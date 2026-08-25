Región de Coquimbo busca impulsar la reactivación de sus destinos turísticos tras sistemas frontales

El turismo es uno de los principales motores económicos de la Región de Coquimbo. Desde el Valle de Elqui y sus reconocidas experiencias de astroturismo, hasta las playas de La Serena y Coquimbo, las rutas del pisco, el enoturismo, la gastronomía costera y los paisajes naturales del Limarí y Choapa, la actividad turística genera empleo, dinamiza a pequeñas y medianas empresas y sostiene a cientos de emprendedores locales.

Por ello, tras los recientes sistemas frontales que afectaron a parte de la región, autoridades, municipios y gremios turísticos buscan reforzar la confianza de los viajeros y mostrar que gran parte de sus destinos se encuentran operativos y preparados para recibir visitantes.

Por eso la Región de Coquimbo llegará a Santiago para invitar a descubrir sus atractivos turísticos el viernes 28 de agosto en Sky Costanera y el sábado 29 en Parque Arauco, entre las 11:00 y las 21:00 horas.

La actividad se enmarca dentro del trabajo de promoción y reactivación turística impulsado por la Dirección Regional de Sernatur Coquimbo y financiado a través del FNDR de Competitividad, con el objetivo de recuperar la confianza de los visitantes, fortalecer la actividad turística y mostrar la diversidad de experiencias disponibles en el territorio.

La iniciativa adquiere especial relevancia luego de los sistemas frontales que afectaron a la Región de Coquimbo durante julio y agosto, los que generaron impactos en conectividad, infraestructura y algunos servicios turísticos. En este contexto, uno de los principales desafíos ha sido comunicar la situación real de los distintos destinos y evitar una percepción generalizada de afectación de toda la región.

Bajo este escenario, la activación busca relevar que la Región de Coquimbo ofrece mucho más que sol y playa, poniendo en valor una amplia oferta que incluye astroturismo, enoturismo y pisco, gastronomía, turismo rural, naturaleza, aventura, bienestar y patrimonio. Esta diversidad se articula con la nueva marca regional: “Región de Coquimbo, todo lo que amas, bajo las estrellas”.

En este marco, el gobernador regional, Cristóbal Juliá, señaló que “a través de esta activación, y de la mano de Sernatur, estamos respondiendo de manera contundente al llamado del gremio turístico y su necesidad de reactivar el sector, al dar las señales necesarias para que el mercado nacional e internacional puedan llegar a nuestra región con total tranquilidad, porque tendremos nuestros destinos habilitados para que pasen unas vacaciones como corresponde. Por eso, iremos con un gran contingente de municipios, gremios y emprendedores y emprendedoras a mostrar lo mejor de la Región de Coquimbo”.

Durante ambas jornadas, los asistentes podrán conocer parte de la riqueza natural, cultural, gastronómica y turística de la región a través de una experiencia inmersiva, con degustaciones, coctelería, información turística, astroturismo y otras sorpresas.

Por su parte, la directora de Sernatur Coquimbo, Angélica Funes, recalcó que “vamos a estar en dos espacios con público final. En un trabajo colaborativo con Sky Costanera, queremos llegar principalmente a los turistas chilenos, argentinos y brasileños, que buscan un sello distintivo en sus viajes y que nosotros, con nuestra oferta wellness, enoturismo y astroturismo, creemos que somos el destino perfecto; mientras que en Parque Arauco, como socio estratégico para esta actividad, apuntamos especialmente al turista nacional, que puede escaparse en estas Fiestas Patrias o estar pensando en las próximas vacaciones estivales. Vamos con una oferta contundente del destino Región de Coquimbo y el apoyo de instituciones y gremios para que esta activación en los dos días sea un éxito”.

La programación contempla además activaciones gastronómicas a cargo de la Corporación Regional de Desarrollo Productivo, con la participación de Eugenio Melo, reconocido chef oriundo de Ovalle, académico y presentador de televisión, ampliamente conocido por conducir el programa Recomiendo Chile de Canal 13; y Edgardo Aguilera, destacado chef ejecutivo e instructor gastronómico especializado en el rescate y difusión de la cocina tradicional chilena.

También habrá presentaciones de Pisco Chile para poner en valor este producto regional con denominación de origen. Durante la tarde se sumarán experiencias de bienestar a cargo de las corporaciones de turismo de Paihuano y Vicuña, además de una experiencia de astroturismo vinculada al Observatorio Comunal Mamalluca, que incluirá observación de estrellas y de la luna junto con una charla de un astrónomo de su equipo.

Una de las primeras comunas en confirmar su participación fue Paihuano, a través de la Agrupación Alto Elqui. Su presidenta, Ana Callejas, manifestó que “esta es una iniciativa súper necesaria en este momento, en dos excelentes lugares para encontrarnos con el tipo de público que queremos que venga a nuestro destino, que sentimos que lo va a valorar, que realmente es el tipo de persona a la que el Valle de Elqui, Limarí y Choapa pueden responder en sus necesidades de entretenimiento, experiencias, descanso y bienestar. Por eso estamos apoyando esta acción al 100 %, porque está muy bien pensada y organizada para los desafíos actuales del sector”.

La experiencia contará con una puesta en escena que incluirá pantalla LED, videos de las experiencias que los visitantes pueden disfrutar en la Región de Coquimbo, atención de público, premios y concursos. La animación estará a cargo de Nabila del Mar, rostro regional y actual participante del reality de Canal 13 Vecinos al Límite, quien además cuenta con una comunidad cercana a los 100 mil seguidores en redes sociales.

Con esta activación, la Región de Coquimbo busca acercar sus destinos y experiencias al público de Santiago, reforzando el llamado a conocer sus distintos territorios y contribuyendo a la reactivación de una actividad que genera oportunidades para municipios, gremios, empresas, emprendedores y comunidades locales de las 15 comunas de la región.