Debaines es elegido Mejor Hotel de Santiago en los Premios Readers’ Choice de Chile Adicto 2026

Debaines Hotel Santiago fue reconocido como el Mejor Hotel de Santiago en la categoría 5 Corazones de los premios Readers’ Choice 2026, organizados por Chile Adicto Hoteles y Travel Security by BICE, consolidándose como uno de los principales referentes de la hotelería de lujo en Chile.

La distinción fue definida mediante votación pública, proceso que reunió 15.577 votos emitidos por 13.222 votantes únicos, quienes eligieron entre 76 hoteles nominados de todo el país. Debaines Hotel obtuvo la mayor cantidad de preferencias entre los establecimientos de Santiago.

“Este premio pertenece a todo nuestro equipo. Su dedicación y compromiso diario desde que abrimos nuestras puertas es lo que hizo posible este reconocimiento”, señaló Fernando Gruenberg Stern, cofundador y gerente general de Debaines Hotel Santiago.

Por su parte, Christian Fiederer, cofundador del hotel, destacó el significado de este reconocimiento para un proyecto independiente. “Para un hotel que abrió hace menos de dos años, sin una cadena internacional ni una gran organización detrás, este premio tiene un valor enorme. Desde el primer día, nuestro Gran Café tuvo una excelente recepción entre los santiaguinos, que luego se extendió a Copper Room y a La Terraza, nuestro rooftop bar. Este reconocimiento refleja el trabajo de nuestro equipo y el respaldo de nuestros huéspedes y de la comunidad local”, afirmó.

Un hotel de lujo en el corazón de Santiago

Debaines Hotel Santiago abrió sus puertas en diciembre de 2024 en Agustinas 720, junto al Teatro Municipal de Santiago, uno de los principales íconos culturales del país. Su ubicación privilegiada en el centro histórico permite acceder fácilmente a museos, edificios patrimoniales, instituciones gubernamentales y atractivos turísticos de la capital.

El hotel es además el único establecimiento chileno que forma parte de Small Luxury Hotels of the World (SLH), prestigiosa colección internacional que reúne hoteles independientes de lujo en más de 90 países.

Su nombre rinde homenaje a Claude-François Brunet-Debaines, arquitecto francés cuya influencia fue clave en el desarrollo urbano y arquitectónico del Santiago clásico.

Debaines Hotel Santiago: lujo, gastronomía y experiencias exclusivas

Debaines Hotel Santiago ofrece 50 habitaciones y suites distribuidas en categorías Superior, Deluxe y Suites, muchas de ellas con balcones, terrazas y vistas panorámicas de la ciudad. Las suites cuentan con espacios amplios que van desde los 50 metros cuadrados hasta la exclusiva Penthouse Suite, con más de 240 metros cuadrados.

La propuesta combina alojamiento de lujo, gastronomía y experiencias urbanas a través de espacios como Gran Café, Copper Room y La Terraza, su rooftop bar con vistas privilegiadas al centro de Santiago.

Diseñado tanto para viajeros de negocios como de placer, el hotel destaca por su servicio personalizado, instalaciones de alto nivel y una ubicación estratégica para descubrir la historia, cultura y vida urbana de la capital chilena.

Parte de Small Luxury Hotels of the World y Hilton Honors

Debaines Hotel Santiago integra la red internacional Small Luxury Hotels of the World (SLH), compuesta por más de 600 hoteles independientes de lujo alrededor del mundo. Gracias a la alianza estratégica entre SLH y Hilton, el hotel también está disponible a través de Hilton, permitiendo que millones de miembros de Hilton Honors acumulen y canjeen puntos durante sus estadías.

Este nuevo reconocimiento posiciona a Debaines Hotel Santiago como uno de los hoteles de lujo más destacados de Chile y refuerza su papel como referente de la hospitalidad premium en el centro histórico de Santiago.