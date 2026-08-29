La pequeña ciudad escocesa que busca migrantes para frenar la caída de su población

“Cuando desaparece el trabajo, desaparece la gente”, dice Muriel, una de las decenas de residentes de edad avanzada reunidos en el Lyle Gateway Community Cafe, a tiro de piedra de la calle principal.

Entre partidas de ping-pong y almuerzos abundantes y económicos, el grupo recuerda una ciudad vibrante, llena de gente y tiendas a las que querían ir.

Ahora reina el desánimo, y palabras como “deprimente” y “vacío” salpican la conversación. Los jubilados también se muestran escépticos ante la estrategia de repoblación del ayuntamiento. Si bien les agrada la llegada de inmigrantes, se preguntan hasta qué punto sería sostenible dicha afluencia.

El ayuntamiento necesita cientos de inmigrantes más cada año solo para mantener estable la población.

—¿Dónde podrían trabajar? —pregunta Pamela—. La gente de Greenock no consigue trabajo, ni hablar de traer a otras personas.

Más funerales que bautizos

Visitamos la cafetería que se encuentra en Lyle Kirk, donde Jonathan Fleming ha sido el pastor de la Iglesia de Escocia durante los últimos cinco años.

Él experimenta de primera mano la crisis de despoblación de la ciudad. Su iglesia celebra “muchos más funerales que bodas y bautizos”, explica.

“Y ese cambio es mucho más drástico que antes”.

La iglesia ha estado apoyando recientemente a algunos refugiados iraníes, y su experiencia es aleccionadora, afirma Fleming. Están desesperados por encontrar trabajo remunerado, pero no lo consiguen.

“Quieren contribuir a la comunidad. Quieren ser independientes y no depender de la ayuda financiera, pero no pueden hacerlo; de hecho, en cierto modo, están atrapados en ella”.

El número de personas que llegan a Inverclyde procedentes del extranjero se ha triplicado en los últimos tiempos, hasta alcanzar las 750 al año desde 2023. Cientos de migrantes africanos se han asentado en la zona, así como refugiados de Ucrania, Afganistán y otros países, muchos de ellos con historias positivas que contar.

Como parte de su plan de repoblación, el ayuntamiento ofrece clases de inglés para quienes las necesiten y ayuda para acceder a empleos cualificados. Asimismo, se apoya a los centros educativos para que impartan una educación inclusiva y antirracista.

Mo Almalarashid llegó a Greenock en 2018 como refugiado sirio sin saber una palabra de inglés. Dice que encontró una comunidad que lo apoyó y, tras estudiar mucho, ahora trabaja como instructor en un gimnasio local. “Siempre hubo gente dispuesta a ayudarme”, afirma.

Pero ha habido tensiones.

Un adolescente local fue condenado a 10 años de prisión el año pasado por planear un asesinato en masa en la mezquita local.

Y en junio, una protesta frente a un hotel local que alojaba a solicitantes de asilo resultó en la acusación de una mujer por un delito de odio y en heridas a tres agentes de policía.

Sin embargo, en las elecciones al Parlamento escocés de mayo, Reform UK, que hace campaña activamente para reducir la inmigración a nivel nacional, quedó en un distante tercer lugar en Inverclyde, a unos 8.500 votos del candidato ganador del SNP (Partido Nacional Escocés), a pesar de haber presentado a su líder escocés en la circunscripción.

Razones para quedarse

Otras áreas administrativas locales se enfrentarán al mismo desafío de despoblación que Inverclyde en los próximos años. Se prevé que la población de Escocia, Gales e Irlanda del Norte comience a disminuir en la próxima década.

Stephen McCabe, quien ha liderado casi exclusivamente el consejo municipal de Inverclyde, controlado por el Partido Laborista desde 2007, cree que su plan de repoblación está empezando a surtir efecto. Según él, la población se ha estabilizado en los últimos dos años, principalmente gracias a la inmigración.

La repoblación es la base de todo lo que el Ayuntamiento de Inverclyde espera lograr, afirma McCabe, desde proyectos de vivienda y la renovación de edificios escolares hasta, quizás lo más importante, la creación de empleo.

De pie a orillas del río Clyde, McCabe vislumbra oportunidades en los sectores marítimo, de energías renovables y de defensa, reimaginando el uso del río para el siglo XXI; aunque para ello necesitarán un importante apoyo de los gobiernos escocés y británico.

Cuando se le pregunta sobre los solicitantes de asilo, a quienes en su mayoría no se les permite trabajar mientras esperan las decisiones del Ministerio del Interior, el político reconoce que existe “cierta inquietud”.

Si bien el ayuntamiento ha participado “voluntariamente” en un programa de reubicación del Ministerio del Interior, acogiendo a más de 200 personas que solicitaban asilo, él cree que a la zona “se le ha asignado una parte desproporcionada”, y se dice que un contratista del Ministerio del Interior compró varias casas en la zona.

Pero los inmigrantes y refugiados que pueden trabajar son bienvenidos en Inverclyde, afirma McCabe.

“Sin esas personas, nuestro sistema de salud estaría en serios aprietos… Los refugiados que han llegado han traído beneficios a esta zona. Traerán ambición. Traerán niños a esta zona”.

La población de Greenock no solo está disminuyendo, sino que también está envejeciendo. La falta de niños ha provocado el cierre de una guardería, mientras que las personas mayores tienen mayores necesidades de salud.