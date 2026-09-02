Miami, uno de los destinos favoritos de los chilenos, ya es más caro que Nueva York y Los Ángeles

Miami es uno de los destinos favoritos de los chilenos que viajan a Estados Unidos, atraídos por sus playas, clima y oferta comercial. Sin embargo, la ciudad que durante años se consolidó como un polo turístico y residencial para visitantes latinoamericanos enfrenta un nuevo escenario: su costo de vida ya supera al de Nueva York y Los Ángeles, impulsado principalmente por el fuerte aumento del precio de la vivienda.

Miami supera a Nueva York en costo de vida

El índice de paridad de precios regionales de la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos (BEA) situó a Miami-Fort Lauderdale-West Palm Beach en 114,15 puntos durante 2024. Con este resultado, la zona superó por primera vez a Nueva York, que alcanzó 112,56 puntos, y a Los Ángeles, con 113,56.

Solo San Francisco se ubicó por encima de Miami, con 115,61 puntos.

El indicador toma como referencia un valor de 100 para el promedio nacional de Estados Unidos y considera los precios relativos de la vivienda, los alimentos, los bienes y los servicios. Por lo tanto, una cifra superior a 100 refleja costos por encima del promedio del país.

El resultado da cuenta de una transformación en una ciudad que durante los últimos años ha atraído a nuevos residentes y trabajadores remotos, además de convertirse en destino para personas de grandes patrimonios.

El problema está principalmente en la vivienda

Uno de los principales factores detrás del aumento del costo de vida en Miami es el precio de las propiedades.

De acuerdo con los antecedentes citados en la información, el valor de las propiedades en Miami-Dade aumentó un 76% desde la pandemia de covid-19, alcanzando una media de US$580.000 en marzo pasado, según Homes.com.

“Cuando ocurrió la pandemia esto se convirtió en ese lugar al que todos querían mudarse”, explicó a EFE Audrey Arenas, subdirectora de Miami Homes For All, organización que trabaja en la búsqueda de soluciones para facilitar el acceso a viviendas más asequibles.

El fenómeno estuvo marcado, entre otros factores, por la llegada de trabajadores remotos cuyos ingresos eran superiores a los salarios habituales del sur de Florida.

“Como muchas de esas personas eran trabajadores remotos, sus salarios eran muy diferentes en comparación con el salario típico del sur de Florida. Así que, lo que estamos viendo es que los costos de vivienda crecen todos los días, pero nuestros salarios simplemente no están a ese mismo nivel”, señaló Arenas.

Salarios más bajos que en Nueva York

El encarecimiento adquiere otra dimensión al comparar los precios con los ingresos.

Según los últimos datos de la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos (BLS), el salario promedio anual en Miami alcanza los US$67.190, mientras que en Nueva York llega a US$86.310.

La diferencia equivale a un salario promedio 22,15% menor en Miami.

A esto se suma la brecha entre los ingresos de los hogares y el dinero necesario para cubrir sus gastos. Un informe de United Way Miami citado por Arenas señala que las familias de Miami-Dade ingresan, en promedio, US$72.311 al año, pero necesitan US$89.844 para “sobrevivir”.

“Hay este círculo vicioso de crecientes costos, pero ingresos insuficientes para muchos hogares. Y eso es lo que estamos viendo a lo largo del condado de Miami-Dade de por qué la gente no puede pagarse una vivienda en este momento. La simple verdad es que no contamos con suficiente vivienda de bajo costo”, afirmó Arenas.

Miami atrae a los ultrarricos

El aumento de los precios coincide con la transformación de Miami en un polo de atracción para personas de grandes patrimonios.

Según el informe Ciudades más ricas del mundo, elaborado por Henley & Partners, la cantidad de millonarios residentes en la metrópoli aumentó un 94% entre 2014 y 2024, hasta llegar a 38.800 personas.

El fenómeno también se refleja en algunas operaciones inmobiliarias de alto valor. Este año, Mark Zuckerberg adquirió una mansión en Indian Creek por US$170 millones. En ese mismo lugar tienen residencia Jeff Bezos e Ivanka Trump.

La llegada de grandes fortunas, sin embargo, convive con dificultades para quienes ya viven en la zona.

Una investigación de la organización laboral Unite Here, divulgada esta semana, situó la tasa general de pobreza de Miami en 19,4%, escenario que evidencia la distancia entre el crecimiento económico y la capacidad de los hogares para afrontar los costos cotidianos.

Una ciudad más cara, pero con menos habitantes

El encarecimiento de Miami también coincide con una disminución de su población.

Según datos del Censo de Estados Unidos, Miami-Dade perdió 10.115 habitantes entre julio de 2024 y julio de 2025.

Para Arenas, esta situación refleja una desigualdad creciente entre quienes pueden acceder a los precios actuales y quienes dependen de ingresos locales.

La experta advirtió sobre una “drástica desigualdad de ingresos en la que es duro para una persona regular de Miami encontrar vivienda”, pese a la llegada de nuevos negocios a la zona.

“Hay viviendas disponibles, lo vemos todo el tiempo, si vives en Miami, hay todos estos edificios que están disponibles, pero no es costeable”, lamentó.

El contraste entre el atractivo de Miami para nuevos residentes y el aumento del costo de vida plantea así uno de los principales desafíos de la ciudad: la existencia de viviendas disponibles no necesariamente significa que estas sean accesibles para quienes perciben los salarios habituales de la zona.