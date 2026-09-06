Arica y Parinacota busca posicionarse como una región con playas, altiplano y cultura milenaria

Arica y Parinacota posee algunos de los paisajes más emblemáticos del norte de Chile. Entre ellos destacan el Parque Nacional Lauca, el Lago Chungará —uno de los lagos más altos del mundo—, los pueblos andinos de Putre, Socoroma y Parinacota, además de los geoglifos, sitios arqueológicos y el legado de la cultura Chinchorro, reconocida por la Unesco por albergar las momias artificiales más antiguas del planeta.

A ello se suma la oferta costera de Arica, conocida como la “Ciudad de la Eterna Primavera”, con playas aptas para el baño y los deportes acuáticos durante todo el año, una gastronomía marcada por productos del mar, aceitunas y cultivos de los valles de Azapa y Lluta, además de una ubicación estratégica que la conecta con Perú y Bolivia.

Parte de esos atractivos fueron los que conocieron más de 150 representantes de agencias de viajes, turoperadores, líneas aéreas, hoteles, gremios, académicos y organismos públicos que recorrieron durante tres días distintos atractivos de la región.

La zona busca consolidarse como uno de los destinos más singulares de Chile gracias a la combinación de mar, desierto, valles fértiles, altiplano, patrimonio arqueológico y una identidad cultural única.

“Este congreso permitió mostrar una oferta turística diversa y con identidad propia, capaz de atraer visitantes interesados en la naturaleza, la cultura, la gastronomía y las experiencias auténticas. El balance es muy positivo porque no solo identificamos desafíos, sino que también surgieron compromisos concretos para fortalecer el posicionamiento de Arica y Parinacota en los mercados nacionales e internacionales”, señaló la secretaria general de Achet, Lorena Arriagada.

Mejor conectividad para impulsar el turismo

Uno de los anuncios más relevantes fue realizado por Latam Airlines Group, que confirmó mejoras en los horarios de los vuelos entre Santiago y Arica. Desde octubre, la compañía contará diariamente con una salida vespertina desde la capital y un regreso nocturno desde Arica, facilitando los viajes de negocios y turismo.

Además, la aerolínea evalúa alternativas para fortalecer la conectividad entre regiones sin necesidad de pasar por Santiago, una demanda histórica para potenciar el desarrollo turístico del norte del país.

Durante el seminario también se abordaron las nuevas tendencias de viaje y el impacto de la inteligencia artificial en la planificación de experiencias turísticas, destacando la necesidad de fortalecer la presencia digital de emprendedores, hoteles, operadores y servicios regionales.

Un destino con potencial durante todo el año

Uno de los principales consensos surgidos durante el encuentro fue la necesidad de construir un relato común que permita comunicar de mejor manera la diversidad de experiencias que ofrece la región.

Pocos destinos en Chile concentran una combinación tan amplia de atractivos: playas y surf frente al Pacífico, observación de fauna en el altiplano, rutas patrimoniales vinculadas a la cultura Chinchorro, turismo comunitario en pueblos andinos, gastronomía local y experiencias ligadas a la astronomía y la naturaleza.

Para el director regional de Sernatur Arica y Parinacota, Alberto Duarte, el encuentro permitió que quienes comercializan destinos turísticos conocieran directamente el territorio y sus oportunidades.

“Este congreso debe marcar el inicio de una nueva etapa para la región. Queremos seguir trabajando junto a Achet, el Gobierno Regional, los gremios y las empresas para fortalecer la promoción del destino y mostrar al país y al mundo la enorme riqueza natural, cultural y patrimonial que posee Arica y Parinacota”, afirmó.

El desafío ahora será transformar ese potencial en más visitantes, estadías más largas y un mayor impacto económico para las comunidades locales. Para los actores públicos y privados de la región, el objetivo es claro: consolidar a Arica y Parinacota como una puerta de entrada al norte de Chile y uno de los destinos más atractivos de Sudamérica para quienes buscan experiencias auténticas durante todo el año.