Travel Sale: cómo encontrar vuelos baratos y aprovechar hasta 60% de descuento en paquetes de viaje

El Travel Sale llega desde el 31 de agosto al 2 de septiembre, según informa la Cámara de Comercio de Santiago, con descuentos de hasta 60% en distintos destinos. Encontrar vuelos baratos requiere fijarte en los aspectos que verás a continuación.

¿Cómo comparar precios de vuelos baratos y alojamiento con rapidez y eficiencia?

Cotizar bien significa mirar más allá del número que más llama la atención en la pantalla. Los precios promocionales pueden ser muy distintos entre sí.

Compara las tarifas alrededor de la fecha que quieres : volar de lunes a viernes suele salir más barato que hacerlo el fin de semana.

: volar de lunes a viernes suele salir más barato que hacerlo el fin de semana. Revisa las condiciones sobre el equipaje : algunas tarifas solo cubren un bolso de mano, y eso puede encarecer el viaje si no lo tienes previsto.

: algunas tarifas solo cubren un bolso de mano, y eso puede encarecer el viaje si no lo tienes previsto. Reserva lo antes posible: los mejores descuentos son los que primero se agotan y luego no vuelven a aparecer.

Cuándo conviene adquirir paquetes de viajes en vez de comprar cada servicio por separado

Coordinar el vuelo, el hotel y los traslados por tu cuenta puede salir más caro de lo que parece, sobre todo si el destino te resulta desconocido, implica varias ciudades o etapas.

Por eso, los paquetes de viajes que agrupan todo en una sola reserva, con un precio cerrado desde el inicio, suelen ser la alternativa más práctica para los viajeros, en especial los que van en grupo o en familia.

Esta modalidad también ordena el presupuesto y evita sorpresas de último momento. Además, si prefieres simplificarte la vida y no quieres pasar horas cotizando por tu cuenta, esta suele ser la vía más cómoda para concretar tu meta.

¿Qué averiguar sobre el alojamiento antes de elegirlo?

El precio por noche no refleja el costo total del viaje. El tipo de habitación, el régimen de comidas y las políticas de cambio influyen directamente en cuánto terminarás gastando durante la estadía completa.

Fíjate en la ubicación : estar cerca del transporte público ahorra tiempo y dinero en traslados diarios.

: estar cerca del transporte público ahorra tiempo y dinero en traslados diarios. Confirma si incluye desayuno : esto reduce bastante el gasto en alimentación y te permite salir a recorrer con energía.

: esto reduce bastante el gasto en alimentación y te permite salir a recorrer con energía. Revisa la flexibilidad que te brindan: contar con facilidades, por ejemplo, si surge un cambio de fecha ayuda si surge un imprevisto de último minuto es muy conveniente.

Ten presente que un buen hospedaje potencia el ahorro real de la promoción.

Cuotas sin interés y promociones por tiempo limitado

Prepararte para esas fechas también pasa por conocer las opciones de pago disponibles. Hay distintas tarjetas que habilitan cuotas fijas sin intereses, lo que permite comprar con anticipación sin descuadrar las finanzas del mes. Confirma las facilidades de la tuya y las ofertas que te brinda la agencia o aerolínea con la que viajarás.

Durante el Travel Sale puedes encontrar promociones como las ofertas relámpago. Lo ideal es que para esa fecha ya tengas definido tu destino, presupuesto y medio de pago, para estar a un clic de distancia del destino que deseas.

No dejes pasar la oferta que estabas esperando

Coloca tu alarma apenas comience este Travel Sale, porque los cupos son limitados y los más convenientes no duran mucho. Si te preparas bien con estos consejos y eres de los primeros en reservar, tendrás acceso a una mayor variedad de promociones, porque una vez que se van, ya no regresan.

Ya sea que coordines tu itinerario por tu cuenta o bien prefieras resolverlo con paquetes de viajes, todavía tienes tiempo suficiente para prepararte y no perderte los descuentos de hasta un 60% antes que se agoten.