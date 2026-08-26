Brasil seduce a los chilenos: récord de viajes y nuevas rutas directas impulsan el turismo

Brasil atraviesa uno de sus mejores momentos como destino turístico para los chilenos. Entre enero y julio de 2026, 516.095 viajeros provenientes de Chile ingresaron al país, la cifra más alta registrada hasta ahora y un crecimiento de 4,26% respecto al mismo período del año anterior.

El dato, difundido por Embratur junto al Ministerio de Turismo de Brasil y la Policía Federal, confirma una tendencia que se ha consolidado en los últimos años: Brasil ya no es solo una alternativa para las vacaciones de verano, sino uno de los destinos internacionales preferidos por los chilenos.

Actualmente, Chile es el segundo mayor mercado emisor de turistas hacia Brasil, superando incluso a Estados Unidos y ubicándose solo detrás de Argentina.

Más vuelos, más destinos y viajes más cortos

Parte importante de este crecimiento se explica por la expansión de la conectividad aérea. En los últimos tres años, la oferta de vuelos entre ambos países aumentó cerca de un 70%.

Mientras en 2023 existían poco más de 1,1 millones de asientos disponibles, para 2026 la cifra supera los 2 millones. En paralelo, el número de vuelos pasó de 5.688 a 9.624 operaciones anuales.

Esta mayor conectividad ha permitido que los viajeros chilenos no solo lleguen a Río de Janeiro o São Paulo, sino también accedan de forma directa a destinos del nordeste brasileño, tradicionalmente más difíciles de alcanzar.

“Brasil pasó de ser una opción ocasional a convertirse en uno de los destinos internacionales favoritos de los chilenos. La combinación de conectividad, playas, cultura y naturaleza explica este crecimiento”, señaló Bruno Reis, presidente de Embratur.

Río sigue liderando, pero el sur de Brasil gana terreno

Aunque Río de Janeiro continúa siendo la puerta de entrada más popular para los visitantes chilenos, el sur de Brasil sigue aumentando su atractivo.

Entre enero y julio de este año:

Río de Janeiro recibió 239.041 turistas chilenos.

Santa Catarina alcanzó 143.771 visitantes, creciendo 15,7%.

La región sur en su conjunto concentró casi un tercio de todas las llegadas provenientes de Chile.

El fenómeno tiene explicación. Destinos como Florianópolis, Balneário Camboriú y Bombinhas ofrecen playas, infraestructura turística y una cercanía cultural que resulta especialmente atractiva para las familias chilenas.

Sin embargo, el mayor crecimiento se observó en Pernambuco, donde las llegadas de turistas chilenos aumentaron un 75,6%, impulsadas por las nuevas conexiones aéreas y el interés por destinos como Recife y Porto de Galinhas.

Del invierno chileno al verano brasileño en pocas horas

La estacionalidad también sigue siendo clave. Cerca del 63% de los viajes de chilenos a Brasil durante 2026 se concentraron entre enero y marzo, coincidiendo con las vacaciones escolares, Año Nuevo y Carnaval.

Pero la aparición de vuelos directos hacia el nordeste brasileño está comenzando a cambiar esa dinámica. Hoy es posible escapar del invierno chileno y llegar a playas tropicales en menos de seis horas.

Fortaleza: dunas, kitesurf y playas interminables

Fortaleza se ha convertido en una de las grandes apuestas del turismo brasileño para el mercado chileno. Desde la ciudad es posible combinar días de playa con excursiones a Cumbuco, uno de los principales destinos de kitesurf de América Latina, o continuar hacia Jericoacoara, famoso por sus dunas, lagunas y ambiente relajado.

La gastronomía local también forma parte de la experiencia, con pescados frescos, mariscos, tapiocas y platos tradicionales del estado de Ceará.

Recife y Porto de Galinhas: historia, cultura y piscinas naturales

Recife ofrece una mezcla única de patrimonio histórico, vida urbana y mar. Sus puentes, canales y barrios coloniales conviven con extensas playas y una vibrante escena cultural.

A pocos kilómetros aparece Olinda, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, mientras que más al sur Porto de Galinhas sigue siendo uno de los destinos de playa más admirados de Brasil gracias a sus piscinas naturales formadas entre arrecifes.

Río de Janeiro: el clásico que nunca pasa de moda

Con vuelos de poco más de cuatro horas desde Santiago, Río de Janeiro continúa siendo la opción más accesible para quienes buscan una escapada rápida.

Las playas de Copacabana, Ipanema y Leblon siguen siendo protagonistas, pero la ciudad ofrece mucho más: senderos en el Parque Nacional de Tijuca, experiencias gastronómicas, historia afrobrasileña en la zona portuaria y visitas a espacios emblemáticos vinculados al Carnaval.

Un destino cada vez más cercano para los chilenos

Brasil es actualmente el tercer destino internacional más visitado por los chilenos y el primero entre aquellos que no comparten frontera con Chile.

Según los datos oficiales, el 14,3% de los viajes internacionales realizados por chilenos en 2025 tuvo como destino Brasil. El principal motivo sigue siendo el turismo de sol y playa, seguido por la cultura, la naturaleza y las actividades de aventura.

La combinación de vuelos directos, tiempos de viaje reducidos, diversidad de experiencias y una creciente oferta turística explica por qué cada vez más chilenos eligen cruzar el continente para disfrutar de unos días junto al mar.

Y todo indica que esa tendencia seguirá creciendo.