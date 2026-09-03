Sernatur amplía Gira de Estudio: 2.400 estudiantes de 7° y 8° básico viajarán por Chile

Con el objetivo de fortalecer el aprendizaje fuera del aula y acercar a niños y niñas a los destinos turísticos del país, el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur) y la Subsecretaría de la Niñez lanzaron oficialmente “Experiencia Educativa”, una nueva modalidad del programa Gira de Estudio, que beneficiará a 2.400 estudiantes de séptimo y octavo básico de las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

La iniciativa fue presentada en la Escuela Básica José Toribio Medina de Ñuñoa y busca que los viajes escolares se conviertan en una herramienta de aprendizaje integral, incorporando contenidos relacionados con la historia, la biodiversidad, el patrimonio cultural y la sostenibilidad de los destinos visitados.

El programa contempla una inversión pública superior a los 300 millones de pesos, permitiendo que estudiantes de 60 establecimientos educacionales accedan a viajes de tres días y dos noches con una subvención estatal cercana al 70% del valor total del paquete turístico. Los destinos incluidos en esta primera etapa son El Quisco, Rapel, Cajón del Maipo, Romeral y Santiago Urbano.

Turismo educativo: aprender viajando por Chile

La nueva modalidad busca potenciar el aprendizaje experiencial, promoviendo actividades educativas, culturales y recreativas que complementen los contenidos escolares y fortalezcan habilidades socioemocionales.

Durante el lanzamiento, el subsecretario de la Niñez, Marcelo Sánchez, destacó que la iniciativa permitirá que los estudiantes desarrollen capacidades de convivencia y aprendizaje significativo a través del turismo.

“Buscamos mejorar la experiencia educativa de los niños a través del turismo, complementando su formación con la biodiversidad, la historia y los paisajes de Chile, además de fortalecer habilidades de convivencia y aprendizaje”, señaló la autoridad.

Por su parte, el director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, explicó que este piloto permitirá acercar el programa Gira de Estudio a estudiantes de enseñanza básica por primera vez.

“Esta Experiencia Educativa permitirá que niños y niñas tengan un aprendizaje significativo fuera del aula, mientras fortalecen la convivencia escolar y conocen distintos destinos turísticos del país”, indicó.

Impacto en el turismo y la economía local

Además de los beneficios educativos, el programa busca impulsar el turismo interno durante temporadas de menor demanda, generando actividad económica en diversos destinos del país.

En esta primera versión, serán 34 microempresas turísticas las que participarán de la iniciativa, incluyendo alojamientos, restaurantes, servicios de transporte, guías turísticos, emprendimientos de artesanía y actividades recreativas.

De esta forma, la alianza entre Sernatur y la Subsecretaría de la Niñez promueve un modelo que combina educación, desarrollo territorial y turismo sostenible, contribuyendo tanto al bienestar de los estudiantes como a la dinamización de las economías locales.

Los primeros estudiantes en viajar

La Escuela Básica José Toribio Medina de Ñuñoa será uno de los primeros establecimientos en participar de esta experiencia. Los alumnos de séptimo básico realizarán un viaje a El Quisco entre el 14 y el 16 de septiembre, convirtiéndose en pioneros de esta nueva modalidad.

Según el director del establecimiento, Rodrigo Carvajal, la iniciativa ha generado un impacto positivo incluso antes de concretarse el viaje.

“Los estudiantes están muy motivados. La experiencia ha fortalecido la convivencia escolar, la asistencia a clases y el compromiso de los alumnos. Es una oportunidad muy valiosa para su desarrollo”, señaló.

Durante la actividad de lanzamiento, los estudiantes participaron además en concursos de trivia sobre historia, geografía, sostenibilidad y turismo, recibieron kits de viaje y asistieron a una charla de educación ambiental realizada por la empresa de reciclaje Resimple, enfocada en el cuidado de los destinos turísticos y la correcta gestión de residuos.