negativo. De hecho, es parte del ecosistema oceánico.

El problema comienza cuando grandes cantidades se concentran cerca de las playas, donde se pierde parte del atractivo que busca el viajero que reserva unas vacaciones de sol y playa.

Además, cuando el sargazo queda acumulado y comienza a descomponerse, libera sulfuro de hidrógeno, generando olores desagradables.

Las acumulaciones pueden formar verdaderas barreras naturales en la orilla y dificultar el ingreso al mar. Hay costos de limpieza, donde los destinos turísticos deben invertir en trabajadores, maquinaria, barreras y embarcaciones para retirar las algas.

¿Dónde revisar la situación del sargazo?

Para quienes están planificando un viaje al Caribe, revisar la presencia de sargazo antes de viajar puede ser tan importante como consultar el pronóstico del tiempo. Existen herramientas científicas que permiten observar tanto la cantidad de algas que se encuentran en el océano como el riesgo de que lleguen a las costas.

Una de las principales fuentes es el Sargassum Watch System (SaWS), desarrollado por el Optical Oceanography Laboratory de la University of South Florida. Utiliza información satelital para detectar y seguir el sargazo en prácticamente tiempo real y permite consultar mapas de distintas zonas del Atlántico tropical, el Caribe y el Golfo de México. Además, sus imágenes pueden mostrar la densidad del sargazo durante los últimos días.

Otra herramienta especialmente útil para los viajeros es el Sargassum Inundation Risk (SIR) de la NOAA, desarrollado en conjunto con la University of South Florida. Este sistema se actualiza diariamente y permite conocer el riesgo de que el sargazo llegue a la costa, clasificándolo en cuatro niveles: bajo, advertencia, medio y alto. El mapa contempla regiones como el Caribe, Centroamérica, las Antillas Mayores y Menores, Sudamérica y el Golfo de México.

Eso sí, estos mapas deben interpretarse como una referencia regional y no como una garantía de que una playa específica estará limpia. Las corrientes y los vientos pueden modificar rápidamente la distribución del sargazo y las condiciones pueden ser diferentes incluso entre playas cercanas. Por eso, antes de viajar conviene complementar estos mapas con información actualizada del hotel, las autoridades locales o los operadores turísticos del destino.

Un desafío que llegó para quedarse

Todavía existen muchas preguntas sobre cómo evolucionará el fenómeno en los próximos años. Lo que sí está claro es que el sargazo dejó de ser una rareza ocasional.

Desde 2011, las grandes arribazones se han convertido en un fenómeno recurrente en el Caribe y el Golfo de México. Y el crecimiento del Gran Cinturón de Sargazo del Atlántico ha obligado a gobiernos y comunidades turísticas a desarrollar nuevas formas de monitoreo, recolección y aprovechamiento.

La paradoja es que el mismo sargazo que representa un problema cuando llega a una playa puede ser beneficioso en el océano abierto. El desafío, entonces, no consiste simplemente en eliminarlo, sino en encontrar mecanismos para anticipar sus movimientos, proteger los ecosistemas y reducir su impacto sobre las comunidades que dependen del turismo.

Para el Caribe y otros destinos del Atlántico, el escenario turístico está cambiando. Y en 2026, mientras algunas playas luchan por retirar toneladas de algas, otras aprovechan su ubicación para ofrecer precisamente aquello que los viajeros buscan: arena limpia, agua transparente y un mar libre de sargazo.